Bienestar y sanación

San Rafael vivirá "Primavera Holística", un encuentro con más de 10 terapias alternativas

El evento será el 20 de septiembre en el Centro de Congresos de San Rafael. Habrá yoga, reiki, tai chi, neurociencias y stands de productos orgánicos.

Primavera Holística en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

Este fin de semana en San Rafael invitan a participar de Primavera Holística, un evento que ofrece talleres que brindarán distintas herramientas terapéuticas y de sanación como el tai chi, reiki, neurociencias, registros akashicos, biodescodificación, yoga, entre otros.

Además, habrá stands con productos locales orgánicos, agroecológicos y artesanales. Será el próximo 20 de septiembre en el Centro de Congresos y Exposiciones a partir de las 10 horas. la entrada a los talleres tiene un costo de $8 mil.

image

En la amplia agenda, se destacan tres actividades que prometen atraer la atención de los presentes: Tai Chi, Creatividad y Herbología. Estas propuestas no solo enriquecerán la experiencia general del encuentro, sino que aportarán herramientas prácticas para la vida cotidiana, vinculando la tradición con nuevas formas de bienestar.

image

El cronograma de “Primavera Holística” contempla opciones para todos los gustos: masaje tai, regresiones a vidas pasadas, registros akashicos, detox emocional, prácticas de biodanza, tarot, meditación, y reprogramación del inconsciente. Cada experiencia será coordinada por especialistas en su disciplina, lo que garantizará un acompañamiento cercano y profesional.

Primavera Holística, el próximo sábado en San Rafael

Embed - SAN RAFAEL: PRIMAVERA HOLÍSTICA EN EL CENTRO DE CONGRESOS.

