8 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
San Rafael

San Rafael recibe AI Weekend, un encuentro para explorar el presente y futuro de la inteligencia artificial

Del 10 al 12 de abril, San Rafael recibe una nueva edición de AI Weekend, que acerca la inteligencia artificial con experiencias, debates y herramientas.

San Rafael recibe AI Weekend, un encuentro para explorar el presente y futuro de la inteligencia artificial

San Rafael recibe AI Weekend, un encuentro para explorar el presente y futuro de la inteligencia artificial

Imagen generada con IA
Por Sitio Andino Sociedad

El sur mendocino se prepara para recibir una nueva edición de AI Weekend, un festival que propone acercar la inteligencia artificial al público general a través de experiencias, debates y herramientas concretas. El evento se realizará del 10 al 12 de abril en San Rafael, con una agenda centrada en el acceso, la formación y el intercambio de conocimientos.

Durante tres jornadas, la iniciativa buscará fortalecer el ecosistema emprendedor local mediante un formato dinámico que combina conferencias, talleres y desarrollo de proyectos. La propuesta apunta a potenciar el talento humano a través de la tecnología, en un entorno diseñado para la innovación constante y el intercambio de conocimientos.

Lee además
Como consecuencia, gran parte del cargamento cayó sobre el asfalto y la banquina video

Un camión perdió su carga en San Rafael y la reacción de la gente sorprendió
Crisis de los productores de San Rafael. video

El campo en crisis: denuncian que los números ya no cierran en San Rafael
inteligencia artificial
El evento se realizará del 10 al 12 de abril.

El evento se realizará del 10 al 12 de abril.

En este marco, el organizador del evento, Alejandro Cruz, dialogó con Aconcagua Radio y brindó detalles sobre el espíritu del encuentro, los contenidos y los debates que atraviesan a la inteligencia artificial en la actualidad.

La propuesta de AI Weekend

Cruz explicó que el objetivo del evento es abrir el debate y generar herramientas concretas para la sociedad: “La inteligencia artificial está entrando por todos lados y creamos este evento con la intención de divulgar y dar información útil para socialmente tomar partido respecto a qué va a pasar con la inteligencia artificial”.

Además, destacó el carácter federal e internacional del encuentro: “Cada participante puede escuchar cerca de 30 conferencistas que van a estar hablando tanto de inteligencia artificial como de desarrollo personal, de finanzas, de marketing. Vienen expertos de Rosario, Corrientes, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Chile”.

El cronograma incluye distintas instancias. “El día viernes se congregan todas las conferencias, pero el sábado a la mañana tenemos talleres que muestran herramientas prácticas para incorporar y trabajar con inteligencia artificial”, detalló. A su vez, remarcó el espacio de trabajo colaborativo: “Cada participante puede exponer una idea, esa idea se vota, se arman equipos y se llevan adelante los proyectos”, que luego serán presentados ante un jurado especializado.

inteligencia artificial IA
Participarán referentes de distintas provincias del país y de América Latina.

Participarán referentes de distintas provincias del país y de América Latina.

Los debates que abre la inteligencia artificial

El evento también pone el foco en los desafíos que plantea la inteligencia artificial, más allá de sus beneficios. “Como sociedad tenemos que conocerla, tenemos que debatir y tenemos que decir hasta dónde sí y hasta dónde no”, sostuvo Cruz, al referirse a los aspectos legales y de copyright que serán abordados por especialistas.

En este sentido, planteó algunos dilemas de fondo que atraviesa el avance tecnológico: “¿Cuántos puestos de trabajo se van a perder por esto? y cómo vamos a afrontar que también existe la posibilidad de que si esto es nuestro ataúd, también puede ser lo que nos potencia a hacer algo que sea genuino y que nos dé rentabilidad”.

Escuchá la nota completa

Embed

Temas
Seguí leyendo

CTNET te presenta el festival de Inteligencia Artificial más grande de San Rafael

Autonomía municipal: el oficialismo pide superar la "politiquería de pelea" y avanzar con la enmienda

San Rafael: investigaban una estafa y dieron con un cargamento de cocaína

Las Cámaras del Sur mendocino dicen "BASTA"

Por qué es importante la Ruta Nacional 143 para la provincia de Mendoza

Impactante accidente en moto en Malargüe terminó con lesionados graves

Este domingo, la Feria Juventud se viste de Pascuas: todo lo que no te puedes perder

El ingreso a la Villa 25 de Mayo ahora brilla más que nunca: mirá la renovación

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé el pronóstico del tiempo para este 8 de abril en Mendoza.

Conocé el pronóstico del tiempo para este 8 de abril en Mendoza

Las Más Leídas

Como consecuencia, gran parte del cargamento cayó sobre el asfalto y la banquina video

Un camión perdió su carga en San Rafael y la reacción de la gente sorprendió

El juicio fue realizado en la sede del Poder Judicial en General Alvear. 

Confesó que violó a su nieta y lo condenaron: qué pena recibió

Guaymallén: 24 detenidos tras el secuestro de un colectivo.

Importante despliegue policial por un colectivo secuestrado: 24 detenidos

Se cayó la causa judicial contra mendocinos acusados de robo en Miami: los detalles

Quedaron absueltos: se derrumbó la causa contra los mendocinos en Miami

En la zona se montó un operativo para controlar el tránsito

Una camioneta volcó y complicó el tránsito en el Acceso Sur