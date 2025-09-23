Elecciones 2025: estas son las boletas que encontrarás en el cuarto oscuro el 26 de octubre

La Justicia Electoral oficializó todas las boletas que se utilizarán en Mendoza para las elecciones 2025 del 26 de octubre, cuando los 18 departamentos de la provincia elijan diputados nacionales, diputados provinciales y senadores provinciales. Además, en doce de ellos también se votará por concejales municipales, mientras que los seis restantes trasladaron esa elección a febrero de 2026. En total, 1.545.000 mendocinos están habilitados para votar.
Ya no hablamos de cuarto oscuro, sino de un recinto de votación.
Habrá dos boletas diferenciadas: la nacional con reverso celeste y la provincial con reverso verde (una por cada uno de los cuatro distritos electorales). A esta última se sumará un espacio de cada uno de los 12 departamentos que eligen concejales.
Dos boletas, dos urnas
Otra particularidad será la presencia de dos urnas por mesa: una para los cargos nacionales y otra para los provinciales. En los departamentos que también renuevan concejales, la boleta provincial integrará esa categoría junto con los cargos para la Legislatura.
Habrá dos urnas y dos boletas únicas en las elecciones 2025 en Mendoza.
Foto: Yemel Fil
Los municipios que eligen concejales en simultáneo son: Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, San Martín, Lavalle, Junín, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, General Alvear y Malargüe. En tanto, Maipú, Luján de Cuyo, Santa Rosa, La Paz, San Rafael y Rivadavia votarán sus ediles recién en febrero de 2026.
19 boletas en toda la provincia de Mendoza
Las boletas con candidatos a diputados nacionales y la de las categorías a diputados y senadores provinciales estarán en las escuelas de toda la provincia:
Primer Distrito Electoral: Guaymallén, Las Heras, Capital y Lavalle
Segunto Distrito Electoral: La Paz, San Martín, Santa Rosa, Rivadavia, Junín y Maipú
Tercer Distrito Electoral: Godoy Cruz, Tunuyán, Tupungato, Luján de Cuyo y San Carlos
Cuarto Distrito Electoral: San Rafael, Malargüe y General Alvear.
Además, en 12 departamentos se sumará la categoría de candidatos a concejales:
Capital
Guaymallén
Godoy Cruz
Las Heras
San Martín
Lavalle,
Junín
San Carlos
Tunuyán
Tupungato
General Alvear
Malargüe
Una por una, las boletas de estas elecciones 2025 en la provincia de Mendoza
Nacional
boleta única provincia de Mendoza, elecciones 2025, diputado nacional
Ciudad de Mendoza
Boleta única Ciudad de Mendoza, Capital, elecciones 2025 Mendoza
Guaymallén
Boleta única Ciudad Guaymallén, elecciones 2025 Mendoza