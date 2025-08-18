Fin de temporada

Comerciantes de Mendoza anticipan descuentos en la ropa de invierno para enfrentar la caída en las ventas

Los descuentos en la ropa de invierno se anticiparon y llegan hasta el 50%. Para los comerciantes, las liquidaciones solo sirven para recuperar la inversión.

Comerciantes de Mendoza anticipan descuentos en la ropa de invierno para enfrentar la caída en las ventas.

Comerciantes de Mendoza anticipan descuentos en la ropa de invierno para enfrentar la caída en las ventas.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

Una vez más, los comerciantes de Mendoza anticiparon los descuentos de la ropa de invierno, pero no por el clima, sino por la necesidad de enfentar la caída en las ventas que no aflojó a lo largo de todo el año.

Las liquidaciones, con descuentos que llegan hasta el 50%, se adelantaron en la provincia, una estrategia que, sin embargo, no logra impulsar las ventas, fuertemente golpeadas por la crisis económica, la migración de consumidores a Chile y la competencia de plataformas digitales como Shein y Temu.

Lee además
El Paso Internacional Los Libertadores será habilitado este martes
Atención

Habilitan el Paso Internacional Los Libertadores este martes: a partir de qué hora
El traslado del reactor de IMPSA a la refinería causó revuelo en la provincia de Mendoza. 
repercusiones

Qué hay detrás de la demora en el traslado del reactor de IMPSA a la refinería
LYF04787
Los comerciantes anticiparon las promociones de la temporada de invierno.

Los comerciantes anticiparon las promociones de la temporada de invierno.

Descuentos para empujar las ventas

"Más allá de que las ventas han estado muy flojas a lo largo de todo el año, la liquidación se anticipa porque así ocurre en el mercado en general", explicó a Sitio Andino Daniela Castañeda, propietaria de la tienda Adrenalina.

Según la empresaria, las grandes marcas marcan el ritmo del mercado, obligando a los comercios locales a seguir esa tendencia para no quedar rezagados y, a su vez, "empujar un poco las ventas".

Adrián Alin, de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Mendoza (CECITyS), confirmó que en los últimos años la anticipación de las rebajas se ha vuelto una constante debido a la baja demanda.

18 de agosto, remate, liquidación otoño invierno, descuentos, cambio de temporada, prendas, ropa, vidriera, rebajas, fin de temporada
Los descuentos en indumentaria van hasta el 50%.

Los descuentos en indumentaria van hasta el 50%.

Pese a que las promociones, en algunos casos, rozan el 50% e incluso se observan ofertas de 2x1 en grandes hipermercados, el entusiasmo inicial de los consumidores se diluye rápidamente.

"Si bien en un principio se activa mucho y se observa cómo la gente está esperando esos descuentos, con el pasar de los días las ventas vuelven a plancharse", comentó Castañeda.

Para muchos comerciantes, estas liquidaciones ya no representan una ganancia, sino una forma de recuperar parte de la inversión para poder adquirir nueva mercadería. "No ganamos con estas liquidaciones, que muchas veces llegan al costo, pero sí sirven para comprar nueva mercadería", afirmó la dueña de Adrenalina.

18 de agosto, remate, liquidación otoño invierno, descuentos, cambio de temporada, prendas, ropa, vidriera, rebajas, fin de temporada
En muchos casos, los descuentos sólo sirven para recuperar la inversión.

En muchos casos, los descuentos sólo sirven para recuperar la inversión.

La caída de la indumentaria, un problema nacional

La situación en Mendoza no es un caso aislado. Según la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), la venta de ropa a nivel nacional cayó un 7,7% en el tercer bimestre del año en comparación con el mismo período de 2024.

Este descenso se produce después de un breve período de recuperación, confirmando un deterioro generalizado en el sector.

18 de agosto, remate, liquidación otoño invierno, descuentos, cambio de temporada, prendas, ropa, vidriera, rebajas, fin de temporada

El informe de la CIAI destacó que la falta de demanda y el consecuente sobre stock son las principales preocupaciones de las empresas. Esta situación está provocando ajustes en el empleo y una incapacidad para trasladar los costos a los precios finales, lo que afecta seriamente las perspectivas económicas del sector a futuro.

Temas
Seguí leyendo

Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria

Llega un ciclogénesis a la Argentina: cómo afectará este fenómeno meteorológico a Mendoza

"Algo va a a pasar": el pronóstico meteorológico para esta semana en Mendoza

Complejo Horcones: otra vez vandalizados los baños que habían sido reparados hace pocos meses

Mega operativo: cuándo continuará el traslado del reactor de IMPSA a la refinería de YPF

Buscan familias para la adopción de una niña de 10 años

El Congreso Provincial de Educación se realizará en Malargüe y se abordará la transformación educativa

El Paso Pehuenche reabrirá este lunes 18 de agosto: lo que tenés que tener en cuenta

LO QUE SE LEE AHORA
Algo va a a pasar: el pronóstico meteorológico para esta semana en Mendoza
Qué dicen los expertos

"Algo va a a pasar": el pronóstico meteorológico para esta semana en Mendoza

Las Más Leídas

El accidente vial ocurrió esta mañana en Maipú. 
el conductor se fugó

Atropellaron y mataron a un hombre en Maipú: el conductor se fugó

El Paso Los Libertadores permanece cerrado este lunes 18 de agosto
Alta Montaña

El Paso Los Libertadores permanecerá cerrado este lunes 18 de agosto: cuándo podría reabrir

Nuevo aumento de combustible en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF
AJUSTE

Nuevo aumento de combustibles en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF

La víctima del accidente fatal en Maipú tenía 51 años.
acceso este y juan isidro maza

Trágica muerte de una mujer en Maipú: qué pasó

Algo va a a pasar: el pronóstico meteorológico para esta semana en Mendoza
Qué dicen los expertos

"Algo va a a pasar": el pronóstico meteorológico para esta semana en Mendoza

Te Puede Interesar

Licitación de Bonos: se cerró un capítulo en la pulseada entre Gobierno y bancos.
Politica Monetaria

Licitación de Bonos: se cerró un capítulo en la pulseada entre Gobierno nacional y bancos

Por Marcelo López Álvarez
El Paso Internacional Los Libertadores será habilitado este martes
Atención

Habilitan el Paso Internacional Los Libertadores este martes: a partir de qué hora

Por Sitio Andino Sociedad
Comerciantes de Mendoza anticipan descuentos en la ropa de invierno para enfrentar la caída en las ventas.
Fin de temporada

Comerciantes de Mendoza anticipan descuentos en la ropa de invierno para enfrentar la caída en las ventas

Por Natalia Mantineo