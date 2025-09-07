Elecciones legislativas

Tras la derrota de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja afirmó que el Gobierno no "torcerá" el rumbo

El dirigente bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, habló en el búnker minutos antes que Milei y realizó una autocrítica. Sus palabras.

La autocrítica de Sebastián Pareja tras la derrota en las elecciones 2025 en Buenos Aires.

Foto: Juan Foglia / NA.
 Por Celeste Funes

El principal armador bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), Sebastián Pareja, habló tras el arrasador triunfo de Fuerza Patria en los comicios legislativos. Desde el búnker ubicado en La Plata, le afirmó que el Gobierno Nacional no "torcerá" su rumbo y pidió a la sociedad “analizar el comportamiento” electoral de este domingo.

Durante su alocución, el dirigente manifestó: “Por supuesto que tenemos autocrítica. La vamos a llevar a cabo y esto tiene que ver con ocho procesos electorales distintos, hay realidades en secciones electorales que ameritan que cada uno de nosotros nos pongamos a pensar en dónde se han cometido errores y estamos dispuestos a hacer ese trabajo”.

Axel Kicillof, el gran ganador de la noche
Elecciones legislativas

El peronismo arrasó en provincia de Buenos Aires: Kicillof se fortalece y Milei recibe un duro golpe
El resultado de la elección de este domingo en Buenos Aires es clave para el gobierno de Javier Milei. 
análisis

Elecciones 2025: por qué el resultado en provincia de Buenos Aires será clave para Mendoza

Luego, reconoció que si bien el resultado no era el esperado, La Libertad Avanza se enfrentaba, "en el bastión del kirchnerismo, a un aparato muy fuerte que iba a llevar a cabo un proceso electoral a todo o nada, donde toda la maquinaria del Estado iba a estar a disposición".

Sebastián Pareja llamó a analizar los "datos" de las elecciones 2025 en Buenos Aires

"El resultado no se puede minimizar ni tenemos pensado hacerlo, pero tenemos muy claro contra lo que nos enfrentábamos. Para LLA este es un piso electoral que ha crecido desde las agosto y octubre de 2023 y posicionamos a LLA en más de 26%. Muchos no se han acercado a votar. Sabemos que ese electorado genuino no fue a votar, por eso tenemos que fortalecer nuestros lazos, comunicarnos mejor, entender mejor lo que ellos necesitan para que nos acompañen”, sumó.

javier milei elecciones legislativas buenos aires 2025 na 1
La Libertad Avanza no logró su ansiado triunfo en las elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires.

Luego, el libertario precisó que, desde este punto en adelante, "arranca una segunda etapa hacia el 26 de octubre que, a toda la sociedad de la provincia de Buenos Aires, le pedimos que analicen el comportamiento del día de hoy, muchos decidieron no ir a votar y otros eligieron posiciones intermedias y sabemos que con justas razones lo hicieron".

Hacia el final de su discurso, reafirmó que no dejarán de lado el rumbo del gobierno y que no piensan "torcerlo por una derrota electoral, somos un espacio que viene a cambiar la realidad y la política de argentina". Su alocución fue en una dirección similar a la del presidente Javier Milei, quien prometió "corregir los errores" de su gestión hacia el futuro, aunque advirtió que profundizará su modelo económico.

