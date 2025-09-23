Elecciones 2025: estas son las boletas que encontrarás en el cuarto oscuro el 26 de octubre

Se oficializaron las boletas que encontrarás en el cuarto oscuro el 26 de octubre.

La Justicia Electoral oficializó todas las boletas que se utilizarán en Mendoza para las elecciones 2025 del 26 de octubre , cuando los 18 departamentos de la provincia elijan diputados nacionales, diputados provinciales y senadores provinciales . Además, en doce de ellos también se votará por concejales municipales, mientras que los seis restantes trasladaron esa elección a febrero de 2026. En total, 1.545.000 mendocinos están habilitados para votar.

La jueza federal con competencia electoral, Susana Pravata , presentó la Boleta Única Papel (BUP) que debutará este año en la elección de medio término. Con este sistema queda atrás la lista sábana y se implementa un formato donde los votantes marcarán con una cruz a sus candidatos .

Ya no hablamos de cuarto oscuro, sino de un recinto de votación .

Habrá dos boletas diferenciadas: la nacional con reverso celeste y la provincial con reverso verde (una por cada uno de los cuatro distritos electorales). A esta última se sumará un espacio de cada uno de los 12 departamentos que eligen concejales.

Dos boletas, dos urnas

Otra particularidad será la presencia de dos urnas por mesa: una para los cargos nacionales y otra para los provinciales. En los departamentos que también renuevan concejales, la boleta provincial integrará esa categoría junto con los cargos para la Legislatura.

Los municipios que eligen concejales en simultáneo son: Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, San Martín, Lavalle, Junín, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, General Alvear y Malargüe. En tanto, Maipú, Luján de Cuyo, Santa Rosa, La Paz, San Rafael y Rivadavia votarán sus ediles recién en febrero de 2026.

19 boletas en toda la provincia de Mendoza

Las boletas con candidatos a diputados nacionales y la de las categorías a diputados y senadores provinciales estarán en las escuelas de toda la provincia:

Primer Distrito Electoral: Guaymallén, Las Heras, Capital y Lavalle

Segunto Distrito Electoral: La Paz, San Martín, Santa Rosa, Rivadavia, Junín y Maipú

Tercer Distrito Electoral: Godoy Cruz, Tunuyán, Tupungato, Luján de Cuyo y San Carlos

Cuarto Distrito Electoral: San Rafael, Malargüe y General Alvear.

Además, en 12 departamentos se sumará la categoría de candidatos a concejales:

Capital

Capital Guaymallén

Godoy Cruz

Las Heras

San Martín

Lavalle,

Junín

San Carlos

Tunuyán

Tupungato

General Alvear

Malargüe

Una por una, las boletas de estas elecciones 2025 en la provincia de Mendoza

Nacional

Ciudad de Mendoza

Guaymallén

Las Heras

Lavalle

Godoy Cruz

En este departamento no está el modelo definitivo, ya que resta definir la situación del primer candidato de Fuerza Justicialista, Martín González, quien interpuso un recurso ante la Suprema Corte luego de que la Junta Electoral rechazara su postulación.

Luján de Cuyo

Tunuyán

Tupungato

San Carlos

Maipú

San Martín

Rivadavia

Junín

Santa Rosa

La Paz

San Rafael

General Alvear

Malargüe