8 de abril de 2026
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General Alvear

Falleció Oscar Bonnardel, concejal electo en General Alvear por el PJ

Era presidente del Partido Justicialista en General Alvear y había sido elegido en las últimas elecciones municipales.

Falleció Oscar Bonnardel, concejal electo en General Alvear por el PJ.

Falleció Oscar Bonnardel, concejal electo en General Alvear por el PJ.

Por Sitio Andino Política

Este martes se conoció el fallecimiento de Oscar Bonnardel, presidente del Partido Justicialista (PJ) en General Alvear. El dirigente peronista estaba a cargo del Fondo para la Transformación y el Desarrollo en ese departamento. Su muerte generó pesar en el ámbito político alvearense, donde era reconocido por su militancia.

Bonnardel tenía 62 años y contaba con una extensa trayectoria en el sur. Había sido electo concejal en las últimas elecciones municipales. Su banca será ocupada por Vanina Lucero, segunda en lugar de la lista.

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El sureño formó parte del gabinete del exintendente Juan Carlos De Paolo. Su recorrido incluyó también la intervención y dirección de Radio Nacional Malargüe (AM) hace aproximadamente 15 años.

Duelo en General Alvear

"Hoy nos toca despedir a un referente de nuestro querido General Alvear. Oscar Bonnardel nos deja un legado de compromiso, pasión por el deporte y una entrega total a nuestra comunidad. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de tanto dolor. Se han decretado 24hs de duelo departamento", indicaron desde el municipio que comanda Alejandro Molero.

El peronismo de General Alvear despidió a Bonnardel

A través de las redes sociales, el peronismo de General Alvear despidió al dirigente: "Lamentamos el fallecimiento de Oscar Bonnardel, presidente del PJ de General Alvear. Su calidez humana y su vocación de servicio dejan una huella imborrable en nuestra comunidad. Acompañamos a su familia y amigos en el dolor. ¡Hasta siempre, compañero!".

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"Creía firmemente en la política como una herramienta de transformación para mejorar la realidad de nuestros vecinos. Su partida nos deja el desafío de continuar con su legado de integridad, trabajo y cercanía", afirmaron desde el PJ.

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