Visita oficial

Alfredo Cornejo participará en Chile del Comité de Integración Paso Pehuenche

El gobernador de Mendoza estará acompañado por funcionarios en intendentes en el espacio donde se discutirá el futuro de Paso Pehuenche.

Paso Pehuenche.

Paso Pehuenche.

 Por Claudio Altamirano

El gobernador Alfredo Cornejo confirmó este miércoles en Malargüe que mañana encabezará, junto a autoridades de Chile y Mendoza, la apertura del XXIV Comité de Integración Paso Pehuenche, que se realizará en la ciudad de Talca. Durante su visita recorrió el Hospital Regional y el Parque Industrial, donde la Provincia financia obras de energía eléctrica.

Alfredo Cornejo adelantó que asistirá al encuentro binacional acompañado por parte de su gabinete y por los intendentes Celso Jaque y Alejandro Molero de General Alvear, destacando que “seremos una delegación política fuerte para que el Paso Pehuenche esté expedito" el mayor tiempo posible. "Vamos con reclamos y exigencias, aunque sabiendo que la provincia no tiene competencia sobre los pasos internacionales”, señaló.

WhatsApp Image 2025-09-24 at 16.49.20

Importancia del Comité Paso Pehuenche

El Comité de Integración Pehuenche , según la convocatoria oficial del gobernador de la Región del Maule, Pedro Pablo Álvarez Salamanca, es un espacio técnico destinado a “fortalecer la cooperación y la integración entre Chile y Argentina, promoviendo el desarrollo económico, social y cultural de sus territorios”. La apertura está prevista para mañana a las 9, con discursos de los gobernadores Cornejo y Álvarez Salamanca, junto a los alcaldes de Talca y San Clemente. El viernes se realizará el acto de clausura.

WhatsApp Image 2025-09-24 at 16.49.20 (1)

Alfredo Cornejo en el Hospital de Malargüe

En Malargüe, Cornejo participó de la presentación de nuevo instrumental para cirugías laparoscópicas en el Hospital Regional, que permitirá también realizar intervenciones generales y ginecológicas. “

"Son cambios concretos que mejoran la vida de los malargüinos y fortalecen la salud pública de Mendoza”, expresó. También se informó que el nosocomio incorporó un cirujano torácico y que próximamente se iniciarán operaciones de otorrinolaringología y traumatología.

El gobernador Alfredo Cornejo estuvo acompañado por el ministro de Salud y Deportes Rodolfo Montero, funcionario que destacó la firma de un nuevo convenio colectivo de trabajo con ATSA, que beneficia a trabajadores del régimen 15. “Era una deuda pendiente desde principios de año. ATE lo rechazó, pero ATSA lo firmó y ya está vigente”, confirmó el funcionario.

WhatsApp Image 2025-09-24 at 16.49.20 (2)

Parque Industrial de Malargüe

Más tarde, Alfredo Cornejo y Celso Jaque recorrieron el predio donde se proyecta el Parque Industrial de Malargüe, en la zona periurbana sureste. Allí, la Provincia realizará un Aporte No Reembolsable de $186.119.380,31, equivalente al 75% de la inversión requerida para obras eléctricas. “Restablecer un polo industrial es una gran oportunidad de crecimiento, no sólo para Malargüe sino para todo el sur provincial”, subrayó el mandatario.

Por su parte, Jaque explicó que el complejo se perfila como “un parque industrial y de servicios, con espacio para un polo tecnológico y radicación de empresas”. Además, adelantó que en los próximos días se llamará a licitación pública para la línea eléctrica que permitirá poner en marcha la primera etapa del proyecto.

