La Cámara de Senadores aprobó cambios en el Código Procesal para resolver pequeños conflictos de consumo

La Cámara de Senadores de la provincia de Mendoza le dio la aprobación final al proyecto que modifica el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario , con el objetivo de ampliar el acceso a la justicia en pequeñas causas, frente al contexto inflacionario.

Específicamente, el inciso b del artículo 218° es el que recibirá cambios una vez que el Poder Ejecutivo promulgue la norma. El objetivo es evitar que los ciudadanos vean restringidos sus derechos por el desfasaje de los montos y que puedan resolver sus reclamos de forma ágil y accesible.

La actualización permitirá que los reclamos que antes tenían un tope de tres Unidades de Medida Arancelaria (JUS), equivalentes a unos $1,5 millones; se extiendan a cinco JUS, es decir, cerca de $2,5 millones tomando como referencia el valor actual de la unidad (alrededor de $541 mil).

La iniciativa fue impulsada por el senador David Sáez y remitida en segunda revisión por la Cámara de Diputados . Recibió la aprobación en la sesión de este martes y quedó en condiciones de ser promulgada por el Poder Ejecutivo .

Sáez destacó que la modificación responde a la necesidad de adecuar la normativa a la realidad económica del país y de garantizar a los ciudadanos el acceso a una justicia más rápida, ágil y gratuita.

El legislador remarcó que el Proceso de Pequeñas Causas es una herramienta destinada principalmente a resolver conflictos de consumo de menor cuantía, como compras defectuosas, facturaciones indebidas o problemas con servicios, situaciones que muchas veces afectan a los consumidores y quedan sin respuesta por no poder afrontar los costos de un juicio tradicional.

El proyecto fue sometido a votación, por lo que resultó aprobado por 29 votos afirmativos y 8 abstenciones. La propuesta fue remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación.