ENERGÍA Y AMBIENTE

Cinco años de monitoreo del cóndor andino en Mendoza, un modelo de conservación regional

El monitoreo del cóndor andino cumple cinco años en Mendoza y se consolida como una política pública clave en el compromiso con la naturaleza. Los detalles.

Cinco años de monitoreo del cóndor andino en Mendoza, un modelo de conservación regional

Cinco años de monitoreo del cóndor andino en Mendoza, un modelo de conservación regional

Por Sitio Andino Sociedad

El Censo Simultáneo de Cóndor Andino cumple cinco años de trabajo continuo en Mendoza, consolidándose como una herramienta clave para el monitoreo de esta especie emblemática, catalogada como “casi amenazada” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Desde septiembre de 2020 se sostiene gracias a la participación activa de organizaciones civiles, voluntarios, técnicos y guardaparques.

El Programa de Conservación del Cóndor Andino en la red de Áreas Naturales Protegidas de Mendoza tiene como objetivo generar información precisa sobre la situación de la especie en cada jurisdicción. El método de monitoreo se basa en observaciones sistemáticas desde puntos fijos, cada 30 minutos y por lapsos de 5 minutos, registrando edad y sexo de los ejemplares. Esta estandarización permite superar las limitaciones de censos anteriores, realizados de manera aislada, y garantiza la obtención de datos comparables y confiables.

Lee además
Estudiantes de la UNCuyo promueven turismo accesible en el Parque Aconcagua
De interés

Estudiantes de la UNCuyo promueven turismo accesible en el Parque Aconcagua
La licitación avanza para la construcción del establecimiento educativo.
Compromiso con la equidad educativa

Avanza la licitación para la construcción de la escuela de educación especial en Mendoza
cóndor andino
Emotiva reinserción de un cóndor andino rescatado meses atrás en San Rafael.

Emotiva reinserción de un cóndor andino rescatado meses atrás en San Rafael.

Este trabajo se enmarca en el Programa de Santuarios del Cóndor para la Conservación de la Naturaleza (SCCN) y es coordinado por el Ministerio de Energía y Ambiente, a través de las direcciones de Biodiversidad y Ecoparque y de Áreas Protegidas. También participan la Fundación Bioandina Argentina y ONG como SOS Acción Salvaje. La continuidad del censo posiciona a Mendoza como modelo de referencia tanto para otras provincias argentinas como para países de la región.

20 censos simultáneos estacionales

Entre 2020 y 2025 se realizaron 20 censos simultáneos estacionales, con entre 11 y 19 puestos de observación activos en cada operativo. El número máximo de cóndores registrados de manera simultánea osciló entre 13 y 69 ejemplares, brindando información clave sobre la dinámica poblacional y las tendencias espaciotemporales de la especie.

mendoza, cóndor andino
La provincia impulsa tareas de rescate, rehabilitación y liberación de ejemplares

La provincia impulsa tareas de rescate, rehabilitación y liberación de ejemplares

En este período, los relevamientos más recientes fueron:

  • 18° censo: 10 de febrero de 2025
  • 19° censo: 9 de junio de 2025
  • 20° censo: 15 de septiembre de 2025

La información generada permite identificar amenazas, prevenir riesgos y diseñar estrategias que aseguren la conservación in situ del cóndor andino en Mendoza.

Una política pública a la vanguardia en la conservación de la fauna silvestre

El primer censo simultáneo se llevó a cabo el 21 de septiembre de 2020 en todas las áreas naturales protegidas de la provincia. Desde entonces, la continuidad del programa ha consolidado un modelo que permite evitar duplicaciones en el conteo, estimar poblaciones con mayor precisión y mapear sitios estratégicos para la protección de la especie.

El Gobierno de Mendoza, la Fundación Bioandina y los equipos técnicos provinciales subrayan que este conocimiento científico es esencial para reducir presiones sobre el cóndor andino y su hábitat a corto, mediano y largo plazo, y fortalece una política pública que ubica a Mendoza a la vanguardia en conservación de fauna silvestre en la región andina.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza

Temas
Seguí leyendo

Así fue la inesperada tormenta de granizo que cayó en La Consulta en pleno festejo por la Primavera

Por qué este 21 de septiembre se celebra el Día de la Sanidad en Argentina

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3306 del domingo 21 de septiembre

Este 21 de septiembre se celebra el Día del Economista en Argentina

Por qué se recuerda el Día Mundial del Alzheimer hoy, 21 de septiembre

Día del Fotógrafo: origen y por qué se celebra este 21 de septiembre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1320 del domingo 21 de septiembre

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2394 del domingo 21 de septiembre

LO QUE SE LEE AHORA
Paso Internacional Los Libertadores
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 21 de septiembre

Las Más Leídas

Paso Internacional Los Libertadores
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 21 de septiembre

Pilar Sordo disertó en General Alvear.
Cultura y reflexión para toda la comunidad

Pilar Sordo inspiró a más de 3.000 personas en el cierre del Congreso educativo en General Alvear

Zonda, en algunos departamentos de Mendoza.
Este sábado

Bajó el Viento Zonda en el norte de la provincia y fuertes lluvias con granizo sobre el sur de Mendoza

Tragedia en El Nihuil: murió un pescador tras darse vuelta su kayak
CONMOCIÓN

Tragedia en El Nihuil: murió un hombre tras darse vuelta su kayak

¡Inesperado! Granizo sorprende a todos durante un concierto en San Carlos
Al aire libre

¡Inesperado! Granizo sorprende a todos durante un concierto en San Carlos

Te Puede Interesar

La joven madre de 29 años, fue asesinada por su marido, Damián Minati
Dolor y un pedido de Justicia

A 9 años del femicidio de Janet Zapata en Mendoza: la historia del caso y la condena a su marido

Por Carla Canizzaro
El membrillo, una fruta con presencia regional que se expande gracias a la labor de emprendedores
SABORES ARTESANALES

El membrillo, una fruta con presencia regional que se expande gracias a la labor de emprendedores

Por Soledad Maturano
Floricultura: una actividad centenaria, con productores especializados y colores que protagonizan costumbres
Producción mendocina

Floricultura: una actividad centenaria, con productores especializados y colores que protagonizan costumbres

Por Sofía Pons