El Departamento General de Irrigación respondió a La Pampa y aseguró que se cumple con el caudal del Atuel

El Departamento General de Irrigación dio a conocer un video en el que refleja estadísticas de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación desde julio de 2024 hasta el mismo mes de 2025 ha ingresado a La Pampa un caudal de 2.5 m2 por segundo , cumpliendo con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación . “Año de elecciones, año de contradicciones”, asegura el video y sentencia “data mata relato.”

Gustavo Villegas, consejero de Aguas del Río Atuel dialogó con Noticiero Andino y dejó en claro cuál es la situación real: "Cada vez que se aproxima un proceso electoral, la provincia de La Pampa comienza con los ataques permanentes a Mendoza por el río, por el incumplimiento por parte de la provincia del fallo de la Corte Suprema de Justicia. La realidad es lo que marca la estación de medición que es de Nación, que se encuentra ubicada antes del límite, en el comúnmente llamado Puente Vinchuquero, donde desde julio de 2024 a julios de 2025 ha pasado en promedio 2,5 m2 por segundo, llegando a 4 metros en algunos casos dependiendo la época, es agua que está pasando y corriendo llegando al territorio pampeano".