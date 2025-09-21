CONMOCIÓN

Tragedia en El Nihuil: murió un hombre tras darse vuelta su kayak

Hallaron el cuerpo de un hombre en el lago de El Nihuil, San Rafael. Su esposa denunció su ausencia tras no recibir respuesta desde el sábado al mediodía.

Tragedia en El Nihuil: murió un pescador tras darse vuelta su kayak

Tragedia en El Nihuil: murió un pescador tras darse vuelta su kayak

 Por Cristian Pérez Barceló

Un hombre fue hallado sin vida este domingo por la mañana en el dique El Nihuil. Había salido a pescar el sábado y no regresó a su casa. Su kayak fue encontrado dado vuelta en el agua, a varios metros de la orilla.

El cuerpo fue hallado en las primeras horas del domingo

Se trata de Horacio Marcelo Bernales, de 49 años. Era un vecino de San Rafael, criado en El Nihuil. El hombre había salido a pescar en su camioneta Ford Ranger. A las 11:30 del sábado, su esposa le envió un mensaje preguntándole si había viento, pero no recibió respuesta. A las 14:00 volvió a escribirle sin éxito, y alrededor de las 18:15 se presentó en el destacamento para denunciar la situación.

Lee además
El Servicio Penitenciario en Mendoza impulsa programas educativos y laborales para la resocialización
Ardua tarea

El otro lado de la cárcel: cómo trabaja el Servicio Penitenciario en Mendoza para lograr la resocialización
Intentaron pasar 50 aves a Chile en cajas de jugo y fueron detenidos por tráfico ilegal
Trato inhumano

Intentaron pasar 50 aves a Chile en cajas de jugo y fueron detenidos por tráfico ilegal
tragedia el nihuil
Horacio Marcelo Bernales, de 49 años, fue hallado sin vida este domingo por la mañana.

Horacio Marcelo Bernales, de 49 años, fue hallado sin vida este domingo por la mañana.

De inmediato se organizó un operativo en la zona del Chañaral, con participación de personal policial, Bomberos, Defensa Civil y el jefe distrital.

En el lugar encontraron la camioneta de Bernales cerrada, estacionada cerca del lago. Más adelante observaron un kayak amarillo, aparentemente propiedad del hombre, dado vuelta. El patrullaje a pie no arrojó resultados y, debido al mal clima, se resolvió suspender la búsqueda hasta el día siguiente.

Este domingo, a partir de las 6:00, se retomó el operativo. Horas más tarde, una embarcación civil que colaboraba en la búsqueda dio aviso del hallazgo del cuerpo en el agua. Personal policial se hizo presente en el lugar y se dispuso el traslado del cuerpo de Bernales para la realización de la necropsia correspondiente.

Temas
Seguí leyendo

Un conductor perdió la vida en Maipú tras siniestro vial en solitario

Accidente fatal en Lavalle: un ciclista falleció tras ser embestido por una camioneta

Horror en Las Heras: un hombre fue encontrado muerto en una camioneta

Declararon culpable al policía acusado del homicidio de Valeria Ramírez, pero evitó la condena por femicidio

Un motociclista murió tras chocar con un colectivo en Junín

Choque frontal en Potrerillos: dos vehículos quedaron destrozados tras impactar de frente

La Policía de Mendoza desbarató una banda que asaltaba choferes en Godoy Cruz

Falleció un hombre que estaba grave tras un accidente vial en Maipú

Las Más Leídas

Intentaron pasar 50 aves a Chile en cajas de jugo y fueron detenidos por tráfico ilegal
Trato inhumano

Intentaron pasar 50 aves a Chile en cajas de jugo y fueron detenidos por tráfico ilegal

Paso Internacional Los Libertadores
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 21 de septiembre

Zonda, en algunos departamentos de Mendoza.
Este sábado

Bajó el Viento Zonda en el norte de la provincia y fuertes lluvias con granizo sobre el sur de Mendoza

Un conductor perdió la vida en Maipú tras siniestro vial en solitario
Madrugada fatal

Un conductor perdió la vida en Maipú tras siniestro vial en solitario

Pilar Sordo disertó en General Alvear.
Cultura y reflexión para toda la comunidad

Pilar Sordo inspiró a más de 3.000 personas en el cierre del Congreso educativo en General Alvear

Te Puede Interesar

El diputado nacional analizó la coyuntura política y repasó su trayectoria en el sector público. video
Entrevista

Julio Cobos: "Nunca tuve respaldo de mi partido para ser candidato presidencial"

Por Facundo La Rosa
Tragedia en El Nihuil: murió un pescador tras darse vuelta su kayak
CONMOCIÓN

Tragedia en El Nihuil: murió un hombre tras darse vuelta su kayak

Por Cristian Pérez Barceló
En el Día del Economista, dos visiones contrapuestas de la economía argentina
Dos miradas

En el Día del Economista, dos visiones contrapuestas de la economía argentina

Por Marcelo López Álvarez