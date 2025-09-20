Bajó el Viento Zonda en el norte de la provincia y fuertes lluvias con granizo sobre el sur de Mendoza

El Viento Zonda, finalmente y como había anunciado el Servicio Meteorológico Nacional bajó el llano durante el atardecer en la provincia de Mendoza. En algunos sectores (Noreste) las ráfagas del fenómeno se hicieron sentir con mayor intensidad, como los departamentos de Lavalle, Las Heras y una franja de Ciudad, en otros lugares solamente fue una brisa leve pero continua por un corto período, se aguardan el ingreso de un frente frío con lluvias para las mencionadas localidades en las próximas horas.