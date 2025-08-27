Cómo votar en el extranjero en las elecciones 2025

El 26 de octubre se realizarán las elecciones 2025 en la provincia de Mendoza para elegir representantes para el Congreso de la Nación y la Legislatura, además se votarán concejales en doce municipios. Cómo votar desde el extranjero y cómo justificar la no emisión del sufragio estando de viaje en otro país.

Los mendocinos elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales , repartidos entre los cuatro distritos electorales. Además, se votará por la mitad de los concejales en los de departamentos de Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe.

Tensión Atacaron con piedras a la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora

Los argentinos residentes en el extranjero pueden participar de las elecciones siempre que tengan su domicilio en el exterior asentado en su documento de identidad. No podrán ejercer su voto con un documento anterior al que figura en el padrón ni con pasaporte argentino, documentos de otra nacionalidad ni DNI digital.

Contrariamente a la normativa que aplica para los ciudadanos que viven en el país, para los argentinos en el extranjero el sufragio es voluntario , no obligatorio. En el caso de las elecciones legislativas nacionales, votan por los candidatos correspondientes al distrito electoral de última residencia en la Argentina .

Hay dos modalidades para emitir el voto:

De forma presencial en la Representación Consular o Embajada correspondiente: se realiza el día de las elecciones, en el horario establecido para el acto electoral, es decir, el 26 de octubre, entre las 8 y las 18 , con alguno de los documentos válidos para votar .

correspondiente: se realiza el día de las elecciones, en el horario establecido para el acto electoral, es decir, , con alguno de los . Por correo postal: con previa inscripción (el plazo finalizó el 28 de junio). Quienes se hayan registrado recibirán los documentos necesarios para el sufragio por correo por parte de de las representaciones diplomáticas o consulares. El elector deberá enviar su voto por correo con una antelación suficiente para que sea recibido a más tardar el último día hábil local anterior a la jornada electoral.

elecciones voto en el extranjero Voto por correo postal.

Los votos emitidos en cada una de las representaciones diplomáticas y consulares habilitadas el día de los comicios, son remitidos a las Juntas Electorales Nacionales del distrito del país que corresponda, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto y la Cámara Nacional Electoral. Para más información, hacer click acá.

Qué hago si estoy en el exterior y no puedo votar

Si una persona está de viaje o viviendo en el exterior, tiene que justificar la no emisión del voto. Se realiza para cada una de las elecciones en las que estuvo ausente, a partir del día siguiente de esta y dentro de un plazo de 60 días.

Deberá presentar la documentación que acredite que el día de la elección no te encontrabas en el país, a través de alguna de las opciones habilitadas:

Ingresar al Registro de Infractores al Deber de Votar y adjuntar foto del pasaporte o documentación que acredite que en la fecha de las elecciones no se encontraba en la Argentina.

y adjuntar foto del pasaporte o documentación que acredite que en la fecha de las elecciones no se encontraba en la Argentina. Acudir a la Embajada o Consulado Argentino más cercano.

A su regreso al país, la persona debe dirigirse a la Secretaría Electoral que corresponda a su domicilio.

Las Embajadas y Consulados no emiten justificaciones por no haber asistido a votar en las elecciones provinciales. Podrás solicitar una constancia que certifique que el día de las elecciones te encontrabas fuera del país. Esta constancia se presenta ante el órgano pertinente de cada provincia. Si la certificación consular es emitida un día distinto del de la elección, tendrás que adjuntar documentación justificativa: pasaporte con sellos migratorios, constancias de pasajes, u otros.