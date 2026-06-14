Quién fue Pocho Sosa, el artista que llevó la identidad cuyana a todo el mundo y dejó un legado imborrable

Sosa se definía como un trovador y guitarrero, siguiendo la tradición de su padre

El fallecimiento de Carlos Alberto Pocho Sosa conmocionó este domingo a Mendoza. Reconocido como uno de los máximos exponentes del folclore cuyano , el artista dejó una huella imborrable en la cultura popular y en generaciones de músicos que compartieron escenarios, canciones y aprendizajes junto a él.

Como muestra del profundo reconocimiento a su trayectoria, el Gobierno provincial decretó dos días de duelo y la Legislatura de Mendoza abrió sus puertas para que familiares, amigos, colegas y admiradores pudieran darle el último adiós.

Pocho Sosa nació el 17 de julio de 1943 en la Ciudad de Mendoza. Antes de dedicarse de lleno a la música trabajó como bancario , aunque su verdadera vocación siempre estuvo ligada a la guitarra, la poesía y las tradiciones cuyanas .

La carrera de Pocho Sosa estuvo marcada por numerosos logros y distinciones.

Durante más de seis décadas se convirtió en uno de los principales embajadores de la música regional, difundiendo la tonada, las cuecas y el folclore mendocino en escenarios de todo el país y del exterior.

Aunque fue el único músico profesional de su familia, solía recordar con cariño la influencia de su padre, Miguel Sosa Vélez, a quien definía como un "guitarrero". De él heredó el amor por la música popular y sus primeras enseñanzas con la guitarra, entre zambas, cuecas y gatos que marcarían para siempre su camino artístico.

Su recorrido artístico comenzó a los 18 años junto al Cuarteto Vocal Huanta, agrupación inspirada en Los Huanca Hua. Más tarde, en 1974, fundó en Mendoza el grupo Canto Trío. Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en 1980 durante el Festival Nacional de Folclore de Cosquín, donde obtuvo el Premio del Jurado Técnico con la obra Destituyo las rosas, de Damián Sánchez y Helena Siró.

Pocho Sosa Durante más de seis décadas se convirtió en uno de los principales embajadores de la música regional. Gentileza

Aquel jurado estuvo integrado por figuras históricas de la música y la cultura argentina como Atahualpa Yupanqui, Eduardo Falú, Cuchi Leguizamón, Hamlet Lima Quintana, Armando Tejada Gómez, Tito Francia y Jaime Dávalos.

El artista que llevó Mendoza al mundo

En 1981 inició su etapa como solista luego de dejar su trabajo en el Banco de Mendoza. Desde entonces desarrolló una intensa actividad artística que lo llevó a recorrer distintos países. Entre sus experiencias más destacadas figura una gira de cuatro meses por Estados Unidos, donde se presentó en 80 universidades distribuidas en 22 estados.

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El recorrido culminó en el Salón Dorado de las Naciones Unidas. También llevó su música a Canadá, Chile, Uruguay, España y otros destinos internacionales.

Su talento y calidad humana le permitieron compartir escenarios con referentes de la música popular argentina como Antonio Tormo, Roberto “Polaco” Goyeneche, Santiago Ayala, Norma Viola, Los Chalchaleros y Jorge Sosa, entre muchos otros.

Una trayectoria llena de reconocimientos

La carrera de Pocho Sosa estuvo marcada por numerosos logros y distinciones. Grabó cerca de 17 discos y participó como artista invitado en el álbum Corazón Libre de Mercedes Sosa, (editado en Alemania en el año 2005 y que ganó un Grammy Latino), en el que grabó "Tonada de Otoño".

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En 2011 fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Mendoza por su valioso aporte a la cultura popular. Dos años más tarde, la Cámara de Diputados de Mendoza reconoció sus 50 años de trayectoria artística, destacando su papel como uno de los grandes hacedores de la cultura mendocina.

Ese mismo año, su figura quedó inmortalizada en un mural realizado en Godoy Cruz como homenaje a medio siglo dedicado a la música

En 2014 recibió además el título honorífico de Embajador Cultural de Mendoza, una distinción otorgada por el Gobierno provincial en reconocimiento a su permanente labor de difusión de la identidad cuyana.

Sin embargo, el 15 de marzo de 2018 sufrió un accidente cerebrovascular mientras observaba un partido de fútbol en su hogar. Gracias a la rápida intervención de su hija y a la inmediata asistencia médica, logró recuperarse sin secuelas.

Pocho Sosa - Homenaje Ciudad - 18 abril En 2011 fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Mendoza por su valioso aporte a la cultura popular. Foto: Ciudad de Mendoza

Tiempo después expresó públicamente su agradecimiento a los profesionales de la salud que participaron de su atención y destacó el trabajo realizado por los hospitales El Carmen y Español.

El legado de un maestro generoso

Quienes compartieron escenarios con Pocho Sosa coinciden en destacar no solo su talento artístico, sino también su calidad humana. Fue un hombre sencillo, familiero y siempre dispuesto a acompañar a las nuevas generaciones de músicos.

A lo largo de su carrera abrió espacios para jóvenes artistas, compartió conocimientos y transmitió valores vinculados al compromiso y la responsabilidad que implica representar la música popular.

Sosa se definía como un trovador y guitarrero, siguiendo la tradición de su padre. Aunque recorrió numerosos países y escenarios, nunca ocultó cuánto extrañaba su tierra cuando estaba lejos.

Mendoza, sus amigos y su gente fueron siempre su lugar en el mundo

El último adiós a una leyenda de la cultura mendocina

La Legislatura de Mendoza abrió sus puertas entre las 13.30 y las 16.30 para despedir al artista popular, fallecido a los 82 años. La jornada estuvo marcada por la emoción, los abrazos y los recuerdos compartidos por familiares, amigos, músicos y admiradores que se acercaron para rendir homenaje a una de las voces más representativas de la identidad cuyana.

pocho sosa, mendoza, fallecimiento La jornada estuvo marcada por la emoción, los abrazos y los recuerdos compartidos por familiares, amigos, músicos y admiradores.

También participaron del velatorio el gobernador Alfredo Cornejo, la vicegobernadora Hebe Casado, el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, y el diputado nacional Luis Petri.

Además del duelo provincial decretado por dos días, desde el Gobierno destacaron la profunda pérdida que representa su partida para la cultura mendocina y para el folclore argentino.

Con su guitarra, su voz y sus versos, Pocho Sosa construyó una obra que trascendió generaciones. Su legado permanecerá vivo en cada tonada, en cada escenario cuyano y en la memoria de quienes encontraron en sus canciones una forma de sentir y contar Mendoza.