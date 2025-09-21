Granizo en San Carlos: más de 70 familias asistidas tras la fuerte tormenta

Trasla intensa tormenta de granizo que tuvo lugar durante la madrugada del sábado 21 de septiembre, la Municipalidad de San Carlos desplegó un operativo de emergencia para asistir a vecinos de distintos distritos del departamento. De acuerdo al municipio, varias cuadrillas trabajaron en conjunto con diferentes áreas para otorgar asistencia inmediata.
Hasta el momento, más de 70 familias han sido asistidas en zonas como La Consulta, Chacón, Eugenio Bustos, Capacho, Capiz y Villa de San Carlos. La Consulta fue la zona más afectada, especialmente en los sectores de calle Los Indios y Gilardi, a los que se suman daños importantes en Capiz, Chilecito, Pareditas y Paso de las Carretas.
Más de 70 familias han recibido asistencia del equipo municipal
Las autoridades municipales trabajaron en el lugar junto a equipos de Acción Social, Servicios Públicos, Parque Automotor, Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Desarrollo Humano, realizando relevamientos, contención y asistencia directa. Personal de Defensa Civil informó que el reporte final ya fue elevado a la Provincia.
Más de 50 viviendas afectadas
La municipalidad informó que más de 50 viviendas presentaron daños significativos, registrándose techos colapsados en viviendas particulares, veredas, y un galpón de un taller mecánico. A pesar de la magnitud del fenómeno, no se reportaron cortes en el suministro eléctrico, aunque sí colapsaron acequias, canales aluvionales y primarios, generando complicaciones hídricas en varias zonas del departamento.
La Municipalidad de San Carlos continúa trabajando en territorio para garantizar asistencia a todas las familias que lo necesiten y recuerdan a la población que, ante cualquier emergencia, está disponible el número de asistencia por lluvias: 530208.