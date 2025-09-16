Omar Félix marchará en defensa de las universidades públicas e invitó a la comunidad a la manifestación

"La desfinanciación impulsada por el Gobierno Nacional, es un atropello no solo a quienes se están formando en ese nivel sino para todas las generaciones futuras. Pero también una falta de respeto a nuestra historia", manifestó.
Omar y Emir Félix en contra del veto a la Ley de Financiamiento Universitario
Emir Félix, candidato a diputado nacional por Mendoza en el frente "Fuerza Justicialista", también usó sus redes sociales para manifestar su postura. "La universidad pública está en peligro. Milei, con la firma de (Luis) Petri y el apoyo de Alfredo Cornejo, vetaron la Ley de Financiamiento Educativo", expresó.
La comunidad educativa va a marchar este miércoles. Todos los mendocinos debemos acompañarlos. No es en contra de nadie, es a favor de todos. La comunidad educativa va a marchar este miércoles. Todos los mendocinos debemos acompañarlos. No es en contra de nadie, es a favor de todos.
A su vez, la candidata a diputada nacional por Mendoza, Marisa Uceda, acompañó a Emir Félix a visitar a la comunidad educativa para conocer la realidad de las casas de estudio. "En la Marcha Federal Universitaria, vamos a estar defendiendo juntos lo que siempre fue motor de inclusión y orgullo nacional: la universidad pública, gratuita y de calidad", expresó.
Hoy junto a @emirfelixok nos encontramos con integrantes de la comunidad universitaria para charlar sobre la realidad que atraviesan nuestras casas de estudio frente al veto de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno de Milei. Mañana, en la Marcha Federal… pic.twitter.com/qjqjn3w7s3