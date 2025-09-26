El IES de Malargüe suma espacios de prácticas junto a organismos públicos y privados

El Instituto de Educación Superior 9-018 Gobernador Celso Jaque continúa afianzando convenios con organismos públicos y privados de Malargüe que garantizan a sus estudiantes la posibilidad de realizar prácticas profesionales en diversos ámbitos . Estas experiencias abarcan desde la investigación y el rescate patrimonial y natural, hasta el trabajo en sectores industriales vinculados al petróleo y la minería.

El rector de la institución, Marcelo García , destacó que los recientes acuerdos buscan que los alumnos de los últimos años de todas las tecnicaturas puedan desarrollar prácticas profesionalizantes. En esta oportunidad, se firmó un convenio específico con la Dirección de Cultura de Malargüe, enmarcado en un acuerdo general ya rubricado con la comuna .

Gracias a este convenio, los estudiantes del Profesorado de Historia y de la Tecnicatura Superior en Conservación de la Naturaleza podrán llevar adelante prácticas vinculadas a la investigación patrimonial del departamento.

García subrayó además que estas oportunidades no se limitan a instituciones públicas: “Las pasantías también se realizan en empresas privadas que apuestan a la educación y al progreso de Malargüe" . En muchos casos, los estudiantes logran insertarse laboralmente en esos ámbitos, lo que refleja un verdadero compromiso empresarial con lo social.

Oferta Educativa en Malargüe

En paralelo, el IES 9-018 se encuentra presentando su Oferta Educativa 2026, disponible en sus tres turnos. Para el próximo ciclo se destacan los profesorados de Educación Secundaria en Matemática, de Educación Inicial y de Educación Secundaria en la Modalidad Técnico Profesional. También estarán disponibles las tecnicaturas en Conservación de la Naturaleza, Minería, Petróleo y Gas, y Superior en Logística.

Actualmente, la institución cuenta con casi 400 estudiantes que cursan en horarios de mañana, tarde y noche, lo que la convierte en una de las pocas en Mendoza que ofrece esa amplitud de accesibilidad para quienes buscan completar sus estudios terciarios en Malargüe.