Paso Las Leñas: concejales de San Rafael lograron que Cancillería lo incluya en agenda

Paso Las Leñas, encuentro importante desde el Concejo Deliberante de San Rafael.

Del encuentro, desarrollado vía Zoom, participaron el presidente del HCD, Samuel Barcudi, y el presidente del bloque UCR-FCM, Adrián Reche, quienes dialogaron con la directora para América del Sur de la Cancillería, Natalia Gunski y Santiago Villalba quien es Director de Límites y fronteras internacionales.

Barcudi remarcó, la relevancia de la gestión y la necesidad de avanzar con definiciones políticas claras: “logramos que Cancillería ponga en agenda el Paso Las Leñas y el Ebiléñas. Este es un paso estratégico para nuestra región y es fundamental que Mendoza designe a sus representantes y que Chile haga lo propio. Solo con esa coordinación se podrá impulsar una política común que trascienda los discursos y se convierta en hechos concretos”.

Por su parte, Reche subrayó la importancia del reclamo y el rol del Concejo: “el Paso Las Leñas es un tema pendiente en el sur mendocino. Es por eso que el Concejo llevamos esta voz hasta Cancillería, para que podamos potenciar el desarrollo de toda la región sur”.

Ambos dirigentes coincidieron en que el desafío inmediato es fortalecer el trabajo conjunto con autoridades nacionales, provinciales y actores chilenos para que el Paso Las Leñas deje de ser un anhelo histórico y se transforme en una política de Estado que garantice integración, desarrollo y crecimiento para el sur provincial y todo el país. Reunión clave por el Paso Las Leñas Embed - SAN RAFAEL: REUNIÓN CON CANCILLERÍA POR PASO LAS LEÑAS.