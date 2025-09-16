Godoy Cruz invita a la Expo Edu-Innova 2025: "Saberes que nos conectan"

El Municipio de Godoy Cruz lanza la segunda edición de la Expo Edu-Innova G.C. “Experiencias Educativas Innovadoras: saberes que nos conectan”. La misma se desarrollará el jueves 2 de octubre, en el Espacio Arizu , en calle Belgrano 1322.

Cabe destacar que, podrán participar de la Expo tanto el público en general como la comunidad educativa de toda la provincia.

Ciudades seguras Godoy Cruz llevó su experiencia a Chile y fue reconocido por su política de seguridad

El evento se desarrollará en dos turnos. Así, en la mañana será de 9:30 a 12:30 y de tarde 14.00 a 17.00 horas, con entrada libre y gratuita.

Asimismo, la propuesta busca acercar a estudiantes y visitantes al mundo de la programación, la robótica educativa, las tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial , Realidad Virtual y Realidad Aumentada.

Objetivos de la muestra en Godoy Cruz

La Expo está organizada en proyectos que promueven la innovación y el aprendizaje práctico a través de:

Diseño de soluciones de programación y robótica aplicadas a la vida cotidiana y la comunidad.

Desarrollo de proyectos creativos con tecnologías emergentes para resolver problemas reales.

Integración del pensamiento computacional y la programación en los espacios curriculares.

Uso de Inteligencia Artificial, Realidad Aumentada y Virtual para potenciar la enseñanza.

Propuestas con Internet de las Cosas (IoT) para automatizar procesos en la escuela, el hogar y la comunidad.

Invitación abierta a todas las instituciones de Godoy Cruz

La iniciativa está destinada a instituciones educativas de todos los niveles y modalidades, tanto estatales como privadas. También, el público en general que desee visitarla podrá hacerlo.

Es importante resaltar que, aquellas escuelas que deseen concurrir con grupos numerosos podrán inscribirse, hasta el 1 de octubre, completando el formulario aquí

Un espacio para el intercambio y el aprendizaje

La Expo Edu-Innova será nuevamente una oportunidad para visibilizar el trabajo de las instituciones. Como así también, establecer redes y promover el interaprendizaje en torno a la educación digital.

Finalmente, la Municipalidad de Godoy Cruz propone sumarse a esta jornada que busca conectar saberes, impulsar la creatividad y proyectar la innovación en el ámbito educativo.