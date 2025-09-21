Democracia y Juventud

San Rafael celebró la jornada final del Concejo Deliberante Estudiantil

Durante la actividad en San Rafael, los alumnos presentaron proyectos que apuntan al bien común y asumieron el rol de ediles en un ejercicio legislativo real.

Concejo Deliberante Estudiantil en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

Más de 60 chicos de 14 escuelas secundarias de diferentes puntos de San Rafael pasaron por una nueva edición del programa Concejo Deliberante Estudiantil. Se realizó la jornada final de la propuesta legislativa juvenil, donde los chicos debatieron propuestas y proyectos pensados para desarrollar para la sociedad sanrafaelina.

Durante dos meses los alumnos, acompañados por los profes e integrantes de la Coordinación de Juventud y el HCD de San Rafael, emularon el trabajo del Concejo debatiendo entre sus pares diferentes iniciativas que apunta al bien común.

La propuesta se desarrolla hace 10 años en el departamento con singular éxito y -año a año- son decenas de estudiantes los que se anotan para participar.

image

El programa en San Rafael

El HCD estudiantil comienza con capacitaciones de parte de los profesionales y ediles. Durante su participación en el programa los chicos asumen el rol de concejales para conocer de cerca el trabajo legislativo.

La iniciativa apunta a que los jóvenes planteen, desarrollen, presenten y defiendan sus proyectos, los cuales -luego- son votados por sus pares. Aquellos que resultan aprobados se elevan al Concejo Deliberante para su tratamiento real y eventual implementación en la comunidad.

