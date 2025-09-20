Este sábado

Bajó el Viento Zonda en el norte de la provincia y fuertes lluvias con granizo sobre el sur de Mendoza

Como se había anunciado para esta jornada el Viento Zonda bajó al llano promediando la tarde en el noroeste provincial, mientras que el sur se sintió la caída de granizo.

Zonda, en algunos departamentos de Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
Por el Zonda, se registraron daños en varios departamentos de Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Marcelo Pérez

El Viento Zonda, finalmente y como había anunciado el Servicio Meteorológico Nacional bajó el llano durante el atardecer en la provincia de Mendoza. En algunos sectores (Noreste) las ráfagas del fenómeno se hicieron sentir con mayor intensidad, como los departamentos de Lavalle, Las Heras y una franja de Ciudad, en otros lugares solamente fue una brisa leve pero continua por un corto período, se aguardan el ingreso de un frente frío con lluvias para las mencionadas localidades en las próximas horas.

image
Viento zonda leve en el departamento de Lavalle

Tanto en el sur provincial como en el Valle de Uco no se conocieron reportes al respecto, aunque si una lluvia persistente con caída de granizo afectando primeramente el paso de la Cuesta de los Terneros, desde el sur (Malargüe) hacía el centro de San Rafael.

Informe desde San Rafael y General Alvear de la tormenta con lluvia y granizo

  • La tormenta que afectó a la ciudad de San Rafael se encuentra con precipitaciones con granizo en Cuadro Nacional, Cuadro Bombal y Tropezón. Se acerca a El Algarrobal, Goudge y La Llave.
  • Tormenta con granizo se encuentra afectando al sector Sur de Ciudad de General Alvear. Se acerca a La Marzolina y luego a Carmensa.
  • Tercer núcleo con lluvia fuerte y granizo se ubica sobre el Rincón del Atuel y los campings de Valle Grande. Se desplaza hacia El Escorial y Las Malvinas.
  • Tormenta con lluvia y granizo sobre la RP202, afectará a Los Sifones y luego a la cdad. de G. Alvear. Lluvia y granizo ralo para RN143 (El Tropezón). Ing. Raúl R. Besa
La situación en otros puntos de la provincia, según informes oficiales, presentan actualmente este panorama:

La Paz lluvia y granizo

  • Lluvias intensas y granizo en el campo al norte de La Paz a unos 25 kilómetros. Lluvias moderadas al sur de Desaguadero.
  • El sistema de núcleos se sigue moviendo hacia el norte-este

El Tiempo, para la tarde del sábado en Mendoza

image

