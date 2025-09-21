Floricultura: una actividad centenaria, con productores especializados y colores que protagonizan costumbres

Mendoza es la segunda provincia de Argentina con la mayor cantidad de productores de flores de corte . La magia de la primavera la viven durante todo el año, entre colores, texturas y aromas. A diferencia de otras actividades del campo, la floricultura no se ancla en una necesidad alimenticia, sino en rituales, costumbres y tendencias.

La familia Condorí tiene su campo en Maipú donde los invernaderos albergan a una multitud de flores de todos los colores. Valeria se encarga de la producción, mientras su marido Juan Carlos comercializa los ramos que proveen a los cementerios y también llegan a Tunuyán, Malargüe, San Rafael , e incluso a otras provincias.

"Empezamos hace como 15 años, pero yo aprendí con mi papá cuando era chiquita. Arrancamos con las flores porque la verdura no rendía; fuimos aprendiendo de mi tío y de mi padre. Después yo me casé y con mi marido nos dedicamos a esto", contó Valeria.

El Gran Mendoza tiene la mayor cantidad de campos de flores de corte, específicamente en los departamentos de Guaymallén, Maipú y Las Heras, que concentran el 94,5% de la superficie cultivada.

"Ahora está saliendo lo que es panchita, que también la llaman caléndula; ramillete, dianthus, fresia, marimonias, gipsófila, son muchísimas. Hace poquito terminamos de cortar montoneras", detalló Valeria.

En el emprendimiento familiar trabajan Juan Carlos y Valeria, con la colaboración de sus hijos en sus tiempos libres. "En Maipú se da todo, un frutal, la verdura, hay más tierra para cultivar", comentó la productora sobre la agricultura local.

Campo de flores productores Maipú Juan Condorí Valeria disfruta de la cosecha, la cual realiza con precisión y mucho cuidado. Florencia Gaspari

Valeria contó que permanentemente renuevan las variedades, las cuales tienen un ciclo de producción que varía de cuatro a siete meses, mientras que la etapa de corte o cosecha dura un mes. Además, dijo que el peor enemigo de los campos de flores son el granizo y el viento Zonda.

"La época de granizo es la más complicada para nosotros, porque te daña todo. El viento te rompe las maderas, los plásticos y te dobla los fierros", expresó la productora.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#FLORES | Mendoza es la segunda provincia de Argentina con la mayor cantidad de productores de flores de corte. La magia de la primavera la viven durante todo el año, entre colores, texturas y aromas. A diferencia de otras actividades del campo, la floricultura no se ancla en una necesidad alimenticia, sino en rituales, costumbres y tendencias. La familia Condorí tiene su campo en Maipú donde los invernaderos albergan a una multitud de flores de todos los colores. El Gran Mendoza tiene la mayor cantidad de campos de flores de corte, específicamente en los departamentos de Guaymallén, Maipú y Las Heras, concentran el 94,5% de la superficie implantada de la provincia. @gaspariflor Leé la nota completa en sitioandino.com #Mendoza #Flores #primavera #campo" View this post on Instagram A post shared by Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

Mendoza, una de las principales productoras de flores

El investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Gabriel Pisi, contó que la provincia de Mendoza se ubica en segundo lugar como productora de flores, en cuanto a cantidad de establecimientos, pero no en superficie, es decir que hay muchos productores pequeños.

El especialista cuenta con una Maestría en Floricultura y explicó que la actividad en la provincia comenzó hace unos cien años. "En 1935 ya existían los primeros concursos de flores, arreglos y jardinería. A esos eventos acudía el Gobernador de turno, era algo interesante que se movía acá en Mendoza y ahí aparecieron los primeros cultivadores", detalló.

Campo de flores productores Maipú Juan Condorí Mendoza se ubica en segundo lugar como productora de flores. Florencia Gaspari

Además, comentó que se exportaban flores mendocinas a Chile, pero ahora solo abastecen a diferentes zonas de la Argentina, como Buenos Aires, Córdoba, San Luis, San Juan, Neuquén, y Tucumán, según resaltó Pisi. Las flores se mantienen en buen estado unos siete días por lo que el traslado imposibilita que los ramos lleguen a localidades muy lejanas.

Es un sector bastante estable y organizado, hace 20 años que la cantidad de productores es más o menos la misma. Hay unas 100 hectáreas cultivadas y cerca de 90 productores en Mendoza. Es un sector bastante estable y organizado, hace 20 años que la cantidad de productores es más o menos la misma. Hay unas 100 hectáreas cultivadas y cerca de 90 productores en Mendoza.

El investigador explicó que hay una variedad de factores que posibilitan la producción de flores. "Influye el clima, la cultura del riego porque las producciones hortícolas o florícolas necesitan altas frecuencias, hay un trasfondo cultural del trabajo de la tierra que permite estas producciones", indicó.

Campo de flores productores Maipú Juan Condorí La floricultura tiene una tradición histórica en Mendoza. Gentileza

La floricultura es una actividad que se sostiene por los rituales y las costumbres de la sociedad, por lo que sus productores están altamente capacitados. "Trabajan apuntando a una semana de cosecha, que es algo muy difícil de lograr porque las temperaturas, las condiciones de humedad, la cantidad de insolación y demás, no son siempre iguales todos los años. Entonces tienen que plantar especies y variedades determinadas con ciclos distintos y lograr que estén para una fecha específica como el Día del Maestro, de la Madre o de los Enamorados. Tienen que regular y manejar de la mejor manera las condiciones agroclimáticas para ese cultivo", explicó.

Campo de flores productores Maipú Juan Condorí Mendoza provee de flores a diferentes provincias del país, incluso llegó a exportar a Chile. Florencia Gaspari

Actualmente en Mendoza se cultivan unas veinte especies. "Se mueven mucho por las modas, los colores y demás. Por ejemplo, hace muchos años atrás le regalaron rosas amarillas a Susana Giménez y eso cambió el mercado de la floricultura. Lo novedoso es muy importante y muy influyente", expresó.

La provincia cuenta con dos mercados de flores para el mercado interno y diferentes asociaciones de productores, pero está en continuo crecimiento para seguir llenando de ramos coloridos todo el país.