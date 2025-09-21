Efemérides

Por qué este 21 de septiembre se celebra el Día de la Sanidad en Argentina

Cada 21 de septiembre se conmemora en Argentina el Día de la Sanidad. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Por qué este 21 de septiembre se celebra el Día de la Sanidad en Argentina
Por qué este 21 de septiembre se celebra el Día de la Sanidad en Argentina
Por Sitio Andino Sociedad

Cada 21 de septiembre se conmemora en Argentina el Día de la Sanidad. Esta efeméride, establecida a nivel nacional, rinde homenaje a todos los profesionales que hacen posible el cuidado de la salud, desde médicos y enfermeros hasta el personal de mantenimiento.

sanidad (2)
Este 21 de septiembre, es el Día de la Sanidad en Argentina

Este 21 de septiembre, es el Día de la Sanidad en Argentina

Cuál es el origen del Día de la Sanidad

La elección de esta fecha se remonta a la creación, el 21 de septiembre de 1935, de la Asociación del Personal de Hospitales y Sanatorios Particulares de la Ciudad de Buenos Aires. Este hecho representó el primer reconocimiento oficial de los derechos laborales de los trabajadores de la salud.

Lee además
La licitación avanza para la construcción del establecimiento educativo.
Compromiso con la equidad educativa

Avanza la licitación para la construcción de la escuela de educación especial en Mendoza
Así fue la inesperada tormenta de granizo que cayó en La Consulta en pleno festejo por la Primavera
VIDEOS

Así fue la inesperada tormenta de granizo que cayó en La Consulta en pleno festejo por la Primavera

Además, en la misma fecha pero en 1945, se fundó la Obra Social del Personal de la Sanidad Argentina. Estos dos hitos fueron determinantes para que el 21 de septiembre se estableciera oficialmente como el Día de la Sanidad a nivel nacional.

Los trabajadores de la salud abarcan una amplia variedad de roles: desde médicos y enfermeras hasta personal de cocina, saneamiento, ingeniería hospitalaria o atención al público en farmacias. Todos requieren algún tipo de formación o capacitación, que puede ser breve o extensa, según el puesto. / DGE

Temas
Seguí leyendo

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3306 del domingo 21 de septiembre

Este 21 de septiembre se celebra el Día del Economista en Argentina

Por qué se recuerda el Día Mundial del Alzheimer hoy, 21 de septiembre

Día del Fotógrafo: origen y por qué se celebra este 21 de septiembre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1320 del domingo 21 de septiembre

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2394 del domingo 21 de septiembre

Día Internacional de la Paz: qué significa y por qué se celebra el 21 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 21 de septiembre

LO QUE SE LEE AHORA
Paso Internacional Los Libertadores
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 21 de septiembre

Las Más Leídas

Paso Internacional Los Libertadores
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 21 de septiembre

Zonda, en algunos departamentos de Mendoza.
Este sábado

Bajó el Viento Zonda en el norte de la provincia y fuertes lluvias con granizo sobre el sur de Mendoza

Pilar Sordo disertó en General Alvear.
Cultura y reflexión para toda la comunidad

Pilar Sordo inspiró a más de 3.000 personas en el cierre del Congreso educativo en General Alvear

El robot cocina es sensación en el país.
Popularidad en alza

El robot cocina que es sensación en el país y ya está en Mendoza: conoce dónde lo podes comprar

¡Inesperado! Granizo sorprende a todos durante un concierto en San Carlos
Al aire libre

¡Inesperado! Granizo sorprende a todos durante un concierto en San Carlos

Te Puede Interesar

Floricultura: una actividad centenaria, con productores especializados y colores que protagonizan costumbres
Producción mendocina

Floricultura: una actividad centenaria, con productores especializados y colores que protagonizan costumbres

Por Sofía Pons
La Municipalidad de San Carlos trabaja en la asistencia a familias afectadas por el granizo
POR EL TEMPORAL

Granizo en San Carlos: más de 70 familias asistidas tras la fuerte tormenta

Por Sitio Andino Departamentales
La licitación avanza para la construcción del establecimiento educativo.
Compromiso con la equidad educativa

Avanza la licitación para la construcción de la escuela de educación especial en Mendoza

Por Sitio Andino Política