Granizo en San Carlos: más de 70 familias asistidas tras la fuerte tormenta

La Municipalidad de San Carlos trabaja en la asistencia a familias afectadas por el granizo

Hasta el momento, más de 70 familias han sido asistidas en zonas como La Consulta, Chacón, Eugenio Bustos, Capacho, Capiz y Villa de San Carlos. La Consulta fue la zona más afectada, especialmente en los sectores de calle Los Indios y Gilardi, a los que se suman daños importantes en Capiz, Chilecito, Pareditas y Paso de las Carretas.

MUNI san carlos granizo Más de 70 familias han recibido asistencia del equipo municipal Las autoridades municipales trabajaron en el lugar junto a equipos de Acción Social, Servicios Públicos, Parque Automotor, Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Desarrollo Humano, realizando relevamientos, contención y asistencia directa. Personal de Defensa Civil informó que el reporte final ya fue elevado a la Provincia.

Más de 50 viviendas afectadas La municipalidad informó que más de 50 viviendas presentaron daños significativos, registrándose techos colapsados en viviendas particulares, veredas, y un galpón de un taller mecánico. A pesar de la magnitud del fenómeno, no se reportaron cortes en el suministro eléctrico, aunque sí colapsaron acequias, canales aluvionales y primarios, generando complicaciones hídricas en varias zonas del departamento.

municipalidad san carlos1 No se reportaron cortes en el suministro eléctrico, aunque sí colapso de acequias, canales aluvionales y primarios. La Municipalidad de San Carlos continúa trabajando en territorio para garantizar asistencia a todas las familias que lo necesiten y recuerdan a la población que, ante cualquier emergencia, está disponible el número de asistencia por lluvias: 530208.