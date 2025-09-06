Lo descubrieron intentando un fraude en Godoy Cruz y la Policía lo detuvo

Por Juan Pablo Strappazzon







Durante la noche del viernes, cerca de las 20:50, un hombre fue detenido tras intentar llevar a cabo un fraude. El hecho ocurrió en calle Balcarce al 900, en Godoy Cruz. El sujeto fue puesto a disposición de la justicia.

Sin título (1) Parte del material secuestrado por la Policía en Godoy Cruz Los detalles del intento de fraude en Godoy Cruz Según información oficial, tras recibir una alerta del personal de seguridad del comercio Jumbo y del gerente del local Frávega, la Policía logró detener a un sujeto identificado como J.E.A., de 27 años, quien intentaba comprar teléfonos celulares de alta gama (Samsung S25, con un valor superior a dos millones de pesos cada uno) utilizando documentación y tarjetas de crédito apócrifas.

El detenido se encontraba en el local presentando un DNI que mostró como válido para la transacción, junto con otras tarjetas de crédito. El personal policial suspendió la compra e identificó al individuo, quien admitió espontáneamente que el DNI exhibido no era suyo.

Entre sus pertenencias se secuestraron:

Un teléfono celular Samsung color blanco con pantalla dañada y funda gris.

Una caja con un teléfono Samsung S25 nuevo, sin uso, con adhesivos originales en pantalla y parte trasera, además del manual de usuario.

Factura original de compra.

Varias tarjetas de crédito y débito a nombre propio y de terceros.

DNI apócrifo. La Dra. Mariana Oliveri, ayudante fiscal de la Oficina Fiscal Godoy Cruz, ordenó la aprehensión del hombre, su traslado a sede policial, y el secuestro de los teléfonos, tarjetas y demás documentación vinculada a la compra. Asimismo, dispuso la citación de testigos y del personal del comercio para continuar con las diligencias correspondientes.