Hebe Casado le mandó un mensaje con reclamo a Javier Milei tras la derrota en Buenos Aires: qué le dijo

Las elecciones en la provincia de Buenos Aires significaron una fuerte derrota para el presidente Javier Milei, que se suma a las de Corrientes y Santa Fe (entre otras). La propia vicegobernadora Hebe Casado hizo un análisis de los motivos y le envió un texto por whatsapp al presidente, en el que le dio un fuerte mensaje.

" Desde hace mucho tiempo vengo marcándole a Javier Milei que se viene equivocando en la parte política . Si bien en la parte económica ha hecho casi milagros bajando la inflación, bajando el déficit y bajando la emisión monetaria... Pero es un todo y delegó la cuestión política a la casta que él tanto recrimina y por lo cual la gente le creyó y lo votó ", dijo la vicegobernadora en Aconcagua Radio .

Casado hizo un análisis post electoral en el segmento La Lengua Suelta . Los resultados de la provincia de Buenos Aires fueron un fuerte golpe para un gobierno nacional que en las últimas semanas se ha visto envuelto en escándalos, como las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y tras una derrota en el Congreso con el rechazo al veto de la ley de Emergencia en Discapacidad.

Por eso, anoche tras conocerse los resultados de las elecciones en Buenos Aires , la vicegobernadora le envío un mensaje de whastapp al propio Milei, luego de escuchar su discurso desde el búnker de La Libertad Avanza.

"Yo le mandé un mensaje a Javier y le dije ´muy bien lo que dijo, ahora muéstrelo con acciones´", dijo Casado en referencia al discurso de Milei, en el que ratificó el rumbo del Gobierno, pero admitió "errores políticos".

En concreto, para Casado esos errores tienen que ver con la gente de la que se rodea Milei: "Si tenés a lo más rancio de la casta, tenés consecuencias. Y en lugar de tomar medidas al respecto, apretó el acelerador y no miró los resultados", dijo sobre la figura de Eduardo "Lule" Menem, el armador político de LLA.

"Las lecturas políticas hay que hacerlas porque sino se toman malas decisiones. En los armados provinciales no quisieron hacer acuerdos, como es Corrientes y se comieron una flor de derrota por llevar un mal candidato", disparó y agregó: "En Mendoza estuvieron a punto de no llegar a un acuerdo, ahí intervine, corrieron a la casta y se pudo llegar a un acuerdo", aseguró.

"Si el gobierno nacional lee correctamente estas elecciones, va a cambiar de actitud".

08 de Setiembre de 2025, Hebe Casado, Vicegobernadora de Mendoza, entrevista Radio Aconcagua La vicegobernadora Hebe Casado visitó Aconcagua Radio. Foto: Cristian Lozano

El recorte dentro del Gobierno

En otro orden, Casado se refirió al escándalo en torno a la ANDIS por las presuntas coimas: "Tiene que apartar a los que están cuestionados hasta que se aclare todo. Creo que la gente eso lo vería muy bien. Si pega ese volantazo y vuelve a las bases, a la gente que lo llevó al lugar que hoy ocupa. Pero tiene que haber señales claras, no solo es decir, es hacer".

Esto incluiría a la propia hermana de Milei, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. "No soy decisiones fáciles", admitió.

"Al primero que tienen que sacar de Casa de Gobierno es a Lule Menem. Karina tiene que escuchar a otros, actúa en simbiosis con Javier. Tiene que escuchar más a Patricia, a los gobernadores", destacó.

"Tiene que transparentar absolutamente todo, poner en la mesa y entregar a la Justicia todo lo necesario".

Petri, buen candidato ¿y cómo ministro?

"Hay lugares que están funcionando muy bien y otros que han sido ocupados por gente que no tenía experiencia en la gestión", dijo respecto al Gabinete y lanzó una fuerte ironía respecto al mendocino Luis Petri, ministro de Defensa, que encabeza la lista de diputados nacionales por Mendoza en la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

"Patricia (Bullrich, ministra de Seguridad) ha marcado una gestión bastante destacada y se notan los resultado. Sturzenegger (Federico, ministro de Desregulación) está haciendo un trabajo impresionante desreguló un montón de cosas que estaban demasiado normalizadas. Toto Caputto (Luis, ministro de Economía) ha hecho un gran trabajo en ordenar las cuentas, en esa baja de la inflación.

Y cuando se le preguntó por Petri, dijo: "Petri siempre fue un buen legislador".

Sobre su afiliación a La Libertad Avanza

A la fecha, Hebe Casado sigue sin estar afiliada a ningún partido político. Luego de su salida del PRO, presentó su ficha a La Libertad Avanza, pero quedó "cajoneada".

En ese sentido, aseguró que volvería a presentar su ficha "con algunas condiciones", como "incorporar a LLA a la gente que hizo llegar a Milei al Gobierno".

08 de Setiembre de 2025, Hebe Casado, Vicegobernadora de Mendoza, entrevista Radio Aconcagua Foto: Cristian Lozano

El costo de la motosierra

Si bien Casado resaltó los logros económicos del Gobierno, cuestionó algunas medidas, como los recortes en Discapacidad y en las Universidades.

"Yo soy una de las que está de acuerdo en la que hay que meter motosierra, pero en algunos lugares hay que ir con bisturí, como en discapacidad y la universidad", sostuvo.

"Milei es muy técnico, mira números. Él desde su parte técnica no entiende que hay mucha gente que está sufriendo. No todo el mundo entiende todo. Por eso se tiene que rodear de las personas correctas. Uno no puede dedicarse solo a lo técnico y dejar de lado lo social", señaló la vicegobernadora.

"Han habido muchos logros que eran impensados hace un año y medio", dijo pero sostuvo que "Cambia Mendoza siempre ha ido marchando las diferencias en las que no están de acuerdo".

Enemigo político: el peronismo

El triunfo del PJ en provincia de Buenos Aires fue contundente, "El que da muerto al kirchnerismo se equivoca. El riesgo Kuka está siempre, nos sopla en la nuca", dijo.

Pero aseguró que en la provincia de Mendoza "no tiene tanta cabida el kirchnerismo o ese PJ rancio". "El ciudadano mendocino es más selectivo a la hora de votar, confío plenamente en el criterio de la gente", sostuvo.

