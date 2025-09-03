Mejores flores para sembrar en septiembre 2025

El mes de septiembre es clave para quienes aman la jardinería, ya que marca la transición hacia los días más cálidos. Sembrar la flor adecuada en esta época ayuda a que las plantas se adapten mejor al cambio de estación y florezcan con mayor fuerza en primavera. En Mendoza, el clima acompaña para iniciar nuevas siembras.

La llegada de septiembre trae temperaturas más templadas y mayor cantidad de horas de luz, lo que favorece la germinación. Elegir flores de estación es fundamental para asegurar un buen desarrollo de las plantas. En Mendoza, el clima seco y soleado ofrece condiciones propicias para especies resistentes, que luego embellecerán patios, balcones y jardines.

Entre las flores más recomendadas para sembrar en septiembre se destacan:

caléndula, pensamientos y alegrías del hogar, jardinería Caléndula, pensamientos y alegrías, son algunas de las mejores flores para sembrar en septiembre

Flores que se adaptan al clima mendocino

El clima continental de Mendoza, con días soleados y noches frescas, requiere elegir especies adaptables. La flor que resista mejor los cambios de temperatura será la que brinde mejores resultados. Por eso, variedades como las caléndulas y los tagetes suelen dar buen rendimiento, incluso en suelos poco profundos o de bajo riego.

Un aspecto clave es preparar bien la tierra antes de la siembra. Incorporar compost o humus mejora la nutrición y retiene mejor la humedad. Además, conviene regar en las primeras horas de la mañana o al atardecer, evitando los momentos de mayor sol para no dañar las raíces tiernas de las plantas recién germinadas.

petunias y clavel de moro, jardinería Petunias y clavel del moro, otras de las flores elegidas en esta época

También es importante combinar flores con otras plantas de la huerta. Algunas especies florales cumplen un rol protector al repeler insectos dañinos, como los tagetes que alejan nemátodos y pulgones. Esta asociación no solo embellece el jardín, sino que mejora la biodiversidad y la salud general de las plantas.

Sembrar flores en septiembre es aprovechar al máximo la energía de la primavera que comienza. Elegir especies adaptadas al clima mendocino asegura jardines más coloridos, resistentes y saludables. Con cuidados básicos de riego, suelo y exposición solar, tu espacio verde se llenará de vida en poco tiempo.