Tras la derrota de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja afirmó que el Gobierno no "torcerá" el rumbo

La autocrítica de Sebastián Pareja tras la derrota en las elecciones 2025 en Buenos Aires. Foto: Juan Foglia / NA.

Sebastián Pareja afirmó que no piensan "minimizar el resultado" y afirmó: "Tenemos claro contra lo que nos enfrentamos". Durante su alocución, el dirigente manifestó: "Por supuesto que tenemos autocrítica. La vamos a llevar a cabo y esto tiene que ver con ocho procesos electorales distintos, hay realidades en secciones electorales que ameritan que cada uno de nosotros nos pongamos a pensar en dónde se han cometido errores y estamos dispuestos a hacer ese trabajo".

Luego, reconoció que si bien el resultado no era el esperado, La Libertad Avanza se enfrentaba, "en el bastión del kirchnerismo, a un aparato muy fuerte que iba a llevar a cabo un proceso electoral a todo o nada, donde toda la maquinaria del Estado iba a estar a disposición".

Sebastián Pareja llamó a analizar los "datos" de las elecciones 2025 en Buenos Aires "El resultado no se puede minimizar ni tenemos pensado hacerlo, pero tenemos muy claro contra lo que nos enfrentábamos. Para LLA este es un piso electoral que ha crecido desde las agosto y octubre de 2023 y posicionamos a LLA en más de 26%. Muchos no se han acercado a votar. Sabemos que ese electorado genuino no fue a votar, por eso tenemos que fortalecer nuestros lazos, comunicarnos mejor, entender mejor lo que ellos necesitan para que nos acompañen”, sumó.

javier milei elecciones legislativas buenos aires 2025 na 1 La Libertad Avanza no logró su ansiado triunfo en las elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires. Foto: Juan Foglia / NA Luego, el libertario precisó que, desde este punto en adelante, "arranca una segunda etapa hacia el 26 de octubre que, a toda la sociedad de la provincia de Buenos Aires, le pedimos que analicen el comportamiento del día de hoy, muchos decidieron no ir a votar y otros eligieron posiciones intermedias y sabemos que con justas razones lo hicieron". Hacia el final de su discurso, reafirmó que no dejarán de lado el rumbo del gobierno y que no piensan "torcerlo por una derrota electoral, somos un espacio que viene a cambiar la realidad y la política de argentina". Su alocución fue en una dirección similar a la del presidente Javier Milei, quien prometió "corregir los errores" de su gestión hacia el futuro, aunque advirtió que profundizará su modelo económico.