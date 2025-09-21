Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3306 del domingo 21 de septiembre

Mirá todo sobre el último sorteo del Quini 6 de este domingo 21 de septiembre: los resultados, ganadores, controlá tu cartón y todo lo que tenés que saber.

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3306 del domingo 21 de septiembre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3306 del domingo 21 de septiembre

 Por Luis Calizaya

Los miércoles y los domingos se sortea el Quini 6 en Argentina. Conocé los resultados del sorteo 3306 de este domingo 21 de septiembre, cuál es el pozo millonario y todo lo que debés saber del juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Este sorteo, que se llevará adelante a las 21.15, pondrá en juego un pozo de $5.900.000.000, y las quinielas registraron alrededor de 1.600.000 apuestas en todo el país.

Lee además
Quini 6: descubrí cuántos millones ganaron los nuevos ganadores del último sorteo
¡Afortunados!

Quini 6: descubrí cuántos millones ganaron los nuevos ganadores del último sorteo
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3305 del miércoles 17 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3305 del miércoles 17 de septiembre

Quini 6: resultados del sorteo del domingo 21 de septiembre

  • Tradicional

  • La Segunda

  • Revancha

  • Siempre Sale Quini 6

  • Pozo extra

Quini 6
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3306 del domingo 21 de septiembre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3306 del domingo 21 de septiembre

¿Qué es el Quini 6?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15 horas. Estos sorteos son transmitidos por Canal 13 de Santa Fe y Crónica TV a nivel nacional.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.

¿Cuál es la cantidad máxima de ganadores que puede haber del premio mayor?

Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.

¿Qué representa el Pozo Extra?

Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno.

Temas
Seguí leyendo

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3304 del domingo 14 de septiembre

De dónde es y la increíble cifra que ganó el nuevo millonario del Quini 6

Avanza la licitación para la construcción de la escuela de educación especial en Mendoza

Así fue la inesperada tormenta de granizo que cayó en La Consulta en pleno festejo por la Primavera

Por qué este 21 de septiembre se celebra el Día de la Sanidad en Argentina

Este 21 de septiembre se celebra el Día del Economista en Argentina

Por qué se recuerda el Día Mundial del Alzheimer hoy, 21 de septiembre

Día del Fotógrafo: origen y por qué se celebra este 21 de septiembre

LO QUE SE LEE AHORA
Paso Internacional Los Libertadores
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 21 de septiembre

Las Más Leídas

Paso Internacional Los Libertadores
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 21 de septiembre

Intentaron pasar 50 aves a Chile en cajas de jugo y fueron detenidos por tráfico ilegal
Trato inhumano

Intentaron pasar 50 aves a Chile en cajas de jugo y fueron detenidos por tráfico ilegal

Zonda, en algunos departamentos de Mendoza.
Este sábado

Bajó el Viento Zonda en el norte de la provincia y fuertes lluvias con granizo sobre el sur de Mendoza

Pilar Sordo disertó en General Alvear.
Cultura y reflexión para toda la comunidad

Pilar Sordo inspiró a más de 3.000 personas en el cierre del Congreso educativo en General Alvear

El robot cocina es sensación en el país.
Popularidad en alza

El robot cocina que es sensación en el país y ya está en Mendoza: conoce dónde lo podes comprar

Te Puede Interesar

Floricultura: una actividad centenaria, con productores especializados y colores que protagonizan costumbres
Producción mendocina

Floricultura: una actividad centenaria, con productores especializados y colores que protagonizan costumbres

Por Sofía Pons
La Municipalidad de San Carlos trabaja en la asistencia a familias afectadas por el granizo
POR EL TEMPORAL

Granizo en San Carlos: más de 70 familias asistidas tras la fuerte tormenta

Por Sitio Andino Departamentales
La licitación avanza para la construcción del establecimiento educativo.
Compromiso con la equidad educativa

Avanza la licitación para la construcción de la escuela de educación especial en Mendoza

Por Sitio Andino Política