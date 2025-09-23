Por qué Cornejo se opone a la autonomía municipal en San Rafael

El gobernador Alfredo Cornejo volvió a marcar su posición frente al debate por la autonomía municipal en San Rafael , que se someterá a consulta popular en febrero de 2026.

Durante su visita al Sur provincial, el mandatario rechazó la idea de redactar una nueva carta orgánica , al sostener que las comunas “ ya son autónomas ” por la legislación vigente.

Cornejo explicó que los municipios cuentan con la Ley Orgánica de Municipalidades y con la cláusula constitucional de 1994 , que garantiza independencia en su funcionamiento. “ Los municipios ya son autónomos , tienen su ley orgánica y la cláusula constitucional que da la Constitución del 94”, enfatizó.

El gobernador además cuestionó los fines de la propuesta , al señalar que busca “nuevas competencias para cobrar impuestos” cuando la normativa actual “ ya permite gestionar tasas municipales ”.

“No se sabe cuáles son las razones de tener esta iniciativa política en medio del proceso electoral”, advirtió, acusando a la movida de San Rafael y otras comunas conducidas por el peronismo (Santa Rosa y Malargüe), a las que se sumaría también Luján de Cuyo, de “oportunista”.

Como ejemplo de la actual distribución de competencias, Cornejo mencionó el mantenimiento de la avenida Balloffet, una obra provincial dentro del ejido urbano que el Municipio no ha asumido. “Cuando las cosas están mal, es problema de la Provincia o de la Nación. Cuando las cosas están bien, es mérito del Municipio”, ironizó.

El mandatario también reclamó liderazgo local para la reconversión agrícola del Sur, con coordinación entre municipios, Provincia y sector privado, en lugar de avanzar en reformas institucionales que, según dijo, no resolverían los desafíos productivos.

Más allá de la posición del primer mandatario, el bloque de concejales de Cambia Mendoza ya puso condiciones al oficialismo departamental, previo al debate. Son diez puntos que incluyen límites en la creación de impuestos, equilibrio fiscal y reglas claras para evitar superposiciones de funciones con la Provincia. De no cumplirse sus exigencias, no acompañarán la propuesta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Adrian_Reche/status/1960039959668175323&partner=&hide_thread=false Autonomía sí, pero sin más impuestos ni cargos políticos

Desde Cambia Mendoza le planteamos al Intendente de San Rafael 10 puntos indispensables para acompañar un verdadero proyecto de autonomía municipal en San Rafael, priorizando siempre los intereses de los sanrafaelinos pic.twitter.com/PgcdXz8uUx — Adrián Reche (@Adrian_Reche) August 25, 2025

Cómo es el proceso para consagrar la autonomía municipal en San Rafael