Elecciones 2025: estas son las boletas que encontrarás en el cuarto oscuro el 26 de octubre

Mientras que la boleta con candidatos a diputados nacionales estará en las escuelas de toda la provincia, habrá cuatro con las categorías a diputados y senadores provinciales y 12 de concejales.

Se oficializaron las boletas que encontrarás en el cuarto oscuro el 26 de octubre.

Foto: Yemel Fil
 Por Cecilia Zabala

La Justicia Electoral oficializó todas las boletas que se utilizarán en Mendoza para las elecciones 2025 del 26 de octubre, cuando los 18 departamentos de la provincia elijan diputados nacionales, diputados provinciales y senadores provinciales. Además, en doce de ellos también se votará por concejales municipales, mientras que los seis restantes trasladaron esa elección a febrero de 2026. En total, 1.545.000 mendocinos están habilitados para votar.

Ya no hablamos de cuarto oscuro, sino de un recinto de votación.

Habrá dos boletas diferenciadas: la nacional con reverso celeste y la provincial con reverso verde (una por cada uno de los cuatro distritos electorales). A esta última se sumará un espacio de cada uno de los 12 departamentos que eligen concejales.

Dos boletas, dos urnas

Otra particularidad será la presencia de dos urnas por mesa: una para los cargos nacionales y otra para los provinciales. En los departamentos que también renuevan concejales, la boleta provincial integrará esa categoría junto con los cargos para la Legislatura.

Habr&aacute; dos urnas y dos boletas &uacute;nicas en las elecciones 2025 en Mendoza.

Habrá dos urnas y dos boletas únicas en las elecciones 2025 en Mendoza.

Los municipios que eligen concejales en simultáneo son: Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, San Martín, Lavalle, Junín, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, General Alvear y Malargüe. En tanto, Maipú, Luján de Cuyo, Santa Rosa, La Paz, San Rafael y Rivadavia votarán sus ediles recién en febrero de 2026.

19 boletas en toda la provincia de Mendoza

Las boletas con candidatos a diputados nacionales y la de las categorías a diputados y senadores provinciales estarán en las escuelas de toda la provincia:

  • Primer Distrito Electoral: Guaymallén, Las Heras, Capital y Lavalle

  • Segunto Distrito Electoral: La Paz, San Martín, Santa Rosa, Rivadavia, Junín y Maipú

  • Tercer Distrito Electoral: Godoy Cruz, Tunuyán, Tupungato, Luján de Cuyo y San Carlos

  • Cuarto Distrito Electoral: San Rafael, Malargüe y General Alvear.

Además, en 12 departamentos se sumará la categoría de candidatos a concejales:

  • Capital
  • Guaymallén
  • Godoy Cruz
  • Las Heras
  • San Martín
  • Lavalle,
  • Junín
  • San Carlos
  • Tunuyán
  • Tupungato
  • General Alvear
  • Malargüe

Una por una, las boletas de estas elecciones 2025 en la provincia de Mendoza

Nacional

boleta única provincia de Mendoza, elecciones 2025, diputado nacional

Ciudad de Mendoza

Boleta única Ciudad de Mendoza, Capital, elecciones 2025 Mendoza

Guaymallén

Boleta única Ciudad Guaymallén, elecciones 2025 Mendoza

Las Heras

Boleta única Las Heras, elecciones 2025 Mendoza

Lavalle

Boleta única Lavalle, elecciones 2025 Mendoza

Godoy Cruz

En este departamento no está el modelo definitivo, ya que resta definir la situación del primer candidato de Fuerza Justicialista, Martín González, quien interpuso un recurso ante la Suprema Corte luego de que la Junta Electoral rechazara su postulación.

Luján de Cuyo

Boleta única Luján de Cuyo, elecciones 2025 Mendoza

Tunuyán

Boleta única Tunuyán, elecciones 2025 Mendoza

Tupungato

Boleta única Tupungato, elecciones 2025 Mendoza

San Carlos

Boleta única San Carlos, elecciones 2025 Mendoza

Maipú

Boleta única Maipú, elecciones 2025 Mendoza

San Martín

Boleta única San Martín, elecciones 2025 Mendoza

Rivadavia

Boleta única Rivadavia, elecciones 2025 Mendoza

Junín

Boleta única Junín, elecciones 2025 Mendoza

Santa Rosa

Boleta única Santa Rosa, elecciones 2025 Mendoza

La Paz

Boleta única La Paz, elecciones 2025 Mendoza

San Rafael

Boleta única San Rafael, elecciones 2025 Mendoza

General Alvear

Boleta única General Alvear, elecciones 2025 Mendoza

Malargüe

Boleta única Malargüe, elecciones 2025 Mendoza

