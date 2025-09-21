INFORME PRIVADO

En el último mes, el consumo siguió cayendo: qué rubros bajaron y cuáles mostraron recuperación

El consumo mostró nuevas caídas en el último mes, aunque algunos rubros comenzaron a mostrar señales de recuperación. Los detalles sector por sector.

Por Sitio Andino Economía

El consumo mostró en agosto una caída del 1,9% respecto a julio, según un relevamiento de la consultora privada Scentia. Esta contracción se debe principalmente a la baja en ventas de kioscos y almacenes (-4,4%) y farmacias (-2,6%). También registraron descensos los autoservicios independientes (-2,2%) y los mayoristas (-0,9%).

Comercio electrónico y cadenas de supermercados marcan la diferencia

En agosto, dos canales se destacaron al salir de la tendencia negativa: el comercio electrónico, que creció 5,2%, y las cadenas de supermercados, con un incremento del 2,2%.

La tendencia positiva se mantiene en la comparación interanual. El comercio electrónico lidera el sector con un aumento del 13,3% y un crecimiento acumulado del 10,2% en el año, consolidándose como el canal de mayor dinamismo.

El comercio electrónico es uno de los sectores que mostró señales de crecimiento en el último mes.

Crecimiento interanual con matices y baja base de comparación

En términos interanuales, la comparación contra agosto de 2024 presenta una mejora del 4%, con un acumulado de crecimiento del 1,2% en lo que va de 2025. Sin embargo, Scentia advierte que estos números están influidos por una baja base de comparación.

El director de Scentia, Osvaldo Del Río, explicó que “en agosto se repite el signo positivo en la mirada agregada, logrando un +4% respecto al mismo mes del año pasado, mientras que en el acumulado anual alcanza un +1,2%”. No obstante, señaló que “el comportamiento de los canales sigue siendo dispar”, con marcadas diferencias entre formatos tradicionales y modernos.

El contraste más marcado se observa en los supermercados de cadena, que sufrieron una baja del 5,1% interanual y acumulan una caída del 5,4% en 2025. Los mayoristas también se vieron afectados, con un retroceso del 8,1% interanual y del 2,3% en lo que va del año.

Por el contrario, los autoservicios independientes mostraron un repunte del 5,7% interanual, aunque acumulan una baja del 2,3% en el año. Los almacenes y kioscos sorprendieron con un crecimiento del 10,3% interanual y 8,8% acumulado en 2025, mientras que las farmacias aumentaron un 3,3% interanual y 5,5% anual.

Detalle por rubros de productos

Entre los productos, los perecederos lideraron las subas con un aumento del 9,8% interanual, seguidos por los artículos impulsivos (9,6%) y alimentos (6,2%). También destacaron los incrementos en bebidas sin alcohol (4,5%), limpieza del hogar y ropa (4,3%) y productos para desayuno y merienda (2,3%).

No todos los sectores tuvieron resultados positivos: las ventas de artículos de higiene y cosmética cayeron 3,1%, y las de bebidas alcohólicas bajaron 2% en la comparación interanual/ Ámbito Financiero

