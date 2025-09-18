San Rafael vivirá "Primavera Holística", un encuentro con más de 10 terapias alternativas

Primavera Holística en San Rafael.

Además, habrá stands con productos locales orgánicos, agroecológicos y artesanales. Será el próximo 20 de septiembre en el Centro de Congresos y Exposiciones a partir de las 10 horas. la entrada a los talleres tiene un costo de $8 mil.

image En la amplia agenda, se destacan tres actividades que prometen atraer la atención de los presentes: Tai Chi, Creatividad y Herbología. Estas propuestas no solo enriquecerán la experiencia general del encuentro, sino que aportarán herramientas prácticas para la vida cotidiana, vinculando la tradición con nuevas formas de bienestar.

image El cronograma de “Primavera Holística” contempla opciones para todos los gustos: masaje tai, regresiones a vidas pasadas, registros akashicos, detox emocional, prácticas de biodanza, tarot, meditación, y reprogramación del inconsciente. Cada experiencia será coordinada por especialistas en su disciplina, lo que garantizará un acompañamiento cercano y profesional.

