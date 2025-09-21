TRAGEDIA

Accidente vial en Guaymallén: murió un motociclista tras volcar y ser embestido por un Mini Cooper

Un hombre de 43 años murió en un accidente vial en Guaymallén tras perder el control de su moto y ser embestido por un vehículo. Los detalles.

Accidente vial en Guaymallén: murió un motociclista tras volcar y ser embestido por un Mini CooperCuándo prescriben las multas de tránsito y cómo ahorrarte miles de pesos

Accidente vial en Guaymallén: murió un motociclista tras volcar y ser embestido por un Mini CooperCuándo prescriben las multas de tránsito y cómo ahorrarte miles de pesos

Por Sitio Andino Policiales

Un hombre de 43 años falleció este sábado por la noche luego de protagonizar un accidente vial en la avenida Ricardo Videla, en Guaymallén. El hecho ocurrió a las 20:09, a la altura de la curva frente al supermercado Oscar David. El siniestro fue intervenido por personal de la Comisaría 45°, con jurisdicción en la zona de Dorrego.

Perdió el dominio de la moto y fue embestido por un auto

La víctima fatal fue identificada como Héctor Domínguez (43). De acuerdo a información oficial, el hombre circulaba de norte a sur por avenida Ricardo Videla en una moto Rouser Bajaj 150, color negra. Por motivos que se investigan, perdió el dominio del rodado impactando contra el muro de contención y salió despedido hacia el carril contrario.

Lee además
Cuatro heridos tras un accidente vial en el Acceso Este: el conductor dio positivo en alcoholemia
CHOQUE

Cuatro heridos tras un accidente vial en el Acceso Este: el conductor dio positivo en alcoholemia
Un conductor perdió la vida en Maipú tras siniestro vial en solitario
Madrugada fatal

Un conductor perdió la vida en Maipú tras siniestro vial en solitario

Domínguez fue colisionado por un automóvil Mini Cooper conducido por una mujer de 34 años. Minutos más tarde llegó al lugar una ambulancia del SEC, a cargo del Dr. Cáceres, quien constató el trágico deceso.

Temas
Seguí leyendo

Accidente fatal en Lavalle: un ciclista falleció tras ser embestido por una camioneta

Un motociclista murió tras chocar con un colectivo en Junín

Choque frontal en Potrerillos: dos vehículos quedaron destrozados tras impactar de frente

Terminó la operación de Thiago Medina: seguirá en terapia intensiva

Falleció un hombre que estaba grave tras un accidente vial en Maipú

Cómo sigue la salud de Thiago Medina

En la previa del juicio: polémico fallo judicial por la tragedia de la Cuesta de los Terneros

Grave accidente vial en Guaymallén: dos alcoholemias positivas y una bebé internada

LO QUE SE LEE AHORA
Tragedia en El Nihuil: murió un pescador tras darse vuelta su kayak
CONMOCIÓN

Tragedia en El Nihuil: murió un hombre tras darse vuelta su kayak

Las Más Leídas

Paso Internacional Los Libertadores
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 21 de septiembre

Intentaron pasar 50 aves a Chile en cajas de jugo y fueron detenidos por tráfico ilegal
Trato inhumano

Intentaron pasar 50 aves a Chile en cajas de jugo y fueron detenidos por tráfico ilegal

Zonda, en algunos departamentos de Mendoza.
Este sábado

Bajó el Viento Zonda en el norte de la provincia y fuertes lluvias con granizo sobre el sur de Mendoza

Pilar Sordo disertó en General Alvear.
Cultura y reflexión para toda la comunidad

Pilar Sordo inspiró a más de 3.000 personas en el cierre del Congreso educativo en General Alvear

El robot cocina es sensación en el país.
Popularidad en alza

El robot cocina que es sensación en el país y ya está en Mendoza: conoce dónde lo podes comprar

Te Puede Interesar

Floricultura: una actividad centenaria, con productores especializados y colores que protagonizan costumbres
Producción mendocina

Floricultura: una actividad centenaria, con productores especializados y colores que protagonizan costumbres

Por Sofía Pons
La Municipalidad de San Carlos trabaja en la asistencia a familias afectadas por el granizo
POR EL TEMPORAL

Granizo en San Carlos: más de 70 familias asistidas tras la fuerte tormenta

Por Sitio Andino Departamentales
La licitación avanza para la construcción del establecimiento educativo.
Compromiso con la equidad educativa

Avanza la licitación para la construcción de la escuela de educación especial en Mendoza

Por Sitio Andino Política