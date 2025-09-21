Tragedia en El Nihuil: murió un hombre tras darse vuelta su kayak

Tragedia en El Nihuil: murió un pescador tras darse vuelta su kayak

Por Cristian Pérez Barceló







Un hombre fue hallado sin vida este domingo por la mañana en el dique El Nihuil. Había salido a pescar el sábado y no regresó a su casa. Su kayak fue encontrado dado vuelta en el agua, a varios metros de la orilla.

El cuerpo fue hallado en las primeras horas del domingo Se trata de Horacio Marcelo Bernales, de 49 años. Era un vecino de San Rafael, criado en El Nihuil. El hombre había salido a pescar en su camioneta Ford Ranger. A las 11:30 del sábado, su esposa le envió un mensaje preguntándole si había viento, pero no recibió respuesta. A las 14:00 volvió a escribirle sin éxito, y alrededor de las 18:15 se presentó en el destacamento para denunciar la situación.

tragedia el nihuil Horacio Marcelo Bernales, de 49 años, fue hallado sin vida este domingo por la mañana. De inmediato se organizó un operativo en la zona del Chañaral, con participación de personal policial, Bomberos, Defensa Civil y el jefe distrital.

En el lugar encontraron la camioneta de Bernales cerrada, estacionada cerca del lago. Más adelante observaron un kayak amarillo, aparentemente propiedad del hombre, dado vuelta. El patrullaje a pie no arrojó resultados y, debido al mal clima, se resolvió suspender la búsqueda hasta el día siguiente.

Este domingo, a partir de las 6:00, se retomó el operativo. Horas más tarde, una embarcación civil que colaboraba en la búsqueda dio aviso del hallazgo del cuerpo en el agua. Personal policial se hizo presente en el lugar y se dispuso el traslado del cuerpo de Bernales para la realización de la necropsia correspondiente.