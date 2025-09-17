Más barrios y avenidas de San Rafael ya cuentan con iluminación led

Nuevas luminarias led en San Rafael.

Ahora, las luces led empezaron a encenderse en la traza de la Avenida Roca entre Deán Funes y Balloffet, donde se incorporan más de 100 nuevos equipos. Se trata de una zona que experimentó un gran crecimiento urbano y que aumentó significativamente la circulación vehicular.

Con las nuevas led mejorará la seguridad y la iluminación en un recorrido de más de 1.600 metros de extensión.

image Lo que se hizo y lo que viene en San Rafael Ya se colocaron nuevos equipos led en la zona de Monte Comán, Punta del Agua y el casco urbano de Jaime Prats, mientras que en Ciudad las obras llegaron al corredor de Urquiza y Comodoro Pi (entre Rawson e Italia).

Muy pronto se continuará en la Avenida Moreno (desde Granaderos a Namuncurá), San Martín (entre Comodoro Pi y Perón), Telles Meneses (de San Martín a Paula Albarracín de Sarmiento) y el casco urbano del distrito El Sosneado.