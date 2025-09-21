Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 21 de septiembre

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Internacional Los Libertadores

Paso Internacional Los Libertadores

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra cerrado este domingo 21 de septiembre, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, las 24 horas. Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.

Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 4º en Uspallata, -5° en Punta de Vacas, -8º en Puente del Inca y -9° en Las Cuevas.

Lee además
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 25 de julio
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 20 de septiembre
Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile
Alta Montaña

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile
paso internacional los libertadores.jpg
Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy, lunes 24 de marzo.

Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy, lunes 24 de marzo.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 19 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 18 de septiembre

El operativo en el Paso Internacional Los Libertadores por las fiestas patrias de Chile

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 17 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 16 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 15 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 14 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 13 de septiembre

LO QUE SE LEE AHORA
Precipitaciones aisladas, el pronóstico del tiempo para este domingo 21 de septiembre
El clima

Así estará el pronóstico del tiempo este 21 de septiembre en Mendoza

Las Más Leídas

Intentaron pasar 50 aves a Chile en cajas de jugo y fueron detenidos por tráfico ilegal
Trato inhumano

Intentaron pasar 50 aves a Chile en cajas de jugo y fueron detenidos por tráfico ilegal

Paso Internacional Los Libertadores
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 21 de septiembre

Zonda, en algunos departamentos de Mendoza.
Este sábado

Bajó el Viento Zonda en el norte de la provincia y fuertes lluvias con granizo sobre el sur de Mendoza

Un conductor perdió la vida en Maipú tras siniestro vial en solitario
Madrugada fatal

Un conductor perdió la vida en Maipú tras siniestro vial en solitario

Pilar Sordo disertó en General Alvear.
Cultura y reflexión para toda la comunidad

Pilar Sordo inspiró a más de 3.000 personas en el cierre del Congreso educativo en General Alvear

Te Puede Interesar

El diputado nacional analizó la coyuntura política y repasó su trayectoria en el sector público. video
Entrevista

Julio Cobos: "Nunca tuve respaldo de mi partido para ser candidato presidencial"

Por Facundo La Rosa
Tragedia en El Nihuil: murió un pescador tras darse vuelta su kayak
CONMOCIÓN

Tragedia en El Nihuil: murió un hombre tras darse vuelta su kayak

Por Cristian Pérez Barceló
En el Día del Economista, dos visiones contrapuestas de la economía argentina
Dos miradas

En el Día del Economista, dos visiones contrapuestas de la economía argentina

Por Marcelo López Álvarez