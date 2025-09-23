Economía

Reformas fiscales y alianzas "más estables", los pedidos de Alfredo Cornejo al Gobierno Nacional

Alfredo Cornejo volvió a manifestar la necesidad de realizar cambios estructurales en el país, entre ellos, fiscales y laborales.

El gobernador Alfredo Cornejo le pidió al Gobierno Nacional mayores consensos y alianzas más estables.

El gobernador Alfredo Cornejo le pidió al Gobierno Nacional mayores "consensos" y "alianzas más estables".

Foto: Yemel Fil
 Por Florencia Martinez del Rio

El gobernador Alfredo Cornejo le pidió al Gobierno Nacional mayores "consensos" y "alianzas más estables" para realizar reformas y lograr un plan de crecimiento que impulse a la provincia de Mendoza. Además, pidió no sumar "incertidumbre política" a la ya existente "incertidumbre económica".

El mandatario asistió este martes al Foro Claves para una Argentina Competitiva, en Guaymallén, ideado para evaluar el fututo de la economía. Allí, volvió a hacer hincapié en la necesidad de impulsar cambios estructurales para garantizar el crecimiento sostenido, apuntando hacia la administración de Javier Milei.

Lee además
El gobernadorAlfredo Cornejo adelantó las pautas del Presupuesto 2026 para Mendoza
El debate que se viene

Alfredo Cornejo adelantó las pautas del Presupuesto 2026 para Mendoza
El diputado nacional habló de todo en el ciclo Voces de Gestión de Andino Streaming video
Entrevista

Julio Cobos: "No hacía falta una alianza electoral con La Libertad Avanza en Mendoza"

"Yo apoyo la línea general del Gobierno porque Mendoza necesita crecer, necesita tener por lo menos 4.000 ó 5.000 Pymes más, y para eso tiene que haber un entorno económico que lo haga, no lo puede hacer la provincia por bien administrada que esté si no damos ese cambio y esa orientación", señaló Cornejo.

Al ser consultado por el orden del gasto público que pregona Milei, base de su proyecto de su Presupuesto 2026, el Gobernador dijo que el equilibrio fiscal "es condición sine qua non, pero no es suficiente", y afirmó: "Hay que hacer modificaciones a las reglas de juego laborales, fiscales e impositivas. Hay que simplificar impuestos nacionales, hacer muchas reformas que requieren consensos, acuerdos, alianzas más estables del gobierno, y no generar incertidumbre política a la incertidumbre económica que ya hay, creo que hay que entrar en ese proceso".

Alfredo Cornejo insitió en las reformas nacionales

Cornejo celebró que Milei haya presentado el proyecto de Presupuesto luego de dos años sin hacerlo. Sin embargo, volvió a señalar que la ley de coparticipación debe ser modificada, debido a que "hay provincias que son muy perjudicadas, como es el caso de Mendoza".

23 de septiembre, Foro Claves para una Argentina Competitiva, alfredo cornejo, hilton

"Todas esas asimetrías y desequilibrios ojalá se vayan mejorando con esas reformas estructurales de las que yo hablo: las fiscales, la coparticipación, la simplificación de impuestos nacionales, las relaciones laborales", remarcó el mandatario. En ese último caso, agregó: "Las Pymes no se atreven a tomar gente, y eso hay que modificarlo, eso tiene que ser un gran acuerdo nacional. De hecho, yo trabajo en nombre de otros gobernadores y, en común acuerdo con el Gobierno nacional, en el Consejo de Mayo vamos a presentar un informe el 14 de diciembre".

Alfredo Cornejo, FMI y deuda

Respecto a las negociaciones de Milei en Estados Unidos para obtener más fondos para el país, Cornejo opinó: "Todo lo que ayude a la Argentina es positivo, pero convengamos que estamos tomando nuevas deudas, o sea, todos son salvatajes. De ninguna manera es una crítica, pero es un tema de coyuntura que no salimos de nuestras dificultades".

"Nosotros necesitamos tener equilibrio fiscal, no porque sea malo tomar deuda, sino que tenemos que mantener nuestro equilibrio fiscal porque nos prestan a tasas muy altas. Entonces, se supone que el Tesoro de Estados Unidos prestará a tasas más bajas, pero siguen siendo préstamos. Nosotros tenemos que hacer un plan de crecimiento económico".

Temas
Seguí leyendo

Irrigación invirtió más de $3.800 millones en maquinaria y vehículos

Alfredo Cornejo anunció una nueva inversión en ambulancias

Julio Cobos: "Nunca tuve respaldo de mi partido para ser candidato a presidente"

Con la presencia de Alfredo Cornejo y Petri, Godoy Cruz inauguró el Parque de los Niños

La provincia de Mendoza celebró la vigésima edición de los Best Of Wine Tourism con récord de proyectos

El Gobierno de Mendoza pone en marcha una obra clave para Potrerillos

En campaña, Luis Petri recorrió el Este: reunión con vecinos y visitas a comerciantes

Por qué el Gobierno de Mendoza intervino a los Bomberos de Guaymallén

LO QUE SE LEE AHORA
El gobernadorAlfredo Cornejo adelantó las pautas del Presupuesto 2026 para Mendoza
El debate que se viene

Alfredo Cornejo adelantó las pautas del Presupuesto 2026 para Mendoza

Las Más Leídas

Mendoza esconde un lugar que parece del Caribe y es digno de película
Una experiencia única

Mendoza esconde un lugar que parece del Caribe y es digno de película

Darío Sebastian Codina desapareció en el 2023. La justicia investiga su paradero como un homicidio. 
Allanamiento en el algarrobal

Giro inesperado y nueva detención en Las Heras por el caso Sebastián Codina

Unas 80 mil personas se congregaron en el Parque Yrigoyen
Festival a pleno

Una multitud disfrutó de "Primavera en el Parque" en el Parque Yrigoyen de San Rafael

Se concretó la detención de varios ciudadanos por distintos hechos delictivos
Importante despliegue

Un amplio operativo policial dejó detenidos y droga secuestrada en el Gran Mendoza

El presidente se encontrará con Donald Trump durante su viaje
Misión a EEUU

Un mendocino acompaña a Milei en su viaje a Estados Unidos

Te Puede Interesar

Se oficializaron las boletas que encontrarás en el cuarto oscuro el 26 de octubre.
una por una

Elecciones 2025: estas son las boletas que encontrarás en el cuarto oscuro el 26 de octubre

Por Cecilia Zabala
La Dirección General de Escuelas informó que habrá clases en el turno tarde, vespertino y nocturno en toda la provincia de Mendoza.
Levantaron la suspensión

Volvió a su puesto de trabajo la docente de Tupungato que fue acusada injustamente

Por Carla Canizzaro
El gobernador Alfredo Cornejo le pidió al Gobierno Nacional mayores consensos y alianzas más estables.
Economía

Reformas fiscales y alianzas "más estables", los pedidos de Alfredo Cornejo al Gobierno Nacional

Por Florencia Martinez del Rio