Oportunidades en el Valle de Uco

Jóvenes de Tunuyán accederán a talleres de finanzas y prevención de estafas digitales

El programa sobre educación financiera en Tunuyán incluirá charlas y talleres destinados a prevenir fraudes digitales y fomentar el manejo de recursos.

Talleres de finanzas en Tunuyán.

Talleres de finanzas en Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales

En el Centro de Congresos y Exposiciones se llevó a cabo una mesa de trabajo organizada por el Municipio de Tunuyán a través del área de Desarrollo Económico. Participaron representantes del Banco Nación, BBVA Francés y Banco Supervielle. El encuentro se realizó con el fin de planificar una charla destinada a jóvenes del departamento sobre educación financiera.

“Queremos que los chicos tengan información clara y confiable, que sepan cómo prevenir estafas digitales y puedan administrar mejor sus recursos”, señalaron los referentes de las entidades bancarias. La iniciativa busca brindar herramientas que les permitan desenvolverse con mayor seguridad en su vida académica, laboral y cotidiana.

Lee además
La Policía de Mendoza logró contener a un hombre de Tunuyán.
Valle de Uco

La Policía de Mendoza evitó un trágico desenlace en Tunuyán gracias a la contención telefónica
La Libertad Avanza y Cambia Mendoza presentaron sus listas de candidatos en Tupungato y Tunuyán.
Alianza electoral

La Libertad Avanza y Cambia Mendoza presentaron sus listas de candidatos en Tupungato y Tunuyán

Cronograma de actividades en Tunuyán

Durante la reunión se estableció un cronograma de actividades que incluirá charlas y talleres prácticos. La propuesta será presentada en instituciones educativas y espacios comunitarios. El programa también prevé la participación de equipos técnicos de los bancos para resolver consultas específicas.

Desde la gestión municipal se resaltó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto con entidades financieras. La articulación permitirá ampliar el alcance de la propuesta y acercar oportunidades a los jóvenes de todo el departamento.

Temas
Seguí leyendo

Con fondos municipales, Tunuyán inauguró su primer Jardín Maternal propio

Condenaron a un hombre que atacó con un arma a una mujer en Tunuyán

Un conocido referente empresarial sufrió un grave accidente en Tunuyán

Agredió a su pareja embarazada, intentó matarse y fue detenido en Tunuyán

Rescataron a un ciclista que cayó en un zanjón en Tunuyán

Mercado de La Estación: nuevos horarios y actividades en Tunuyán

El Teatro Mendoza se consolida como referente con shows de Pedro Capó y Beto Cuevas

Así es la obra clave que permite una conexión directa entre Guaymallén y Las Heras

LO QUE SE LEE AHORA
Quedó inaugurada la nueva traza vial que conecta Guaymallén y Las Heras de manera más directa. 
Obra pública

Así es la obra clave que permite una conexión directa entre Guaymallén y Las Heras

Las Más Leídas

El monto de la recompensa es de $10.500.000 por cada uno de los tres hombres desaparecidos en Mendoza en 2023
Desaparecieron en 2023

Ofrecen una recompensa millonaria por tres hombres desaparecidos en Mendoza

Consultá en el padrón electoral dónde voto video
Antes de ir a las urnas

Dónde voto elecciones Mendoza 2025: consultá el padrón electoral

El procedimiento contó con el seguimiento de las cámaras de seguridad y el accionar del CEO
Operativo coordinado

Una pareja armada quedó detenida tras un brutal ataque a adolescentes en el Parque San Martín

Chile celebra sus Fiestas Patrias en Mendoza: se espera que arriben unos 15 mil visitantes.
Celebración

Chile celebra sus Fiestas Patrias en Mendoza: se espera que arriben unos 15 mil visitantes

Importante corte de agua en Mendoza: estas son las zonas afectadas.
Obras de mantenimiento

Importante corte de agua en Mendoza: estas son las zonas afectadas

Te Puede Interesar

(Foto: Pacto de Mayo). Los gobernadores esperan detalles del Presupuesto 2026.
a la espera de definiciones

Presupuesto 2026: Milei promete más fondos para obras públicas y hay expectativa en las provincias

Por Cecilia Zabala
Cómo abre hoy el dólar oficial tras la cadena nacional de Javier Milei
MERCADO CAMBIARIO

Cómo abre hoy el dólar oficial tras la cadena nacional de Javier Milei

Por Sitio Andino Economía
Chile celebra sus Fiestas Patrias en Mendoza: se espera que arriben unos 15 mil visitantes.
Celebración

Chile celebra sus Fiestas Patrias en Mendoza: se espera que arriben unos 15 mil visitantes

Por Natalia Mantineo