Los oficios que se niegan a desaparecer en Mendoza: historias de trabajo, esfuerzo y resistencia

En las calles del centro de Mendoza , donde el ritmo cotidiano cambia al compás de la tecnología, los nuevos hábitos de consumo y la situación económica del país, todavía sobreviven oficios tradicionales que parecen resistirse al paso del tiempo. Detrás de cada puesto, taller o esquina hay historias de vida marcadas por la perseverancia y el contacto directo con la gente.

Un relojero , un vendedor de golosinas y un lustrabotas son parte de ese universo de trabajadores que, pese a las dificultades, siguen apostando por actividades que forman parte de la identidad urbana mendocina.

Desde hace más de 40 años, Orlando Difabio atiende su relojería en el centro mendocino. Hoy tiene 70 años y, aunque está jubilado desde hace cinco, continúa trabajando porque, según asegura, el oficio sigue siendo una parte fundamental de su vida. " Continúo porque me gusta y porque me mantiene activo. No puedo estar en mi casa ", contó.

Su historia comenzó mientras cursaba la facultad. En aquel entonces reparaba relojes para obtener ingresos que le permitieran costear sus estudios. Con el tiempo, esa actividad se transformó en su profesión definitiva.

relojero Orlando Difabio cuenta con más de 40 años de trayectoria en el mundo de la relojería. Foto: Sitio Andino.

Los cambios tecnológicos también llegaron al sector. Orlando explicó que actualmente predominan los relojes de cuarzo, mientras que los modelos mecánicos o automáticos son cada vez menos frecuentes. Sin embargo, quienes conservan esas piezas suelen buscar especialistas con experiencia.

"Los nuevos no entienden de relojería mecánica. Por eso la gente viene acá, por trayectoria", señaló. La venta de productos ya no es el principal sustento del negocio. Según explicó, hoy gran parte de los ingresos proviene de las reparaciones y el servicio técnico, mientras que las ventas atraviesan un período de marcada retracción.

Para él, la clave para mantenerse vigente durante décadas tiene una explicación sencilla: la confianza. "Si uno trabaja honestamente, la misma propaganda se la hace la gente. Es una propaganda lenta el boca en boca, pero es segura", afirmó.

Un carrito familiar que se adapta al paso del tiempo

A pocas cuadras de allí, Claudio, de 50 años, continúa una tradición familiar ligada a la venta ambulante. Su carrito de praliné, pochoclos y golosinas forma parte del paisaje urbano mendocino desde hace más de tres décadas. "Hace 35 años que estamos en esta esquina", relató.

La actividad viene de generaciones. Su abuelo y su padre también fueron vendedores ambulantes, una herencia que hoy intenta sostener en un contexto económico complejo. Claudio considera que la permanencia de muchos comercios históricos depende de la capacidad para reinventarse. "El que ha sabido buscar la vuelta y adaptarse sigue de pie", explicó.

Lo que antes se limitaba a la tradicional garrapiñada de maní, hoy incluye nuevos productos para ampliar las posibilidades de venta: como almendras y nueces caramelizadas, accesorios, juguetes y productos estacionales. Ahora, se sumaron los álbums de la Copa del Mundo 2026 y las tan codiciadas figuritas.

Además, aprovecha eventos especiales y temporadas de mayor movimiento para potenciar su actividad. Los meses de otoño e invierno suelen ser los más fuertes para el negocio.

golosinero puestero golosinas dulces El puesto de Claudio se ha mantenido por varias generaciones en el centro mendocino. Foto: Sitio Andino

"Siempre me gustó la atención y el contacto con la gente. No es solamente vender algo, sino interactuar con las personas", sostuvo.

Un lustrabotas que sigue trabajando para complementar su jubilación

En la esquina de calle Gutiérrez y San Martín, Roberto Carrasco, de 70 años, mantiene vivo un oficio cada vez menos frecuente: el de lustrabotas. Hace aproximadamente 20 años que trabaja en el mismo lugar y, hoy por hoy, sigue en esa intersección porque los ingresos de la jubilación no son suficientes para cubrir sus gastos básicos.

"Con la jubilación pago la pensión y con esto me mantengo para la comida y las cosas que necesito comprar", explicó. Roberto observa con preocupación el contexto económico y el impacto que tiene sobre los trabajadores y comerciantes. Según cuenta, el movimiento disminuyó considerablemente en los últimos años y eso también se refleja en su actividad cotidiana.

A pesar de las dificultades, conserva una clientela fiel compuesta por trabajadores, profesionales y personas que frecuentan el centro mendocino. No osbtante, reconoce que el oficio enfrenta un escenario incierto. "Todo se va apagando de a poquito", resumió.

"Gracias a Dios tengo muy buena clientela. Son personas que vienen cuando pasan por el centro y siguen confiando en mi trabajo", comentó Roberto.

Oficios que forman parte de la identidad mendocina

Las historias de Orlando, Claudio y Roberto tienen diferencias, pero también puntos en común. Los tres superan los 50 años, los tres han dedicado décadas a sus actividades y los tres coinciden en que el trabajo diario se ha vuelto más difícil.

Entre la tecnología, la caída del consumo y la pérdida del poder adquisitivo, estos oficios tradicionales enfrentan desafíos permanentes. Sin embargo, continúan presentes gracias a la experiencia acumulada, la cercanía con los clientes y una convicción compartida: seguir trabajando mientras exista quien valore su servicio.