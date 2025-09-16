Brisa Alfonzo, orgullo sureño

General Alvear recibió a su campeona nacional en el Polideportivo Deportistas Alvearenses

La púgil de General Alvear compartió un entrenamiento con la Escuela Municipal de Boxeo y agradeció el apoyo de su comunidad.

Brisa Alfonzo oriunda de General Alvear se consagró campeona nacional.

La visita fue celebrada por alumnos y profesores de la Escuela Municipal de Boxeo, quienes tuvieron la oportunidad de compartir un entrenamiento con la campeona y conocer de cerca su inspiradora historia.

El coordinador de la escuela, José “Jota” Lorca, expresó su entusiasmo por la presencia de Alfonzo en el gimnasio, “es un orgullo para nosotros que, desde General Alvear, se haya alcanzado un título argentino. Siempre hemos estado en contacto con el gimnasio de Pablo Chacón, porque Brisa es pupila de él. Hoy nos toca tenerla a ella acá, y es una gran alegría para todos. Sabemos que llegar a ser campeona cuesta muchísimo, así que es un honor poder compartir este momento con ella y que los chicos puedan guantear un rato con una campeona”.

Lorca también recordó que las clases de boxeo en el polideportivo se dictan de lunes a viernes, de 8 a 10, y extendió la invitación a quienes deseen sumarse: “la propuesta es tanto recreativa como competitiva. La idea es que los chicos puedan entrenar, aprender y competir si así lo desean, pero también es una actividad abierta para quienes quieran practicarlo como deporte”.

“Es un sueño cumplido”. Visiblemente emocionada, Brisa Alfonzo compartió con los presentes sus sensaciones tras obtener el cinturón de campeona argentina.

“Es una locura, es un sueño cumplido. Uno de los primeros, porque tengo muchas metas más. Estoy muy contenta por el cinto. Vine unos días a visitar a mis papás, que son de Alvear, y aproveché para entrenar acá con el profe Lorca. Me encanta venir, porque acá hay mucha tranquilidad. En la ciudad es todo a mil, y en Alvear puedo relajarme”.

Alfonzo también confirmó que volverá al ring el próximo 17 de octubre en la Ciudad de Mendoza, en una pelea no titular, pero que será clave para cerrar un gran año en su carrera.

Brisa Alfonzo entrenó en el Polideportivo de General Alvear

Embed - CAMPEONA EN CASA: BRISA ALFONSO VISITÓ LA ESC. MUNICIPAL

