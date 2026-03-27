San Rafael será sede del AI Weekend, el festival que acerca la inteligencia artificial a todos

La inteligencia artifical más cerca de todos.

Por Sitio Andino Departamentales







Del 10 al 12 de abril, la ciudad de San Rafael será escenario del AI Weekend (AIWKND), un festival tecnológico de vanguardia que llega al sur mendocino tras un exitoso recorrido federal en 2025. La propuesta tiene como objetivo democratizar el acceso a la inteligencia artificial (IA) y fortalecer el ecosistema emprendedor y educativo de la región.

El evento cuenta con el respaldo estratégico del Gobierno de Mendoza y la coorganización de la UTN Regional San Rafael, consolidando un espacio donde la teoría se transforma en acción a través de conferencias, talleres y competencias de alto nivel.

Tres jornadas con foco en la innovación La agenda fue diseñada para convocar tanto a profesionales como a personas sin conocimientos técnicos previos, con el fin de integrar herramientas de inteligencia artificial en distintos proyectos.

La actividad comenzará el viernes 10 de abril con una jornada centrada en la inspiración . Se dictarán 27 charlas a cargo de expertos nacionales e internacionales, incluyendo referentes de empresas como Microsoft e iPlan. Las temáticas abarcarán desde la aplicación de la IA en distintos sectores hasta finanzas, gobernanza y desarrollo personal. Además, se dará inicio a la hackatón, el desafío central del evento, donde se conformarán equipos de trabajo.

. Se dictarán 27 charlas a cargo de expertos nacionales e internacionales, incluyendo referentes de empresas como Microsoft e iPlan. Las temáticas abarcarán desde la aplicación de la IA en distintos sectores hasta finanzas, gobernanza y desarrollo personal. Además, se dará inicio a la hackatón, el desafío central del evento, donde se conformarán equipos de trabajo. El sábado 11 estará enfocado en la formación y la práctica . Durante la mañana se desarrollarán workshops intensivos orientados a adquirir habilidades técnicas y estratégicas, mientras que por la tarde los participantes avanzarán en sus proyectos dentro de la hackatón. La jornada cerrará con un set de DJs en vivo.

. Durante la mañana se desarrollarán workshops intensivos orientados a adquirir habilidades técnicas y estratégicas, mientras que por la tarde los participantes avanzarán en sus proyectos dentro de la hackatón. La jornada cerrará con un set de DJs en vivo. En tanto, el domingo 12 se llevará a cabo el sprint final. Los equipos presentarán sus soluciones ante un jurado de expertos, seguido de la premiación. El cierre del evento incluirá un festival musical con las bandas What the Funk y 5 Copas. Una propuesta abierta a toda la comunidad de San Rafael A diferencia de otros encuentros de perfil técnico, el AI Weekend se presenta como una experiencia multidisciplinaria. No es necesario contar con conocimientos de programación para participar, ya que el enfoque está puesto en la creatividad, la innovación aplicada y el intercambio entre estudiantes, profesionales y emprendedores de distintas industrias.

De esta manera, San Rafael se posiciona como un nuevo punto de encuentro para el desarrollo tecnológico, acercando herramientas de inteligencia artificial a la comunidad y promoviendo nuevas oportunidades en el ecosistema local. Embed - SAN RAFAEL: AIWKND LLEGA A SAN RAFAEL