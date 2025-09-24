Volcó en Alta Montaña, desbarrancó 30 metros y se salvó

El camión volcó en Alta Montaña en la mañana de este miércoles.

Un camionero sufrió heridas, pero salvó su vida de milagro al protagonizar un terrible accidente vial en vuelco camion alta montaña (2) , cuando volcó con el transporte y desbarrancó por al menos 30 metros, quedando atrapado hasta que fue rescatado por policías y bomberos.

El siniestro ocurrió a las 10.30 de este miércoles en Ruta 7 a la altura del kilómetro 1185, en zona de Polvaredas, en Alta Montaña.

Atención viajeros Demoras en el Paso Los Libertadores este miércoles 24 de septiembre: cuál es el motivo

Alta Montaña Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile

La víctima, de 30 años, fue rescatada y llevada al hospital Uspallata, donde quedó internado en buen estado de salud , y pronto a ser sometido a una serie de estudios por precaución.

Según la reconstrucción del accidente vial, el camión circulaba por Ruta 7 de oeste a este y al llegar al kilómetro 1.185 sufrió un desperfecto mecánico , provocando que el conductor perdiera el dominio del transporte.

Accidente vial Alta Montaña (6)

Ante esto, volcó y luego desbarrancó por al menos 30 metros. Policías y bomberos que llegaron al lugar asistieron al conductor, quien había quedado atrapado, pero consciente. Incluso, fuentes policiales consultadas por este diario dijeron que el hombre estaba ileso.

En la escena del accidente vial trabajaron efectivos de la Policía de Mendoza, Gendarmería Nacional Argentina, personal de la Guardia Urbana Municipal, Bomberos y médicos del Servicio de Emergencias Coordinado.