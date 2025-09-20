Comercio

Ropa sin aumentos y ventas a la baja: así viven el inicio de temporada los comerciantes de Mendoza

La venta de ropa en Mendoza se mantiene retraído y los comerciantes luchan contra plataformas como Shein y las compras en Chile.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

La provincia de Mendoza vive un inicio de temporada de indumentaria atípico. La venta de ropa se mantiene retraído y el fantasma de las compras a través de plataformas online y las visitas a Chile, más que una moda, parece haber llegado para quedarse.

Según la Cámara de Empresarios de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Mendoza (Cecitys), el primer semestre del año registró una caída del 10% en el empleo. Adrián Alín, presidente de la entidad, advirtió que la situación estpa directamente ligada a los nuevos hábitos de consumo: "Antes eran los chilenos los que venían a comprar, ahora somos nosotros los que cruzamos la cordillera en busca de precios más bajos".

Este fenómeno también afecta a los comercios mendocinos, que no logran competir con los precios de plataformas como Shein y el sistema de compras "puerta a puerta", que ya movió más de 400 millones de dólares en lo que va del año.

Vidrieras comercios del centro, venta de ropa, precios, temporada otoño 2025
La venta de ropa en Mendoza se mantiene retraída.

Venta de ropa, en picada: la estrategia de los comerciantes

A pesar del difícil escenario, los comerciantes mendocinos se niegan a bajar los brazos. Daniela Castañeda, dueña de la tienda "Adrenalina", explicó que las prendas de la nueva temporada llegaron a las góndolas sin aumentos en relación al año pasado.

"La financiación sí aumentó, pero hemos decidido absorber los costos para fomentar el consumo", afirmó. Su estrategia, y la de muchos otros, es salir a buscar al cliente y reinventarse en un mercado que se volvió hostil. "Por el momento, tenemos que ver si esto es una moda o llegó para quedarse", se preguntó, resumiendo el sentir de un sector que intenta descifrar su futuro.

Mendoza Shopping apuesta a la experiencia

En un intento por dinamizar el consumo presencial, Mendoza Shopping lanzó una nueva edición de sus "Días de Yapping". Del 15 al 21 de septiembre, el centro comercial de Guaymallén ofrece descuentos de hasta el 60% en una gran variedad de rubros, con promociones bancarias y una propuesta que va más allá de la venta.

El objetivo, según sus organizadores, es transformar el shopping en un espacio de encuentro y disfrute. La iniciativa, que busca potenciar las ventas y generar una experiencia de compra impulsada por el ahorro, incluye entretenimiento, personajes animados y una atención personalizada.

Apertura Shopping - 438016
Hasta el 21 de septiembre, el Mendoza Plaza Shopping ofrece descuentos de hasta 60%.

En un contexto de ventas retraídas, la apuesta del Shopping por la experiencia presencial busca fortalecer el vínculo con el cliente y demostrar que el valor de una compra no solo radica en el precio, sino en la vivencia que la acompaña.

