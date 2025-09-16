Omar Félix marchará en defensa de las universidades públicas e invitó a la comunidad a la manifestación

A través de sus redes sociales, el intendente de San Rafael , Omar Félix , comunicó que participará de la marcha en defensa de la universidad pública que se realizará este miércoles en todo el país, tras el veto del Presidente a la Ley de Financiamiento Universitario . Además, invitó a la comunidad a sumarse a la protesta.

"La desfinanciación impulsada por el Gobierno Nacional , es un atropello no solo a quienes se están formando en ese nivel sino para todas las generaciones futuras. Pero también una falta de respeto a nuestra historia", manifestó.

Además, se refirió a la educación pública como "uno de los pilares que hicieron grande a la Nación Argentina". Será la tercera vez que las universidades del país protesten en contra de las políticas de Javier Milei .

En San Rafael , la convocatoria está prevista para las 16 en la Rotonda de la Bandera (San Martín y Rivadavia), para luego movilizarse por las principales avenidas de la ciudad.

Este miércoles marchamos en defensa de la Educación Pública, uno de los pilares que hicieron grande a la Nación Argentina.



— Omar Félix (@omarchafifelix) September 16, 2025

Omar y Emir Félix en contra del veto a la Ley de Financiamiento Universitario

Emir Félix, candidato a diputado nacional por Mendoza en el frente "Fuerza Justicialista", también usó sus redes sociales para manifestar su postura. "La universidad pública está en peligro. Milei, con la firma de (Luis) Petri y el apoyo de Alfredo Cornejo, vetaron la Ley de Financiamiento Educativo", expresó.

La comunidad educativa va a marchar este miércoles. Todos los mendocinos debemos acompañarlos. No es en contra de nadie, es a favor de todos.

Javier Milei y Luis Petri, con el apoyo de Alfredo Cornejo, vetaron la Ley de Financiamiento Educativo,



— Emir Félix (@emirfelixok) September 16, 2025

A su vez, la candidata a diputada nacional por Mendoza, Marisa Uceda, acompañó a Emir Félix a visitar a la comunidad educativa para conocer la realidad de las casas de estudio. "En la Marcha Federal Universitaria, vamos a estar defendiendo juntos lo que siempre fue motor de inclusión y orgullo nacional: la universidad pública, gratuita y de calidad", expresó.