Ni pimientos ni petunias: las 3 plantas que conviene sembrar en septiembre en Mendoza

Por Analía Martín







El mes de septiembre marca el inicio de la primavera y con ello se abre una excelente oportunidad para renovar el jardín. Las plantas que se eligen en esta época aprovechan mejor la luz solar y el clima templado. En Mendoza, el calendario de siembra cobra especial relevancia por las características propias del suelo y el clima.

Septiembre, un mes ideal para la jardinería Con la llegada de la primavera, el suelo comienza a calentarse y los días se alargan, generando condiciones óptimas para sembrar. En Mendoza, septiembre es clave porque coincide con el fin de las heladas fuertes, lo que permite a muchas especies crecer sin riesgos. La jardinería en este mes combina entusiasmo y planificación, ya que lo que sembremos ahora será la base de un jardín vigoroso durante toda la temporada.

Además, aprovechar las lluvias de septiembre y los primeros días templados es fundamental para que las plantas se afiancen rápido. Las raíces se expanden con mayor facilidad y los brotes encuentran un entorno propicio para crecer. Por eso, elegir las especies adecuadas es la clave para garantizar un jardín colorido y saludable.

jardinería de septiembre Comenzó septiembre, el mes predilecto de las plantas de los jardines de Mendoza Plantas de estación para sembrar en septiembre Entre las opciones más recomendadas para sembrar en Mendoza durante septiembre se destacan tres especies que, por su resistencia y aporte ornamental o productivo, son ideales:

Tomates : Los tomates son un clásico de la huerta mendocina. Septiembre es el mes justo para iniciar su siembra en almácigos o macetas protegidas, ya que necesitan calor progresivo. Tras unas semanas podrán trasplantarse al suelo, y su desarrollo será óptimo gracias al clima soleado y seco de la región.

: Los tomates son un clásico de la huerta mendocina. o macetas protegidas, ya que necesitan calor progresivo. Tras unas semanas podrán trasplantarse al suelo, y su desarrollo será óptimo gracias al clima soleado y seco de la región. Lavanda : Esta planta aromática no solo aporta belleza con sus flores lilas, sino también practicidad. La lavanda tolera bien la sequía y se adapta perfectamente al suelo pedregoso de Mendoza , lo que la convierte en una opción sustentable. Además, atrae polinizadores y ayuda a mantener plagas alejadas del jardín.

: Esta planta aromática no solo aporta belleza con sus flores lilas, sino también practicidad. , lo que la convierte en una opción sustentable. Además, atrae polinizadores y ayuda a mantener plagas alejadas del jardín. Caléndulas: Reconocidas por sus flores anaranjadas y amarillas, las caléndulas son fáciles de cultivar y resistentes. Sembradas en septiembre, florecen rápidamente y embellecen el jardín en pocas semanas. También cumplen un rol importante como plantas compañeras en la huerta, ya que repelen insectos no deseados. tomate, lavanda y caléndula, jardinería Tomate, lavanda y caléndula, tres de las plantas ideales para sembrar en septimbre Consejos de jardinería para septiembre Al sembrar en Mendoza durante este mes, conviene tener en cuenta algunos aspectos prácticos. Preparar bien el suelo con compost o abono orgánico es esencial para que las raíces encuentren nutrientes disponibles. Asimismo, regar de forma moderada pero constante ayudará a que las plantas jóvenes no sufran la sequedad del aire. Otro punto clave es la ubicación. Las plantas recién sembradas deben recibir al menos seis horas de sol diario, pero también contar con resguardo frente a los vientos típicos de la zona. Usar tutores en especies como el tomate o barreras naturales puede marcar la diferencia.

Compartí la nota:







