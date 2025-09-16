Integración binacional

Paso Las Leñas: concejales de San Rafael lograron que Cancillería lo incluya en agenda

Samuel Barcudi y Adrián Reche destacaron la necesidad de coordinación entre Mendoza y Chile para que el Paso Las Leñas se convierta en realidad.

Paso Las Leñas, encuentro importante desde el Concejo Deliberante de San Rafael.

Paso Las Leñas, encuentro importante desde el Concejo Deliberante de San Rafael.

Del encuentro, desarrollado vía Zoom, participaron el presidente del HCD, Samuel Barcudi, y el presidente del bloque UCR-FCM, Adrián Reche, quienes dialogaron con la directora para América del Sur de la Cancillería, Natalia Gunski y Santiago Villalba quien es Director de Límites y fronteras internacionales.

Lee además
Tractores nuevos en San Rafael.
Info al día

San Rafael: tractores nuevos, actividades en el Parque Yrigoyen y robo de cable teléfonico
Cuadro Nacional en San Rafael tendrá una nueva Comisaría. video
Inversión en seguridad

Cuadro Nacional tendrá una nueva Comisaría 62: la licitación ya está en marcha

Barcudi remarcó, la relevancia de la gestión y la necesidad de avanzar con definiciones políticas claras: “logramos que Cancillería ponga en agenda el Paso Las Leñas y el Ebiléñas. Este es un paso estratégico para nuestra región y es fundamental que Mendoza designe a sus representantes y que Chile haga lo propio. Solo con esa coordinación se podrá impulsar una política común que trascienda los discursos y se convierta en hechos concretos”.

Ambos dirigentes coincidieron en que el desafío inmediato es fortalecer el trabajo conjunto con autoridades nacionales, provinciales y actores chilenos para que el Paso Las Leñas deje de ser un anhelo histórico y se transforme en una política de Estado que garantice integración, desarrollo y crecimiento para el sur provincial y todo el país.

Reunión clave por el Paso Las Leñas

Embed - SAN RAFAEL: REUNIÓN CON CANCILLERÍA POR PASO LAS LEÑAS.

Temas
Seguí leyendo

San Rafael postergó el festival "Primavera en el Parque": ¿cuándo se llevará a cabo?

San Rafael entra en la etapa final de la obra de gas que dará servicio a 30 mil usuarios

San Rafael relanza su marca turística para enamorar al mundo

Hallaron muerto al autor del femicidio de Natalia Tagua en San Rafael

San Rafael renueva su imagen turística y se prepara para la Feria Internacional

Omar Félix encabezó junto a vecinos los festejos por el 112 aniversario de Jaime Prats

Avanzan las obras del gasoducto en San Rafael: anuncian cortes y nuevas intervenciones

Continuidad de la lucha antigranizo en el Sur: Provincia aporta logística y municipios discuten fondos

LO QUE SE LEE AHORA
Quedó inaugurada la nueva traza vial que conecta Guaymallén y Las Heras de manera más directa. 
Obra pública

Así es la obra clave que permite una conexión directa entre Guaymallén y Las Heras

Las Más Leídas

Consultá en el padrón electoral dónde voto video
Antes de ir a las urnas

Dónde voto elecciones Mendoza 2025: consultá el padrón electoral

Chile celebra sus Fiestas Patrias en Mendoza: se espera que arriben unos 15 mil visitantes.
Celebración

Chile celebra sus Fiestas Patrias en Mendoza: se espera que arriben unos 15 mil visitantes

El procedimiento contó con el seguimiento de las cámaras de seguridad y el accionar del CEO
Operativo coordinado

Una pareja armada quedó detenida tras un brutal ataque a adolescentes en el Parque San Martín

Micro pricing de YPF: diferencias de hasta 8% en los combustibles entre estaciones.
Naftas y Precios

Micro pricing de YPF: diferencias de hasta 8% en los combustibles entre estaciones

Importante corte de agua en Mendoza: estas son las zonas afectadas.
Obras de mantenimiento

Importante corte de agua en Mendoza: estas son las zonas afectadas

Te Puede Interesar

Adopción en Mendoza: crecen las vinculaciones de niños mayores, pero también las interrupciones.
Datos oficiales

Adopción en Mendoza: crecen las vinculaciones de niños mayores, pero también las interrupciones

Por Natalia Mantineo
La rápida intervención de los efectivos de caballería resultó clave
Rápida intervención

La Policía frustró un robo en el Parque San Martín y detuvo a cuatro menores

Por Sitio Andino Policiales
La Cámara de Senadores aprobó cambios en el Código Procesal para resolver pequeños conflictos de consumo
Legislatura

Aprobaron cambios en el Código Procesal para resolver pequeños conflictos de consumidores

Por Sitio Andino Política