Accidente vial en Guaymallén: murió un motociclista tras volcar y ser embestido por un Mini Cooper

Por Sitio Andino Policiales







Un hombre de 43 años falleció este sábado por la noche luego de protagonizar un accidente vial en la avenida Ricardo Videla, en Guaymallén. El hecho ocurrió a las 20:09, a la altura de la curva frente al supermercado Oscar David. El siniestro fue intervenido por personal de la Comisaría 45°, con jurisdicción en la zona de Dorrego.

Perdió el dominio de la moto y fue embestido por un auto La víctima fatal fue identificada como Héctor Domínguez (43). De acuerdo a información oficial, el hombre circulaba de norte a sur por avenida Ricardo Videla en una moto Rouser Bajaj 150, color negra. Por motivos que se investigan, perdió el dominio del rodado impactando contra el muro de contención y salió despedido hacia el carril contrario.

Domínguez fue colisionado por un automóvil Mini Cooper conducido por una mujer de 34 años. Minutos más tarde llegó al lugar una ambulancia del SEC, a cargo del Dr. Cáceres, quien constató el trágico deceso.