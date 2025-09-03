Guía de jardinería

Mejores flores para sembrar en septiembre 2025

Descubrí qué flor sembrar en septiembre para que tus plantas llenen de color tu jardín en primavera.

Mejores flores para sembrar en septiembre 2025

Mejores flores para sembrar en septiembre 2025

 Por Analía Martín

El mes de septiembre es clave para quienes aman la jardinería, ya que marca la transición hacia los días más cálidos. Sembrar la flor adecuada en esta época ayuda a que las plantas se adapten mejor al cambio de estación y florezcan con mayor fuerza en primavera. En Mendoza, el clima acompaña para iniciar nuevas siembras.

Septiembre, un mes para sembrar con éxito

La llegada de septiembre trae temperaturas más templadas y mayor cantidad de horas de luz, lo que favorece la germinación. Elegir flores de estación es fundamental para asegurar un buen desarrollo de las plantas. En Mendoza, el clima seco y soleado ofrece condiciones propicias para especies resistentes, que luego embellecerán patios, balcones y jardines.

Lee además
Plantas típicas de Mendoza: qué significa cuando tu cactus aparece con manchas blancas
Parece fácil pero no lo es

Plantas típicas de Mendoza: qué significa cuando tu cactus aparece con manchas blancas
Mascota: la sorprendente cifra de hogares con animales en Argentina y el cambio de rol 
Fenómeno pet friendly

Mascota: la sorprendente cifra de hogares con animales en Argentina y el cambio de rol

Entre las flores más recomendadas para sembrar en septiembre se destacan:

  • Petunias, muy valoradas por su colorido y resistencia.
  • Clavel de moro, que además ayudan a repeler plagas en la huerta.
  • Caléndulas, fáciles de mantener y con propiedades medicinales.
  • Pensamientos, ideales para los canteros de primavera.
  • Alegrías, que crecen bien en sombra parcial.
caléndula, pensamientos y alegrías del hogar, jardinería
Caléndula, pensamientos y alegrías, son algunas de las mejores flores para sembrar en septiembre

Caléndula, pensamientos y alegrías, son algunas de las mejores flores para sembrar en septiembre

Flores que se adaptan al clima mendocino

El clima continental de Mendoza, con días soleados y noches frescas, requiere elegir especies adaptables. La flor que resista mejor los cambios de temperatura será la que brinde mejores resultados. Por eso, variedades como las caléndulas y los tagetes suelen dar buen rendimiento, incluso en suelos poco profundos o de bajo riego.

Un aspecto clave es preparar bien la tierra antes de la siembra. Incorporar compost o humus mejora la nutrición y retiene mejor la humedad. Además, conviene regar en las primeras horas de la mañana o al atardecer, evitando los momentos de mayor sol para no dañar las raíces tiernas de las plantas recién germinadas.

petunias y clavel de moro, jardinería
Petunias y clavel del moro, otras de las flores elegidas en esta época

Petunias y clavel del moro, otras de las flores elegidas en esta época

También es importante combinar flores con otras plantas de la huerta. Algunas especies florales cumplen un rol protector al repeler insectos dañinos, como los tagetes que alejan nemátodos y pulgones. Esta asociación no solo embellece el jardín, sino que mejora la biodiversidad y la salud general de las plantas.

Sembrar flores en septiembre es aprovechar al máximo la energía de la primavera que comienza. Elegir especies adaptadas al clima mendocino asegura jardines más coloridos, resistentes y saludables. Con cuidados básicos de riego, suelo y exposición solar, tu espacio verde se llenará de vida en poco tiempo.

Temas
Seguí leyendo

Mascota: la sorprendente cifra de hogares con animales en Argentina y el cambio de rol

Árbol frutal ideal: sembralo en septiembre y asegurá una cosecha en los meses de calor

Nombres de perro que fueron populares y ya no son originales

Conocé el horóscopo para este martes 2 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Ni pimientos ni petunias: las 3 plantas que conviene sembrar en septiembre en Mendoza

Qué hacer si tu limonero no crece: guía práctica de jardinería

Conocé el horóscopo para este lunes 1 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Controles veterinarios: clave para prolongar la vida de tus mascotas

LO QUE SE LEE AHORA
Plantas típicas de Mendoza: qué significa cuando tu cactus aparece con manchas blancas
Parece fácil pero no lo es

Plantas típicas de Mendoza: qué significa cuando tu cactus aparece con manchas blancas

Las Más Leídas

El hecho ocurrió en la noche de este martes en el norte provincial
Tragedia vial

Una mujer murió y un hombre fue herido tras ser atropellados por una camioneta en Lavalle

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en septiembre 2025
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en septiembre 2025

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 3 de septiembre.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 3 de septiembre

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza.
Medida

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza

Por qué se celebra hoy, 3 de septiembre, Día Mundial de la Higiene: origen e importancia
Efemérides

Por qué se celebra hoy, 3 de septiembre, Día Mundial de la Higiene: origen e importancia

Te Puede Interesar

El Presidente cerró el acto en Moreno, de cara a las elecciones del domingo video
Cierre de campaña en PBA

Milei defendió a Karina: "Víctima de injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política"

Por Sitio Andino Política
Manso Menú busca embajadores gastronómicos de Mendoza para promocionar la propuesta.
Convocatoria

"Manso Menú" busca embajadores gastronómicos de Mendoza para promocionar la propuesta

Por Natalia Mantineo
El nuevo director de Aconcagua Energía aseguró que estabilizará la producción de petróleo en Mendoza
Producción

Cornejo y el potencial del no convencional de Mendoza: "Queremos consolidarnos en el mapa energético nacional"

Por Sitio Andino Economía