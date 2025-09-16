El Teatro Mendoza se consolida como referente con shows de Pedro Capó y Beto Cuevas

El Teatro Mendoza se vistió de gala este fin de semana con dos acontecimientos que marcan un antes y un después en la vida cultural de la Municipalidad de Mendoza : las presentaciones de Pedro Capó y Beto Cuevas . Ambos artistas, íconos de la música latina , eligieron este escenario para sus shows en Mendoza y confirmaron lo que muchos ya intuían: la capital mendocina cuenta con un espacio a la altura de las grandes plazas internacionales.

El jueves 11, el puertorriqueño Pedro Capó desembarcó por primera vez en la provincia con “La Carretera Tour” . Lo hizo a sala llena, con entradas agotadas desde semanas antes, y ofreció un show vibrante en el que combinó los temas de su nuevo disco con los clásicos que lo catapultaron a la fama mundial, como “Calma”.

El encuentro previo con sus fans en el Meet & Greet fue otra prueba del magnetismo del artista y del espíritu cercano que el Teatro Mendoza sabe propiciar a los artistas que allí se presentan.

Apenas unos días después, el domingo 14, fue el turno de Beto Cuevas . El ex vocalista de La Ley presentó su gira “Beto Cuevas Acústico” , un viaje íntimo y emotivo por las canciones que hicieron historia en el célebre MTV Unplugged de la banda chilena.

Con una acústica privilegiada y un espacio acondicionado para el confort de los espectadores, el Teatro Mendoza se transformó en el escenario ideal para revivir himnos como “El duelo” y “Aquí”, confirmando su versatilidad para recibir espectáculos de distintos géneros y formatos.

Ambos conciertos fueron grandes producciones que confirman que el Teatro Mendoza es un motor cultural capaz de atraer artistas de renombre internacional y convocar a miles de espectadores.

Una cuidada programación para celebrar lo mejor del arte local e internacional

Además, su programación local, impulsada por la subsecretaría de Cultura de la Ciudad de Mendoza, refleja un crecimiento sostenido que lo proyecta como referente cultural de la región tanto para visitas extranjeras como para los grandes artistas nacionales y locales.

Con Capó y Cuevas como protagonistas de un septiembre inolvidable, este espacio reafirma su lugar en la agenda cultural latinoamericana y demuestra que la Ciudad está lista para recibir espectáculos de alto nivel y calidad.

Este fin de semana, por ejemplo, llega a la sala el aclamado musical Come from Away. Brindará dos funciones, este viernes 19 y sábado 20 a las 21, y las entradas se pueden conseguir a través de Entradaweb.