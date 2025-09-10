tragedia

Incendio fatal en Godoy Cruz: un hombre murió dentro de su vivienda

Un hombre murió tras el incendio en Godoy Cruz. Según el SEC, la causa sería intoxicación por inhalación de humo.

Foto: Cristian Lozano

Un trágico incendio se cobró la vida de un hombre mayor de edad en Godoy Cruz, durante la madrugada de este miércoles. El siniestro ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle San Francisco del Monte, antes de Azcuénaga.

Tras el llamado de emergencia, personal de Bomberos del Cuartel Central, junto a Bomberos Voluntarios de Guaymallén y de Godoy Cruz, además de Defensa Civil de ambos departamentos, trabajaron intensamente en el lugar para sofocar las llamas. Si bien el fuego fue controlado en su totalidad, las tareas de enfriamiento continúan para evitar reinicios.

De acuerdo con el diagnóstico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), la víctima, que aún no fue identificada, habría fallecido por intoxicación e inhalación de humo.

Las autoridades trabajan para establecer las causas del incendio y confirmar la identidad del fallecido.

