Disputa hídrica

El Departamento General de Irrigación respondió a La Pampa y aseguró que se cumple con el caudal del Atuel

Con un video y cifras oficiales, el Departamento General de irrigación remarcó que en el último año ingresaron a La Pampa caudales regulares de agua.

image

Gustavo Villegas, consejero de Aguas del Río Atuel dialogó con Noticiero Andino y dejó en claro cuál es la situación real: "Cada vez que se aproxima un proceso electoral, la provincia de La Pampa comienza con los ataques permanentes a Mendoza por el río, por el incumplimiento por parte de la provincia del fallo de la Corte Suprema de Justicia. La realidad es lo que marca la estación de medición que es de Nación, que se encuentra ubicada antes del límite, en el comúnmente llamado Puente Vinchuquero, donde desde julio de 2024 a julios de 2025 ha pasado en promedio 2,5 m2 por segundo, llegando a 4 metros en algunos casos dependiendo la época, es agua que está pasando y corriendo llegando al territorio pampeano".

El video del Departamento General de Irrigación: "dato mata relato"

El Departamento General de Irrigación cumple con el Fallo de la Corte Suprema

Embed - LA NACIÓN AVALA LA POSTURA DE MENDOZA POR LAS AGUAS DEL ATUEL

