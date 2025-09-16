Godoy Cruz sorteó 48 casas del barrio Constituyentes II: los ganadores

Días atrás la Municipalidad de Godoy Cruz lanzó una nueva convocatoria para interesados en adquirir viviendas sociales del barrio Los Constituyentes II, ubicado en San Francisco del Monte. Y ya se conocieron los ganadores del sorteo para quedarse con una de las casas disponibles

En esta segunda instancia, de un total de 64 departamentos con los que cuenta el complejo de Godoy Cruz, se llevó a cabo un sorteo para adjudicar 48 viviendas del Fideicomiso Constituyentes II .

Cabe aclarar que al momento de las inscripciones a cada una de las personas anotadas le llegó un mail notificándole un número. Esa cifra fue la que participó del sorteo.

Durante el proceso, se implementó el software desarrollado por el Instituto Provincial de Juegos y Casinos. El mismo, automáticamente y en forma aleatoria, seleccionó un titular y dos suplentes por cada unidad. Toda la actividad se trasmitió en vivo por los canales de YouTube, tanto de la Municipalidad de Godoy Cruz como del Instituto de Juegos y Casinos.

Los resultados, además, están certificados por escribano público.

De esta forma avanza el proyecto, que cuenta con un 60% de financiamiento municipal y 40% del IPV.

Luego del sorteo, el intendente Diego Costarelli detalló que "las viviendas apuntadas a una clase media, a esa clase media que sí puede pagar un alquiler, pero muchas veces no puede acceder a la casa propia".

Asimismo, adelantó que "en el corto plazo, se les pedirá a los ganadores que presenten los papeles con los requisitos exigidos. Luego, se continuará con el resto de los pasos como hicimos en la primera etapa de este mismo fideicomiso, hasta tener cubiertas las 48 vacantes".

Por su parte, Ida López, Presidenta del IPJyC, aseguró que el sorteo es completamente transparente porque se hizo "con un software especial, con certificación internacional. Ya este sistema se utilizó el año pasado cuando el Intendente Diego Costarelli nos solicitó la mayor transparencia a este procedimiento, para asegurarle a la gente total tranquilidad en algo tan importante como son sus viviendas. De esta manera, contamos con números, no con nombres, y luego la Municipalidad le comunica a cada uno cuál fue el resultado".

Mientras que el Presidente del IPV, Gustavo Cantero, resaltó que "la Municipalidad de Godoy Cruz es la única que trabaja haciendo barrios de este tipo para la clase media asalariada".

Así son las viviendas

El complejo se encuentra ubicado en Vélez Sarsfield, entre Augusto Vandor y Rafael Cubillos, cerca del Mendoza TIC Parque Tecnológico.

Cada uno de los 64 departamentos tiene 2 dormitorios, cocina, baño y cochera, destinados al uso de vivienda unifamiliar.

Asimismo, está dividido en 4 bloques de 16 departamentos cada uno.

Cuentan con 64 m2 cubiertos, más 9 descubiertos, correspondientes a un balcón de uso exclusivo.

Incorpora un sistema de calefacción solar de agua de apoyo al tradicional, como característica sustentable.

Vienen equipados con muebles de cocina, mesadas y alacenas.

Se suman las griferías y placares de primera calidad y artefactos de baño.

