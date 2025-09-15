Teatro en Mendoza

Ensamble Kamishibai regresa a la Sala Ana Frank de Ciudad, con nuevas funciones

Con una puesta íntima y minimalista, la obra entrelaza artes plásticas, actuación y formas animadas para narrar una historia de deseos y conflictos familiares.

Ensamble Kamishibai regresa a la Sala Ana Frank.

Por Sitio Andino Departamentales

Luego de un íntimo y hermoso estreno, la obra “Ensamble Kamishibai” sigue en cartel con nuevas funciones en la Sala Ana Frank, de la Ciudad de Mendoza. La próxima presentación será este viernes 19 de septiembre, a las 22.00 horas. Las localidades son limitadas y se pueden adquirir a través de EntradaWeb.

El notable dramaturgo, director y titiritero, Ósjar Navarro Correa, junto a Lorena Pereyra de La Cigarra Teatro, presentan esta creación artística donde diferentes lenguajes escénicos se entrelazan poéticamente para narrar un drama intrafamiliar. La obra construye su universo desde el “Kamishibai”, la técnica de teatro de papel de origen japonés usada tradicionalmente para narrar historias a través de las imágenes.

A partir de allí, la propuesta se fusiona con otros lenguajes como la narración oral, el teatro de formas animadas, la actuación y, otros aspectos sonoros, lumínicos, las artes plásticas y la literatura, con el propósito de generar, en una climatología de intimidad y minimalismo, un ámbito propicio para el despliegue de su trama que aborda temáticas sobre entornos intrafamiliares complejos donde los individuos encuentran conflictividades a la hora de alcanzar sus propios deseos.

La sinopsis de la puesta presenta a dos personajes, Blanche y Marcelino, quienes viven cada uno, en su propio mundo. Nada, en apariencia, conecta sus vidas; pero la PALABRA, como testimonio de sus deseos, creará un puente que ensamble sus historias.

Este abordaje temático se propone propulsar, desde la metáfora, una apreciación empática con los personajes protagonistas. En “Ensamble Kamishibai”, además de la dramaturgia y la dirección, Navarro Correa asume en escena un rol de intérprete junto a Lorena Pereyra, la actriz de la premiada obra de su autoría “La persistencia de los grillos”. Luego de esa experiencia, los artistas se vuelven a encontrar en este proyecto en el que cruzan sus trayectorias como titiriteros para construir un trabajo sensible dirigido al público adulto.

image
&Oacute;sjar Navarro Correa, junto a Lorena Pereyra de La Cigarra Teatro.

Ósjar Navarro Correa, junto a Lorena Pereyra de La Cigarra Teatro.

“Lo que ambos nos planteamos para volver al escenario fue hacer un espectáculo que tomará elementos que hoy están dejados de lado, como la palabra. La técnica del Kamishibai es una técnica de narración oral o de contar historias, que nosotros hemos tomado y llevado más al plano de lo escénico, proponiendo una puesta con luces, con sonido, donde lo espectacular se vuelve más teatral, que no es el origen del Kamishibai, sino que lo tomamos como punto de partida para armar el espectáculo”, explica el artista Ósjar Navarro Correa.

“Lo que nos movió a usar la técnica fue la posibilidad de detenerse a escuchar una historia. Detenerse al minimalismo del sonido, de la palabra, de la expresión, de escuchar. Hoy que todo está tan acelerado y que todo dura tan poco y hay poca paciencia, nosotros estamos proponiendo un espectáculo de mucha intimidad, para poca gente, donde tiene mucha relevancia el tiempo para poder entrar a una historia ”, agrega.

La obra cuenta además con el trabajo de destacados artistas como Laura Preziosa en la asistencia de dirección, Lía Villalobo y Adriana Peccinetti en la realización de Kamishibai, Gabriela Céspedes en la iluminación de Kamishibai, María Eleonora Sánchez y el mismo Navarro Correa en la realización de títeres y láminas, Álvaro Alaniz en el diseño y la edición sonora, Romina Moyano en el diseño lumínico y operación y Paola Alonso en el diseño gráfico y la fotografía de la obra.

“Ensamble Kamishibai” es una co-producción entre Grupo del Sinfín y La Cigarra Teatro. Un trabajo con el sello del autor y director de piezas premiadas como “Pajarito”, “Destacamento”, y “Skatepark” (su última pieza), que con su trayectoria teatral y experiencia en el mundo de los objetos animados, se une a la sensibilidad de otros artistas para construir una experiencia escénica original dentro de la cartelera local.

Nueva función en la Sala Ana Frank de la Ciudad de Mendoza

Luego de su estreno el pasado 12 de septiembre, la obra “Ensamble Kamishibai” volverá a presentarse el viernes 19, a las 22.00 horas, en la Sala Ana Frank (Maipú 230 de Ciudad). Las entradas tienen un valor general de $12.000 y se adquieren por EntradaWeb. Cabe destacar que la obra está destinada para público adulto y la capacidad de la sala es limitada por el intimismo de la propuesta. La próxima función será el viernes 26 de septiembre en el mismo espacio cultural de la Municipalidad de Mendoza.

