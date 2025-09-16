Innovación digital

Godoy Cruz invita a la Expo Edu-Innova 2025: "Saberes que nos conectan"

El 2 de octubre habrá muestras en Godoy Cruz de robótica, inteligencia artificial y realidad virtual con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

Expo Edu-Innova en Godoy Cruz.

Expo Edu-Innova en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Godoy Cruz lanza la segunda edición de la Expo Edu-Innova G.C. “Experiencias Educativas Innovadoras: saberes que nos conectan”. La misma se desarrollará el jueves 2 de octubre, en el Espacio Arizu, en calle Belgrano 1322.

Una jornada para descubrir y experimentar es el Espacio Arizu

El evento se desarrollará en dos turnos. Así, en la mañana será de 9:30 a 12:30 y de tarde 14.00 a 17.00 horas, con entrada libre y gratuita.

Asimismo, la propuesta busca acercar a estudiantes y visitantes al mundo de la programación, la robótica educativa, las tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial, Realidad Virtual y Realidad Aumentada.

Objetivos de la muestra en Godoy Cruz

La Expo está organizada en proyectos que promueven la innovación y el aprendizaje práctico a través de:

  • Diseño de soluciones de programación y robótica aplicadas a la vida cotidiana y la comunidad.
  • Desarrollo de proyectos creativos con tecnologías emergentes para resolver problemas reales.
  • Integración del pensamiento computacional y la programación en los espacios curriculares.
  • Uso de Inteligencia Artificial, Realidad Aumentada y Virtual para potenciar la enseñanza.
  • Propuestas con Internet de las Cosas (IoT) para automatizar procesos en la escuela, el hogar y la comunidad.

Invitación abierta a todas las instituciones de Godoy Cruz

La iniciativa está destinada a instituciones educativas de todos los niveles y modalidades, tanto estatales como privadas. También, el público en general que desee visitarla podrá hacerlo.

Es importante resaltar que, aquellas escuelas que deseen concurrir con grupos numerosos podrán inscribirse, hasta el 1 de octubre, completando el formulario aquí

Un espacio para el intercambio y el aprendizaje

La Expo Edu-Innova será nuevamente una oportunidad para visibilizar el trabajo de las instituciones. Como así también, establecer redes y promover el interaprendizaje en torno a la educación digital.

Finalmente, la Municipalidad de Godoy Cruz propone sumarse a esta jornada que busca conectar saberes, impulsar la creatividad y proyectar la innovación en el ámbito educativo.

Por Sitio Andino Política
Por Soledad Maturano
Por Cecilia Zabala