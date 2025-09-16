Foro en la Municipalidad de Guaymallén busca evaluar los desafíos económicos que se vienen.

Durante el encuentro, el jefe comunal destacó que el sector público y el sector privado deben trabajar en conjunto para el bien de la sociedad, e invitó a los presentes a plantearle sus inquietudes e incluso compararlo con otros intendentes, ya que —afirmó— su intención es liberar todas las trabas que hoy tiene la industria y el comercio a nivel municipal.
El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, aseveró: "No buscamos marketing ni modas de gestión"
En un mensaje extenso y enfático, Calvente explicó que este primer foro busca convertirse en un espacio de conversación y diagnóstico compartido, donde el sector privado pueda expresar sus necesidades y percepciones.
“La idea de esto es que se dé una conversación y que sea el puntapié de lo que va a ser ese foro y de un diálogo. Queremos profundizar la cercanía que tenemos con el sector económico, con el que mueve la economía de la provincia y del departamento. Esto tendrá sentido si todos exponemos nuestras visiones sobre la realidad política y económica y sobre qué aporte puede hacer un gobierno local. Incluso queremos generar una hoja de ruta conjunta con el Gobierno provincial, porque lo que ocurra a nivel nacional y provincial impacta directamente en nuestra economía local”.
El intendente insistió en que su gestión pretende pasar de los discursos a los hechos: “No queremos que la articulación público-privada sea solo un slogan, sino algo concreto, palpable y que genere resultados. Queremos que este foro sirva para medirnos, para que nos comparen con otros municipios y que evalúen de forma objetiva nuestras políticas para incentivar el comercio y la industria. No buscamos marketing ni modas de gestión, sino que se ponga blanco sobre negro y se vean los beneficios reales que ofrecemos para la creación de nuevos negocios y el fortalecimiento de los que ya existen”.
Además, convocó a los empresarios a comprometerse con el proceso: “Este foro será importante si hay participación. Les pedimos que no solo asistan, sino que difundan la convocatoria en sus entornos. Queremos escucharlos, saber dónde están los principales desafíos y ajustar nuestras acciones en función de sus necesidades. Allí también vamos a presentar una síntesis de las medidas implementadas hasta ahora y el plan de largo plazo que tenemos para el desarrollo económico de Guaymallén. La idea es construir juntos un clima de negocios que genere empleo, inversión y crecimiento”.
image
Guaymallén reafirma su rol como puente entre la planificación y la inversión
El evento, denominado Jornadas de Análisis Político Económico 2025, ofrecerá un panorama actualizado sobre la coyuntura política y macroeconómica nacional, con la participación de Jorge Liotti (politólogo y periodista) y Damián Di Pace (economista y analista de tendencias de consumo).
Con esta iniciativa, Guaymallén reafirma su rol como puente entre la planificación y la inversión, impulsando el crecimiento económico y la articulación entre el sector público y privado.
image
¿Cómo participar en el Foro en Guaymallén?
El foro tendrá lugar el próximo 23 de septiembre a las 9 horas en el hotel Hilton, es de entrada gratuita, pero requiere inscripción previa, se invita a toda la comunidad a participar, especialmente a quienes estimen que le resultará de utilidad escuchar el pronóstico de los expositores sobre la Argentina que se viene, en el plano político y económico.