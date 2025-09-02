Guía de temporada

Ni pimientos ni petunias: las 3 plantas que conviene sembrar en septiembre en Mendoza

Descubrí qué plantas son ideales para sembrar en septiembre y cómo aprovechar este mes clave para la jardinería en Mendoza.

Ni pimientos ni petunias: las 3 plantas que conviene sembrar en septiembre en Mendoza

Ni pimientos ni petunias: las 3 plantas que conviene sembrar en septiembre en Mendoza

 Por Analía Martín

El mes de septiembre marca el inicio de la primavera y con ello se abre una excelente oportunidad para renovar el jardín. Las plantas que se eligen en esta época aprovechan mejor la luz solar y el clima templado. En Mendoza, el calendario de siembra cobra especial relevancia por las características propias del suelo y el clima.

Septiembre, un mes ideal para la jardinería

Con la llegada de la primavera, el suelo comienza a calentarse y los días se alargan, generando condiciones óptimas para sembrar. En Mendoza, septiembre es clave porque coincide con el fin de las heladas fuertes, lo que permite a muchas especies crecer sin riesgos. La jardinería en este mes combina entusiasmo y planificación, ya que lo que sembremos ahora será la base de un jardín vigoroso durante toda la temporada.

Lee además
Qué hacer si tu limonero no crece: guía práctica de jardinería video
Cultivo en Mendoza

Qué hacer si tu limonero no crece: guía práctica de jardinería
Para qué sirve poner papel aluminio en macetas de plantas
Trucos de jardinería

Para qué sirve poner papel aluminio en macetas de plantas

Además, aprovechar las lluvias de septiembre y los primeros días templados es fundamental para que las plantas se afiancen rápido. Las raíces se expanden con mayor facilidad y los brotes encuentran un entorno propicio para crecer. Por eso, elegir las especies adecuadas es la clave para garantizar un jardín colorido y saludable.

jardinería de septiembre
Comenz&oacute; septiembre, el mes predilecto de las plantas de los jardines de Mendoza

Comenzó septiembre, el mes predilecto de las plantas de los jardines de Mendoza

Plantas de estación para sembrar en septiembre

Entre las opciones más recomendadas para sembrar en Mendoza durante septiembre se destacan tres especies que, por su resistencia y aporte ornamental o productivo, son ideales:

  • Tomates: Los tomates son un clásico de la huerta mendocina. Septiembre es el mes justo para iniciar su siembra en almácigos o macetas protegidas, ya que necesitan calor progresivo. Tras unas semanas podrán trasplantarse al suelo, y su desarrollo será óptimo gracias al clima soleado y seco de la región.
  • Lavanda: Esta planta aromática no solo aporta belleza con sus flores lilas, sino también practicidad. La lavanda tolera bien la sequía y se adapta perfectamente al suelo pedregoso de Mendoza, lo que la convierte en una opción sustentable. Además, atrae polinizadores y ayuda a mantener plagas alejadas del jardín.
  • Caléndulas: Reconocidas por sus flores anaranjadas y amarillas, las caléndulas son fáciles de cultivar y resistentes. Sembradas en septiembre, florecen rápidamente y embellecen el jardín en pocas semanas. También cumplen un rol importante como plantas compañeras en la huerta, ya que repelen insectos no deseados.
tomate, lavanda y caléndula, jardinería
Tomate, lavanda y cal&eacute;ndula, tres de las plantas ideales para sembrar en septimbre &nbsp;

Tomate, lavanda y caléndula, tres de las plantas ideales para sembrar en septimbre

Consejos de jardinería para septiembre

Al sembrar en Mendoza durante este mes, conviene tener en cuenta algunos aspectos prácticos. Preparar bien el suelo con compost o abono orgánico es esencial para que las raíces encuentren nutrientes disponibles. Asimismo, regar de forma moderada pero constante ayudará a que las plantas jóvenes no sufran la sequedad del aire.

Otro punto clave es la ubicación. Las plantas recién sembradas deben recibir al menos seis horas de sol diario, pero también contar con resguardo frente a los vientos típicos de la zona. Usar tutores en especies como el tomate o barreras naturales puede marcar la diferencia.

Temas
Seguí leyendo

Cómo elegir la maceta ideal para cada planta

¿Cuál es la mejor hora para regar las plantas en Mendoza?

Cómo hacer que los claveles florezcan más durante la primavera y el verano

Qué plantas podar antes de septiembre para un jardín con más flores

3 Plantas de exterior fáciles de cuidar para embellecer tu jardín

Cómo hacer compost casero paso a paso y sin malos olores: plantas y familia feliz

¿Es realmente bueno el agua de lluvia para las plantas? La respuesta de la ciencia

Jardinería sustentable: cómo secar cáscaras de kiwi y usarlas en tus plantas

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé el horóscopo para este martes 2 de septiembre: qué dicen los astros para los signos.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este martes 2 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Las Más Leídas

Advierten que crece la cantidad de renuncias de efectivos al Ministerio de Seguridad.
SITUACIÓN COMPLEJA

Bajas en la Policía de Mendoza: crece la cantidad de renuncias de efectivos al Ministerio de Seguridad

La historia de una innovadora en el aceite de oliva en Mendoza.
Economias Regionales

La historia de una innovadora en el aceite de oliva en Mendoza

Intensa búsqueda de un mendocino en París, Francia. 
intensa búsqueda

Preocupación por el paradero de un mendocino que desapareció en París

Terrible accidente vial en pleno San Rafael. 
internados en el schestakow

El estado de salud de los jóvenes heridos tras el terrible accidente vial en San Rafael

El viernes 10 de octubre será feriado en la Argentina, por lo que se viene un nuevo fin de semana largo.
Oficial

El Gobierno oficializó un nuevo feriado: cuándo será el próximo fin de semana largo

Te Puede Interesar

Félix, Destéfanis y Fernando Ubieta, juntos en los festejos por Santa Rosa de Lima video
Elecciones 2025

Defensa frente a obediencia: la apuesta del peronismo mendocino en las urnas

Por Facundo La Rosa
Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este marts 2 de septiembre en Mendoza
El clima

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este 2 de septiembre en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad
Panaderías: cuál es el nuevo perfil del consumidor mendocino
El nuevo perfil del consumidor

Panaderías en Mendoza: qué dijo la Asociación sobre cierres y consumo

Por Celeste Funes