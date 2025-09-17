Seguridad y eficiencia energética

Más barrios y avenidas de San Rafael ya cuentan con iluminación led

Los equipos de Electrotecnia trabajan en la Avenida Roca de San Rafael, donde se suman más de 100 nuevos artefactos.

Nuevas luminarias led en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

Continúan los trabajos para colocar luminarias led en las avenidas de la Ciudad de San Rafael y zonas urbanas de distritos. Las tareas de los equipos de Electrotecnia se centran -por estos días- en la zona del barrio Unimev y aledaños. Ya cuentan con iluminación la Avenida del Trabajo (entre Roca y Derqui) y también Rufino Ortega (desde Quiroga hasta Roca).

Ahora, las luces led empezaron a encenderse en la traza de la Avenida Roca entre Deán Funes y Balloffet, donde se incorporan más de 100 nuevos equipos. Se trata de una zona que experimentó un gran crecimiento urbano y que aumentó significativamente la circulación vehicular.

Con las nuevas led mejorará la seguridad y la iluminación en un recorrido de más de 1.600 metros de extensión.

image

Lo que se hizo y lo que viene en San Rafael

Ya se colocaron nuevos equipos led en la zona de Monte Comán, Punta del Agua y el casco urbano de Jaime Prats, mientras que en Ciudad las obras llegaron al corredor de Urquiza y Comodoro Pi (entre Rawson e Italia).

Muy pronto se continuará en la Avenida Moreno (desde Granaderos a Namuncurá), San Martín (entre Comodoro Pi y Perón), Telles Meneses (de San Martín a Paula Albarracín de Sarmiento) y el casco urbano del distrito El Sosneado.

