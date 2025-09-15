Tupungato: ¿cómo continúa la denuncia que involucra al intendente Gustavo Aguilera?

Una grave denuncia sacude al Municipio de Tupungato. Un trabajador de la Dirección de Servicios Públicos presentó una demanda contra la máxima autoridad local, Gustavo Aguilera, a quien acusa de discriminación, amenazas y de haber difundido información privada vinculada a su estado de salud. El caso está en manos de la Justicia y se encuentra en etapa de instrucción.
Fuentes cercanas al municipio dejaron entrever que aún no se ha notificado al respecto al intendente,"porque están armando la instrucción". Confirmando que citaron a compañeros de trabajo a declarar, "estuvieron cuatro horas declarando y no tiene sentido que siga aparentemente la denuncia".