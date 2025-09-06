Justo a tiempo

Lo descubrieron intentando un fraude en Godoy Cruz y la Policía lo detuvo

La Policía detuvo a un hombre por intento de fraude en el departamento de Godoy Cruz. Enterate de todos los detalles del hecho en esta nota.

Lo descubrieron intentando un fraude en Godoy Cruz y la Policía lo detuvo

Lo descubrieron intentando un fraude en Godoy Cruz y la Policía lo detuvo

 Por Juan Pablo Strappazzon

Durante la noche del viernes, cerca de las 20:50, un hombre fue detenido tras intentar llevar a cabo un fraude. El hecho ocurrió en calle Balcarce al 900, en Godoy Cruz. El sujeto fue puesto a disposición de la justicia.

Sin título (1)
Parte del material secuestrado por la Policía en Godoy Cruz

Parte del material secuestrado por la Policía en Godoy Cruz

Los detalles del intento de fraude en Godoy Cruz

Según información oficial, tras recibir una alerta del personal de seguridad del comercio Jumbo y del gerente del local Frávega, la Policía logró detener a un sujeto identificado como J.E.A., de 27 años, quien intentaba comprar teléfonos celulares de alta gama (Samsung S25, con un valor superior a dos millones de pesos cada uno) utilizando documentación y tarjetas de crédito apócrifas.

Lee además
Operativo en Lavalle termina con el secuestro de cocaína rumbo a San Juan
Intervino la Justicia Federal

Los emboscaron camino a San Juan y cayeron con varios kilos de cocaína
Secuestran droga en Mendoza y San Juan: tres detenidos y casi 2 kilos incautados
Golpe al narcotráfico en Cuyo

Secuestran droga en Mendoza y San Juan: tres detenidos y casi 2 kilos incautados

El detenido se encontraba en el local presentando un DNI que mostró como válido para la transacción, junto con otras tarjetas de crédito. El personal policial suspendió la compra e identificó al individuo, quien admitió espontáneamente que el DNI exhibido no era suyo.

Entre sus pertenencias se secuestraron:

  • Un teléfono celular Samsung color blanco con pantalla dañada y funda gris.
  • Una caja con un teléfono Samsung S25 nuevo, sin uso, con adhesivos originales en pantalla y parte trasera, además del manual de usuario.
  • Factura original de compra.
  • Varias tarjetas de crédito y débito a nombre propio y de terceros.
  • DNI apócrifo.

La Dra. Mariana Oliveri, ayudante fiscal de la Oficina Fiscal Godoy Cruz, ordenó la aprehensión del hombre, su traslado a sede policial, y el secuestro de los teléfonos, tarjetas y demás documentación vinculada a la compra. Asimismo, dispuso la citación de testigos y del personal del comercio para continuar con las diligencias correspondientes.

Temas
Seguí leyendo

Accidente vial en Guaymallén: un hombre fue atropellado y está grave

Investigan un homicidio tras una pelea en Godoy Cruz: la víctima tenía antecedentes

Godoy Cruz: denunció que le robaron de su auto una importante suma de dinero

Tiene 18 años y lo detuvieron por un brutal homicidio en San Martín

En el ingreso a la Ciudad de Mendoza: cruzó en rojo, chocó una moto y se fugó

Juicio civil: circulaba en bicicleta, cayó a un pozo y cobrará $64 millones

Un colombiano prófugo quedó detenido en Chacras de Coria por lavado de activos

Un menor, hijo de un policía, recibió un tiro tras un confuso episodio en Guaymallén

LO QUE SE LEE AHORA
Operativo en Lavalle termina con el secuestro de cocaína rumbo a San Juan
Intervino la Justicia Federal

Los emboscaron camino a San Juan y cayeron con varios kilos de cocaína

Las Más Leídas

Arrancó el corte de agua en Mendoza: cuánto durará y a qué zonas afectará.
Obras de mantenimiento

Arrancó el corte de agua en el Gran Mendoza: cuánto durará y a qué zonas afectará

La escapada perfecta en Mendoza para la familia: encantadora, pintoresca y gratuita
Un lugar único

La escapada perfecta en Mendoza para la familia: encantadora, pintoresca y gratuita

Accidente vial en Guaymallén: un hombre fue atropellado y está grave
Hubo demoras en el tránsito

Accidente vial en Guaymallén: un hombre fue atropellado y está grave

El deporte como herramienta para tender puentes y fomentar la inclusión social.
Deporte infantil

El deporte como herramienta para tender puentes y fomentar la inclusión social

El oficialismo sancarlino presentó a sus candidatos para las elecciones del 26 de octubre
Elecciones 2025

El intendente que "se pasó de bando" presentó sus candidatos junto al cornejismo

Te Puede Interesar

La Alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza presentó sus candidatos en el departamento sureño video
Elecciones 2025

Sin la candidata"foránea", Cambia Mendoza presentó su lista para el Concejo de Malargüe

Por Facundo La Rosa
Radiografía de los geriátricos públicos en Mendoza:  quiénes pueden ingresar.
Salud

Radiografía de los geriátricos públicos en Mendoza: quiénes pueden ingresar

Por Natalia Mantineo
Finalizaron las tareas de mantenimiento en el Dique Potrerillos: cuándo vuelve el agua al Gran Mendoza
También los trabajos de AYSAM

Finalizaron las tareas de mantenimiento en el Dique Potrerillos: cuándo vuelve el agua al Gran Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad