Naturaleza y emoción

San Rafael relanza su marca turística para enamorar al mundo

Con una identidad fresca, colorida y joven, el departamento de San Rafael busca reflejar su naturaleza, su gente y sus paisajes únicos para el turismo.

image
Ante un gran marco de público, el departamento de San Rafael presentó formalmente su nueva marca de turismo. Vecinos y prestadores se sumaron a conocer la imagen modernizada que representará al departamento ante el país y el mundo. Se trata de un importante trabajo realizado en conjunto entre el sector público y privado de San Rafael con un “refresh” de la identidad que tanto impactó en el desarrollo turístico de nuestro departamento.

image

“Es un trabajo que realizamos con las Cámaras de Turismo y Comercio para actualizar la forma de presentarnos y adaptarnos a las nuevas técnicas de comunicación” dijo el Intendente Omar Félix quien planteó que “sabemos que es un momento difícil para el turismo, pero nosotros seguimos trabajando para ser competitivos”.

Fueron meses de intenso trabajo escuchando los intereses de prestadores y visitantes, para fortalecer los puntos más destacados de la marca San Rafael. “Logramos una marca más fresca, más joven y disruptiva. Con fuerza, colorida, poniendo en valor la naturaleza”, indicó la Directora de Turismo, Victoria Contardo.

image

Apoyo del sector privado en San Rafael

La titular de la Cámara de Turismo de San Rafael, Matha Sotomayor, remarcó la importancia de trabajar de forma mancomunada con el estado municipal.

“Estamos festejando la reinauguración de nuestra marca, con un rebranding que logró un efecto maravilloso y que nos va a dejar bien posicionados”, enfatizó y dijo que “nuestro Intendente (Omar Félix) dijo que iba a apoyar al turismo y realmente está cumpliendo con su palabra”.

image

San Rafael estará presente en la Feria Internacional de Turismo

La propuesta de San Rafael se presentará en la Feria Internacional del Turismo. Del 27 al 30 de septiembre nuestro departamento estará presenta en el encuentro turístico más importante de Latinoamérica.

Allí se participará con el tradicional stand y todas las novedades que ofrece la nueva marca desde marketing, merchandising y más.

