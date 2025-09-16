Comicios legislativos

Elecciones 2025: cuáles son los horarios de votación

El 26 de octubre se realizarán las elecciones 2025 en la provincia de Mendoza. En esta nota, los horarios para emitir el voto.

Cuáles son los horarios de votación para las elecciones 2025.

Cuáles son los horarios de votación para las elecciones 2025.

Foto: Cristian Lozano
Sitio Andino Política

El 26 de octubre se realizarán las elecciones 2025 en la provincia de Mendoza para elegir representantes para el Congreso de la Nación y para la Legislatura, además se votarán concejales en doce municipios. Cuáles son los horarios para emitir el voto.

Los mendocinos elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales. Además, se votará por la mitad de los concejales en los de departamentos de Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe.

Elecciones 2025: cuáles son los horarios de votación

El próximo 26 de octubre, entre las 8 y las 18, los ciudadanos deberán concurrir a las escuelas habilitadas en ese horario para emitir su voto.

Al llegar a la mesa asignada en el establecimiento educativo correspondiente a su domicilio, la persona deberán presentar ante la autoridad electoral su documento de identidad. Este debe ser el que figura en el padrón electoral o una versión posterior, y no se puede votar con un comprobante de DNI en trámite.

Luego, el presidente de mesa le entregará dos boletas únicas de papel, con diseños distintos, para concretar el sufragio, una para votar por candidatos nacionales y otra para elegir cargos provinciales, que tendrán que ser introducidas en sus respectivas urnas.

elecciones 2023, elecciones, generales, padrón electoral, mesa, orden, voto, escuela, boleta unica, perro.jpg

Cuáles son los documentos válidos para votar

Los documentos habilitados para votar son los siguientes:

  • Libreta de enrolamiento/ libreta cívica
  • DNI libreta verde
  • DNI libreta celeste
  • Tarjeta del DNI libreta celeste
  • Nuevo DNI tarjeta

La Nación aclaró que los electores pueden votar con el documento que contiene la leyenda “no válido para votar”, aunque estas tarjetas no informan de qué ejemplar se trata (EA, EB, etcétera), igual se debe habilitar el sufragio.

Cómo votar desde el extranjero

Los argentinos residentes en el extranjero pueden participar de las elecciones siempre que tengan su domicilio en el exterior asentado en su documento de identidad. No podrán ejercer su voto con un documento anterior al que figura en el padrón ni con pasaporte argentino, documentos de otra nacionalidad ni DNI digital.

Contrariamente a la normativa que aplica para los ciudadanos que viven en el país, para los argentinos en el extranjero el sufragio es voluntario, no obligatorio. En el caso de las elecciones legislativas nacionales, votan por los candidatos correspondientes al distrito electoral de última residencia en la Argentina.

Hay dos modalidades para emitir el voto, una de forma presencial y otra, por correo.

  • Presencial en la Representación Consular o Embajada correspondiente: se realiza el día de las elecciones, en el horario establecido para el acto electoral, es decir, el 26 de octubre, entre las 8 y las 18, con documento válido para votar.
  • Correo postal: lo pueden realizar quienes se hayan registrado antes del 28 de junio. Recibirán los documentos necesarios para el sufragio por correo por parte de de las representaciones diplomáticas o consulares. El elector deberá enviar su voto por correo con una antelación suficiente para que sea recibido a más tardar el último día hábil local anterior a la jornada electoral.

Los votos emitidos en cada una de las representaciones diplomáticas y consulares habilitadas el día de los comicios, son remitidos a las Juntas Electorales Nacionales del distrito del país que corresponda, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto y la Cámara Nacional Electoral.

