Por qué este 21 de septiembre se celebra el Día de la Sanidad en Argentina

sanidad (2) Este 21 de septiembre, es el Día de la Sanidad en Argentina Cuál es el origen del Día de la Sanidad La elección de esta fecha se remonta a la creación, el 21 de septiembre de 1935, de la Asociación del Personal de Hospitales y Sanatorios Particulares de la Ciudad de Buenos Aires. Este hecho representó el primer reconocimiento oficial de los derechos laborales de los trabajadores de la salud.

Además, en la misma fecha pero en 1945, se fundó la Obra Social del Personal de la Sanidad Argentina. Estos dos hitos fueron determinantes para que el 21 de septiembre se estableciera oficialmente como el Día de la Sanidad a nivel nacional.

Los trabajadores de la salud abarcan una amplia variedad de roles: desde médicos y enfermeras hasta personal de cocina, saneamiento, ingeniería hospitalaria o atención al público en farmacias. Todos requieren algún tipo de formación o capacitación, que puede ser breve o extensa, según el puesto. / DGE

