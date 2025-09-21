POR EL TEMPORAL

Granizo en San Carlos: más de 70 familias asistidas tras la fuerte tormenta

Tras el fuerte temporal de granizo que azotó a San Carlos, el municipio trabaja en la asistencia a las familias afectadas en distintas zonas.

La Municipalidad de San Carlos trabaja en la asistencia a familias afectadas por el granizo

La Municipalidad de San Carlos trabaja en la asistencia a familias afectadas por el granizo

Hasta el momento, más de 70 familias han sido asistidas en zonas como La Consulta, Chacón, Eugenio Bustos, Capacho, Capiz y Villa de San Carlos. La Consulta fue la zona más afectada, especialmente en los sectores de calle Los Indios y Gilardi, a los que se suman daños importantes en Capiz, Chilecito, Pareditas y Paso de las Carretas.

Lee además
Así fue la inesperada tormenta de granizo que cayó en La Consulta en pleno festejo por la Primavera
VIDEOS

Así fue la inesperada tormenta de granizo que cayó en La Consulta en pleno festejo por la Primavera
¡Inesperado! Granizo sorprende a todos durante un concierto en San Carlos
Al aire libre

¡Inesperado! Granizo sorprende a todos durante un concierto en San Carlos
MUNI san carlos granizo
Más de 70 familias han recibido asistencia del equipo municipal

Más de 70 familias han recibido asistencia del equipo municipal

Las autoridades municipales trabajaron en el lugar junto a equipos de Acción Social, Servicios Públicos, Parque Automotor, Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Desarrollo Humano, realizando relevamientos, contención y asistencia directa. Personal de Defensa Civil informó que el reporte final ya fue elevado a la Provincia.

Más de 50 viviendas afectadas

La municipalidad informó que más de 50 viviendas presentaron daños significativos, registrándose techos colapsados en viviendas particulares, veredas, y un galpón de un taller mecánico. A pesar de la magnitud del fenómeno, no se reportaron cortes en el suministro eléctrico, aunque sí colapsaron acequias, canales aluvionales y primarios, generando complicaciones hídricas en varias zonas del departamento.

municipalidad san carlos1
No se reportaron cortes en el suministro eléctrico, aunque sí colapso de acequias, canales aluvionales y primarios.

No se reportaron cortes en el suministro eléctrico, aunque sí colapso de acequias, canales aluvionales y primarios.

La Municipalidad de San Carlos continúa trabajando en territorio para garantizar asistencia a todas las familias que lo necesiten y recuerdan a la población que, ante cualquier emergencia, está disponible el número de asistencia por lluvias: 530208.

Temas
Seguí leyendo

Bajó el Viento Zonda en el norte de la provincia y fuertes lluvias con granizo sobre el sur de Mendoza

La Municipalidad de Mendoza suma un juego interactivo en el curso de Licencia de Conducir

Digitalización, reciclaje y solidaridad: la Ciudad avanza en una gestión municipal innovadora

San Rafael celebró la jornada final del Concejo Deliberante Estudiantil

Pilar Sordo inspiró a más de 3.000 personas en el cierre del Congreso educativo en General Alvear

Luján de Cuyo se convierte en pionero con un sistema de carga solar para vehículo eléctrico

Guaymallén acerca servicios médicos, sociales y culturales con Muni Exprés

Tunuyán celebra el Día del Estudiante con música, bandas locales y protocolos de prevención

LO QUE SE LEE AHORA
Así fue la inesperada tormenta de granizo que cayó en La Consulta en pleno festejo por la Primavera
VIDEOS

Así fue la inesperada tormenta de granizo que cayó en La Consulta en pleno festejo por la Primavera

Las Más Leídas

Paso Internacional Los Libertadores
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 21 de septiembre

Intentaron pasar 50 aves a Chile en cajas de jugo y fueron detenidos por tráfico ilegal
Trato inhumano

Intentaron pasar 50 aves a Chile en cajas de jugo y fueron detenidos por tráfico ilegal

Zonda, en algunos departamentos de Mendoza.
Este sábado

Bajó el Viento Zonda en el norte de la provincia y fuertes lluvias con granizo sobre el sur de Mendoza

Pilar Sordo disertó en General Alvear.
Cultura y reflexión para toda la comunidad

Pilar Sordo inspiró a más de 3.000 personas en el cierre del Congreso educativo en General Alvear

El robot cocina es sensación en el país.
Popularidad en alza

El robot cocina que es sensación en el país y ya está en Mendoza: conoce dónde lo podes comprar

Te Puede Interesar

La Municipalidad de San Carlos trabaja en la asistencia a familias afectadas por el granizo
POR EL TEMPORAL

Granizo en San Carlos: más de 70 familias asistidas tras la fuerte tormenta

Por Sitio Andino Departamentales
La licitación avanza para la construcción del establecimiento educativo.
Compromiso con la equidad educativa

Avanza la licitación para la construcción de la escuela de educación especial en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Tragedia en El Nihuil: murió un pescador tras darse vuelta su kayak
CONMOCIÓN

Tragedia en El Nihuil: murió un hombre tras darse vuelta su kayak

Por Cristian Pérez Barceló