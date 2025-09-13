La Libertad Avanza y Cambia Mendoza presentaron sus listas de candidatos en Tupungato y Tunuyán.

En el marco de las próximas elecciones 2025 legislativas de octubre, la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza presentó en Tupungato y en Tunuyán las listas de candidatos a legisladores provinciales del tercer distrito y concejales de los departamentos del Valle de Uco.

La actividad estuvo encabezada por el presidente de la UCR Mendoza, Andrés Lombardi , y el titular de La Libertad Avanza en la provincia, Facundo Correa Llano .

El presidente de la UCR Mendoza, Andrés Lombardi , destacó la importancia de la alianza y remarcó que en Mendoza existe una tradición de equilibrio fiscal que debe sostenerse como ejemplo para el país. Recordó que la provincia lleva nueve años con sus cuentas ordenadas y subrayó que ese camino también es el del Gobierno nacional. “La sociedad mendocina nos acompaña porque sabe que gobernamos con seriedad y que cada peso que se invierte vuelve en servicios, obras y oportunidades”, afirmó.

En esa línea, pidió acompañar la lista nacional y provincial de esta alianza , y puso en valor que el gobernador Alfredo Cornejo represente a las provincias en el Pacto de Mayo. Ese Pacto, sostuvo, “lo pusimos en la plataforma provincial”, tras lo cual resaltó que “los cambios que se discuten a nivel nacional tienen en Mendoza su laboratorio y su modelo de referencia, y eso nos posiciona como un faro de modernización del Estado, de mejoras en salud y educación y de seguridad, con firmeza”, subrayó.

Por su parte, Facundo Correa Llano, presidente de La Libertad Avanza en Mendoza, resaltó que éste es un espacio que viene a poner en valor la gestión nacional y la gestión provincial, recordando los avances del Gobierno nacional desde 2023, cuando “el presidente Javier Milei tomó el desafío de eliminar la inflación como principal objetivo”, y que implicó “sacar de la pobreza a 12 millones de personas”. Subrayó asimismo que la Argentina atraviesa un proceso de cambio profundo que requiere sostener las reformas. “La inflación está en su nivel más bajo en décadas y esto abre la posibilidad de un crecimiento real para el sector privado, que es el verdadero motor de la economía y del empleo”, afirmó.

Imagen de WhatsApp 2025-09-13 a las 15.03.47_09aeeda7 La Libertad Avanza + Cambia Mendoza presentó a sus candidatos en Tunuyán.

Los objetivos en común de LLA y Cambia Mendoza

En el plano local, el intendente Gustavo Aguilera valoró la convergencia entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza y afirmó que el objetivo común es que Argentina crezca y que “con el liderazgo de Alfredo Cornejo, la provincia siga creciendo como lo viene haciendo día a día”.

Además, valoró la gestión de Alejandro Morillas en San Carlos, también presente durante el acto, resaltando el “enorme trabajo que viene realizando” en su departamento, y destacando por otra parte, los logros obtenidos en Tupungato. Entre esos logros, señaló la firma de un convenio para la construcción de un pozo de agua para el distrito de San José.

El acto contó con la presencia de intendentes y referentes de la región, entre ellos Alejandro Morillas, jefe comunal de San Carlos, y Gustavo Soto, exintendente de Tupungato, quienes ratificaron su respaldo a la lista de candidatos del tercer distrito.

Candidatos a senadores y diputados provinciales por el Tercer Distrito

Senadores

Pedro Martín Kerchner Tomba

Macarena Soledad D´Ambrogio

Silvia Cristina Cornejo

Rodrigo Alan Lecea Yanardi

Diputados

Melisa Anabel Martínez Malanca

Carlos Federico Palazzo Latuf

Leonardo Hugo Mastrángelo

María Fernanda Kaufman

Elba Marcela Granizo

Candidatos a concejales de Tupungato

Titulares

Bueno Mariela Soledad

García Pablo Daniel

Osorio Anselmo Marcelo

Pelegrina Andrea Mabel

Liivellara Gastón César Eliecer

Suplentes

Sosa Aldana Valentina

Palumbo Darío José

Silva Verónica Alejandra

Candidatos a concejales de Tunuyán

Titulares

Olaiz Diego Ramón

Endrizzi Teresa Mariela

Bustamante María del Carmen

Corvalán Diego Darío

Trenchi Paola Viviana

Suplentes

Troncoso Quiroga Marcos Fernando

Amaya Marcelina Noemí

Moreas Sergio Antonio