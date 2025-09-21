Cinco años de monitoreo del cóndor andino en Mendoza, un modelo de conservación regional

El Censo Simultáneo de Cóndor Andino cumple cinco años de trabajo continuo en Mendoza, consolidándose como una herramienta clave para el monitoreo de esta especie emblemática , catalogada como “casi amenazada” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Desde septiembre de 2020 se sostiene gracias a la participación activa de organizaciones civiles , voluntarios, técnicos y guardaparques.

El Programa de Conservación del Cóndor Andino en la red de Áreas Naturales Protegidas de Mendoza tiene como objetivo generar información precisa sobre la situación de la especie en cada jurisdicción. El método de monitoreo se basa en observaciones sistemáticas desde puntos fijos, cada 30 minutos y por lapsos de 5 minutos, registrando edad y sexo de los ejemplares. Esta estandarización permite superar las limitaciones de censos anteriores, realizados de manera aislada, y garantiza la obtención de datos comparables y confiables.

Este trabajo se enmarca en el Programa de Santuarios del Cóndor para la Conservación de la Naturaleza (SCCN) y es coordinado por el Ministerio de Energía y Ambiente , a través de las direcciones de Biodiversidad y Ecoparque y de Áreas Protegidas. También participan la Fundación Bioandina Argentina y ONG como SOS Acción Salvaje. La continuidad del censo posiciona a Mendoza como modelo de referencia tanto para otras provincias argentinas como para países de la región.

Entre 2020 y 2025 se realizaron 20 censos simultáneos estacionales, con entre 11 y 19 puestos de observación activos en cada operativo. El número máximo de cóndores registrados de manera simultánea osciló entre 13 y 69 ejemplares, brindando información clave sobre la dinámica poblacional y las tendencias espaciotemporales de la especie.

mendoza, cóndor andino La provincia impulsa tareas de rescate, rehabilitación y liberación de ejemplares Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

En este período, los relevamientos más recientes fueron:

18° censo: 10 de febrero de 2025

19° censo: 9 de junio de 2025

20° censo: 15 de septiembre de 2025

La información generada permite identificar amenazas, prevenir riesgos y diseñar estrategias que aseguren la conservación in situ del cóndor andino en Mendoza.

Una política pública a la vanguardia en la conservación de la fauna silvestre

El primer censo simultáneo se llevó a cabo el 21 de septiembre de 2020 en todas las áreas naturales protegidas de la provincia. Desde entonces, la continuidad del programa ha consolidado un modelo que permite evitar duplicaciones en el conteo, estimar poblaciones con mayor precisión y mapear sitios estratégicos para la protección de la especie.

El Gobierno de Mendoza, la Fundación Bioandina y los equipos técnicos provinciales subrayan que este conocimiento científico es esencial para reducir presiones sobre el cóndor andino y su hábitat a corto, mediano y largo plazo, y fortalece una política pública que ubica a Mendoza a la vanguardia en conservación de fauna silvestre en la región andina.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza