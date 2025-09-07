análisis

Elecciones 2025: por qué el resultado en provincia de Buenos Aires será clave para Mendoza

Tanto el oficialismo como la oposición jugaron fuerte en esta campaña de cara a las elecciones 2025, lo que convierte a Buenos Aires en verdadero termómetro político.

El resultado de la elección de este domingo en Buenos Aires es clave para el gobierno de Javier Milei. 

NA
 Por Cecilia Zabala

Este domingo 7 de septiembre se llevarán a cablo las elecciones 2025 en provincia de Buenos Aires. Se trata de comicios desdoblados, en los que se espera una fuerte polarización entre el Partido Justicialista y La Libertad Avanza. Por qué son decisivas para todo el país. Lo que se juega el gobierno nacional.

¿Por qué estas elecciones son clave y tienen impacto en todo el país?

El politólogo Diego Salinas analizó en diálogo con Aconcagua Radio los comicios que se desarrollarán este domingo en la provincia de Buenos Aires. Destacó que el resultado tendrá un fuerte impacto en el escenario nacional y, en consecuencia, también en la provincia de Mendoza.

Una elección nacionalizada y polarizada

Si bien se trata de elecciones legislativas, se trata de alguna manera de medir las fuerzas del gobernador Axel Kicillof y el presidente Milei.

“Está muy nacionalizada, es producto del centralismo porteño. Todo lo que pase en Buenos Aires repercute en el país porque marca agendas”, explicó Salinas en el programa Haciendo Cumbre. Según señaló, tanto el oficialismo como la oposición jugaron fuerte en esta campaña, lo que convierte a la elección en un verdadero termómetro político.

El especialista advirtió que se trata de una provincia “muy heterogénea”, con un conurbano que concentra el peso electoral en la primera y tercera sección, y otras seis secciones vinculadas a economías agropecuarias, áreas suburbanas y pueblos del interior. “Van a concurrir a las urnas con una agenda política y de discursos que muchas veces no los representa”, remarcó.

En ese marco, describió la contienda como “un superclásico: Milei o anti-Milei, peronismo o antiperonismo”. La polarización, afirmó, atraviesa todo el proceso.

milei-kicillof.jpg
Javier Milei y Axel Kicillof se juegan una dura parada en las elecciones 2025 en provincia de Buenos Aires.

Javier Milei y Axel Kicillof se juegan una dura parada en las elecciones 2025 en provincia de Buenos Aires.

Elecciones en un momento complicado para el Gobierno

Para Salinas, la gran narrativa de la elección se resume en dos preguntas: si gana o pierde el Gobierno y si gana o pierde el peronismo.

“Hoy el Gobierno está en el peor lugar posible, porque perdió la agenda hace dos semanas. Cuando estás obligado a dar explicaciones y no sos convincente, tenés un problema grave”, señaló.

“Eso genera un escenario riesgoso para el oficialismo, porque desde donde le patean al arco es gol”, graficó.

El politólogo también sostuvo que muchos votantes oficialistas se muestran desencantados y podrían optar por no ir a votar, aunque sin migrar hacia otras fuerzas.

Lo que viene después del domingo

De cara al lunes posterior a las elecciones, Salinas trazó dos escenarios posibles:

“Si el Gobierno no tiene una buena performance, la macroeconomía se va a seguir resintiendo. En cambio, si obtiene un resultado favorable, tendrá la oportunidad de salir de estas semanas turbulentas y recuperar la agenda que viene intentando instalar sin éxito”.

Finalmente, el analista subrayó que los resultados de Buenos Aires son observados también fuera del país. “Es una gran derrota que los inversores y el mundo miran con atención. Por eso el desenlace será tan relevante, no solo para la Nación sino también para provincias como Mendoza”, concluyó.

