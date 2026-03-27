27 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
San Rafael

San Rafael será sede del AI Weekend, el festival que acerca la inteligencia artificial a todos

El festival en San Rafael reunirá a especialistas, estudiantes y emprendedores en una experiencia que combina formación, networking y entretenimiento.

La inteligencia artifical más cerca de todos.

La inteligencia artifical más cerca de todos.

Por Sitio Andino Departamentales

Del 10 al 12 de abril, la ciudad de San Rafael será escenario del AI Weekend (AIWKND), un festival tecnológico de vanguardia que llega al sur mendocino tras un exitoso recorrido federal en 2025. La propuesta tiene como objetivo democratizar el acceso a la inteligencia artificial (IA) y fortalecer el ecosistema emprendedor y educativo de la región.

El evento cuenta con el respaldo estratégico del Gobierno de Mendoza y la coorganización de la UTN Regional San Rafael, consolidando un espacio donde la teoría se transforma en acción a través de conferencias, talleres y competencias de alto nivel.

Lee además
historia de vida y de solidaridad: vecinos de san rafael ayudan a levantar un hogar destruido por tormenta video

Historia de vida y de solidaridad: vecinos de San Rafael ayudan a levantar un hogar destruido por tormenta
persiana baja: la nueva postal del centro sanrafaelino video

Persiana baja: la nueva postal del centro sanrafaelino

Tres jornadas con foco en la innovación

La agenda fue diseñada para convocar tanto a profesionales como a personas sin conocimientos técnicos previos, con el fin de integrar herramientas de inteligencia artificial en distintos proyectos.

  • La actividad comenzará el viernes 10 de abril con una jornada centrada en la inspiración. Se dictarán 27 charlas a cargo de expertos nacionales e internacionales, incluyendo referentes de empresas como Microsoft e iPlan. Las temáticas abarcarán desde la aplicación de la IA en distintos sectores hasta finanzas, gobernanza y desarrollo personal. Además, se dará inicio a la hackatón, el desafío central del evento, donde se conformarán equipos de trabajo.
  • El sábado 11 estará enfocado en la formación y la práctica. Durante la mañana se desarrollarán workshops intensivos orientados a adquirir habilidades técnicas y estratégicas, mientras que por la tarde los participantes avanzarán en sus proyectos dentro de la hackatón. La jornada cerrará con un set de DJs en vivo.
  • En tanto, el domingo 12 se llevará a cabo el sprint final. Los equipos presentarán sus soluciones ante un jurado de expertos, seguido de la premiación. El cierre del evento incluirá un festival musical con las bandas What the Funk y 5 Copas.

Una propuesta abierta a toda la comunidad de San Rafael

A diferencia de otros encuentros de perfil técnico, el AI Weekend se presenta como una experiencia multidisciplinaria. No es necesario contar con conocimientos de programación para participar, ya que el enfoque está puesto en la creatividad, la innovación aplicada y el intercambio entre estudiantes, profesionales y emprendedores de distintas industrias.

De esta manera, San Rafael se posiciona como un nuevo punto de encuentro para el desarrollo tecnológico, acercando herramientas de inteligencia artificial a la comunidad y promoviendo nuevas oportunidades en el ecosistema local.

Embed - SAN RAFAEL: AIWKND LLEGA A SAN RAFAEL

Temas
Seguí leyendo

Tiene 4 años y necesita una operación urgente: cómo ayudar a Nazly

660 atletas de todo el país participaron del Reto al Cañón del Atuel

Fibromialgia: lanzan talleres gratuitos en San Rafael para acompañar a pacientes

Reconocimiento a mujeres destacadas: todos los detalles del evento

Entran en segundos y se van impunes: el drama que viven los comerciantes de San Rafael

Semana Santa en San Rafael: ofertas de merluza y mix de mariscos llegan a tu barrio

Tembló en Mendoza en el feriado nacional: donde fue el epicentro

"Al borde del colapso": fuerte advertencia por el sistema de discapacidad

LO QUE SE LEE AHORA
San Carlos se prepara para una Semana Santa repleta de turistas. 

Música, shows, vino, ferias, maratón y más: la propuesta de San Carlos para impulsar el turismo

Las Más Leídas

El hecho generó conmoción en la comunidad educativa del colegio ubicado en Godoy Cruz

Qué explicó la escuela de Godoy Cruz sobre el apto médico del alumno fallecido y la suspensión de clases

El letrado, señalado como uno de los principales acusados, decidió brindar su testimonio

Habló uno de los abogados mendocinos acusado por presuntas estafas millonarias: "Nunca existió una maniobra fraudulenta"

Así quedó el blídex del negocio donde ocurrió el robo. 

Robo exprés en la Sexta Sección: la alarma lo espantó y escapó con un insólito botín

Murió una joven de 19 años en un accidente vial en Junín

Impactante accidente en Junín: una joven murió en el acto

Dónde instalarán los nuevos semáforos inteligentes para mejorar la fluidez del tránsito

Dónde instalarán los nuevos semáforos inteligentes para mejorar la fluidez del tránsito