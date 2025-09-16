Cuadro Nacional tendrá una nueva Comisaría 62: la licitación ya está en marcha

Cuadro Nacional en San Rafael tendrá una nueva Comisaría.

El gobierno de Mendoza ha formalizado el llamado a licitación para la modernización de la Comisaría 62 y la Oficina Fiscal de Cuadro Nacional, en San Rafael. A través de un anuncio conjunto de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial y el Ministerio de Seguridad y Justicia, se confirmó que las obras contemplarán la ampliación y refuncionalización del edificio.

La Comisaría 62 fue elevada a su actual categoría en 2014, pero desde 2018 ha operado en una propiedad alquilada junto a una estación de servicio YPF, lejos del centro del pueblo. Esta situación ha dificultado el acceso de los vecinos al servicio policial.

image La nueva sede estará diseñada para ofrecer un servicio moderno y eficiente. Contará con oficinas de guardia, una sala de espera, una oficina de maquinaria con climatización centralizada, zona de calabozos con baños, y una sala para requisas. "El edificio tendrá dos pisos; en la planta superior se ubicarán las oficinas para los ayudantes fiscales y el personal", comentó el comisario Víctor Ballejo.

Además, agregó que la licitación fue convocada el 11 de septiembre y que, tras la adjudicación, la empresa seleccionada tendrá entre 60 y 70 días para iniciar los trabajos. La obra demandará aproximadamente un año, estimándose su finalización y equipamiento para diciembre del próximo año.

Además, adelantó que en paralelo se abrirá la licitación para la construcción de la Comisaría 42 en la zona de Salto de las Rosas, dentro del mismo plan provincial de modernización de siete dependencias.