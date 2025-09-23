Oposición a la propuesta oficialista

Por qué Cornejo se opone a la autonomía municipal en San Rafael

El gobernador consideró innecesaria la creación de una carta orgánica en el departamento y afirmó que la iniciativa responde más a intereses políticos que a necesidades reales.

Cornejo pasó por San Rafael y cuestionó la propuesta oficialista

Cornejo pasó por San Rafael y cuestionó la propuesta oficialista

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Durante su visita al Sur provincial, el mandatario rechazó la idea de redactar una nueva carta orgánica, al sostener que las comunas “ya son autónomas” por la legislación vigente.

Cornejo explicó que los municipios cuentan con la Ley Orgánica de Municipalidades y con la cláusula constitucional de 1994, que garantiza independencia en su funcionamiento. “Los municipios ya son autónomos, tienen su ley orgánica y la cláusula constitucional que da la Constitución del 94”, enfatizó.

El gobernador además cuestionó los fines de la propuesta, al señalar que busca “nuevas competencias para cobrar impuestos” cuando la normativa actual “ya permite gestionar tasas municipales”.

image

No se sabe cuáles son las razones de tener esta iniciativa política en medio del proceso electoral”, advirtió, acusando a la movida de San Rafael y otras comunas conducidas por el peronismo (Santa Rosa y Malargüe), a las que se sumaría también Luján de Cuyo, de “oportunista”.

Como ejemplo de la actual distribución de competencias, Cornejo mencionó el mantenimiento de la avenida Balloffet, una obra provincial dentro del ejido urbano que el Municipio no ha asumido. “Cuando las cosas están mal, es problema de la Provincia o de la Nación. Cuando las cosas están bien, es mérito del Municipio”, ironizó.

El mandatario también reclamó liderazgo local para la reconversión agrícola del Sur, con coordinación entre municipios, Provincia y sector privado, en lugar de avanzar en reformas institucionales que, según dijo, no resolverían los desafíos productivos.

Más allá de la posición del primer mandatario, el bloque de concejales de Cambia Mendoza ya puso condiciones al oficialismo departamental, previo al debate. Son diez puntos que incluyen límites en la creación de impuestos, equilibrio fiscal y reglas claras para evitar superposiciones de funciones con la Provincia. De no cumplirse sus exigencias, no acompañarán la propuesta.

Cómo es el proceso para consagrar la autonomía municipal en San Rafael

  • Aprobación en el Concejo Deliberante: a diferencia de lo que ocurre —por ejemplo— con la reforma constitucional en la Legislatura, el proyecto de ordenanza será aprobado por mayoría simple (no requiere dos tercios). De los doce concejales, el oficialismo municipal tiene seis ediles propios. En tanto que de los seis opositores, cinco son de Cambia Mendoza y el libertario Martín Antolin, quien suele acompañar al PJ en las votaciones, avalaría la propuesta. Ante la consulta de Sitio Andino, afirmó que respaldaría siempre y cuando se tomen en consideración algunos de sus aportes. En caso de que no lo hiciese, la votación sería 6 a 6 y desempataría el presidente del HCD, Samuel Barcudi, miembro del peronismo.
  • Elección de Convencionales Municipales: aprobado el proyecto, se convocará en conjunto con los comicios para concejales municipales, que en San Rafael se realizarán el 22 de febrero de 2026. La idea del Ejecutivo es que esa misma jornada se vote a los ediles, por un lado, y a los convencionales, por el otro. Serán 24 los ciudadanos que estarán a cargo de esa función.
  • Sanción de la Carta Orgánica Municipal: una vez proclamados los convencionales, contarán con 90 días para elaborar y aprobrar el texto que establecerá las pautas del ordenamiento institucional, político, administrativo, económico y financiero de la comuna sureña, siguiendo los principios básicos incluidos en la ordenanza.
  • Reglamentación y promulgación: el paso siguiente estará a cargo del Ejecutivo municipal, que reglamentará y promulgará la nueva Carta Orgánica, que entrará en vigencia.
